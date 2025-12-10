ETV Bharat / bharat

ब्राजीलियन महिला से कंगना ने संसद में क्यों मांगी माफी? कहा: मोदी EVM नहीं दिल हैक करते हैं

संसद में भाषण देती कंगना रनौत ( PIC CREDIT: SANSAD TV )

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी. कांग्रेस की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि ईवीएम पर लोगों को संदेह है. राज्यों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने चाहिए. इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब दिया और खूब निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक नए सांसद के रूप में उनका यह पहला वर्ष विशेष रूप से विपक्ष के व्यवहार के कारण अत्यंत चिंताजनक और मानसिक रूप से पीड़ादायक (ट्रॉमैटिक) रहा है. पूरे वर्ष विपक्ष ने संसद को सुचारु रूप से चलने नहीं दिया. हर दिन सदन में तमाशा, नारेबाजी, वेल में आना, डराना-धमकाना और धक्कामुक्की यह सब लोकतंत्र का अपमान है. हम यहां जनता की आवाज बनने आए हैं, सीखने आए हैं, लेकिन विपक्ष ने संसदीय मर्यादाओं को रौंदने का काम किया है. संसद में भाषण देती कंगना रनौत (VIDEO CREDIT: SANSAD TV) ब्राजीलियाई महिला माफी मांगी कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'कल राहुल गांधी बोल रहे थे. पूरे देश को उनसे किसी बड़े खुलासे की उम्मीद थी, लेकिन उनके भाषण में न कोई ठोस तथ्य था, न कोई ठोस मुद्दा. बस वो वही बोल रहे थे कि खादी है उसमें धागा और फिर उसमें लोग है, जब उनसे सीधे मुद्दे पर बात करने को कहा गया, तो अंत में वो ले देकर विदेशी महिला की फोटो पर आ गए. वो खुद कई बार कह चुकी हैं कि कभी भारत नहीं गई हूं. उनकी तस्वीर का प्लेकार्ड में इस्तेमाल किया. बिना प्रमाण उनकी फोटो का उपयोग कर उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया गया. कंगना रनौत ने कहा, 'एक महिला सांसद होने के नाते मैं पूरे सदन की ओर से उस महिला से सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हूं. यह महिलाओं के सम्मान पर आघात है.' 'मोदी ईवीएम नहीं, दिल हैक करते हैं' कंगना रनौत ने कहा कि जो पार्टी महिलाओं के सम्मान की दुहाई देती है, वही बार-बार महिलाओं का अपमान भी करती है. इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’' उज्ज्वला योजना, शौचालय, छात्रवृत्तियां और आत्मनिर्भर महिला योजनाएं देश में महिलाओं को वास्तविक सम्मान और सशक्तिकरण दे रही हैं. प्रधानमंत्री ईवीएम को हैक नहीं करते, वो देशवासियों के दिलों को हैक करते हैं. कंगना ने कहा कि, 'ये लोग (कांग्रेस) पुराने जमाने के दकियानूस तौर तरीके से चुनाव कराने, बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन ये इंदिरा गांधी और राजनारायण के केस को भूल गए. ये केस इतिहास में दर्ज है. वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक नेता ने एक प्रधानमंत्री पर केस किया और वो पकड़ी गईं. उन्हें रातों रात कुर्सी छोड़नी पड़ी. इसलिए कांग्रेस बार-बार ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है. कांग्रेस ईवीएम पर अनर्गल आरोप लगाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने का काम कर रही है. सोनिया गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल