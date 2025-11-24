कोर्ट में पेश नहीं हुई कंगना रनौत, 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मानहानि केस का सामना कर रही हैं सांसद कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुईं.
Published : November 24, 2025 at 8:12 PM IST
बठिंडा (पंजाब): हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत जो पंजाब की मोहिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि केस का सामना कर रही हैं. आज (24 नवंबर) बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. कंगना रनौत ने कोर्ट में फिजिकली पेशी से छूट के लिए अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई आज इंदरजीत सिंह की स्पेशल कोर्ट ने की.
इस मौके पर कंगना रनौत की ओर से पेश वकील ने कोर्ट के सामने अपना बचाव करते हुए कहा कि सांसद कंगना रनौत को सुरक्षा के मद्देनजर फिजिकली पेशी से छूट दी जानी चाहिए, जिसका वादी के वकील राघववीर सिंह बैनीवाल ने विरोध किया.
महिंदर कौर के वकील राघववीर सिंह बैनीवाल ने कहा कि कंगना रनौत के वकील ने आज एक अर्जी दी है कि कंगना को पंजाब में जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह पंजाब आकर कोर्ट में पेश नहीं हो सकतीं.
'ये सब न आने के बहाने हैं'
जिस पर हमने कोर्ट को बताया है कि सांसद की सुरक्षा के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में फोर्स दी गई है, कमांडो मौजूद हैं और सांसद को जहां भी जाना होता है, उस राज्य की सरकार पूरी सुरक्षा व्यवस्था करती है. इसलिए, ये सब न आने के बहाने हैं.
वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई में बठिंडा पुलिस ने कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए 300 से ज़्यादा जवान तैनात किए थे. कोर्ट ने वादी की दलीलों से सहमत होकर कंगना रनौत के वकीलों को 2 दिसंबर को फिर से अपना केस पेश करने के लिए बुलाया है.
अगली सुनवाई 2 दिसंबर को
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और गवाहों को बुलाने को कहा है. उन्होंने कहा कि माफी को लेकर मीडिया में जो चर्चा हो रही है, वह हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले कंगना रनौत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थीं, लेकिन कोई राहत न मिलते देख अब वह माफी मांग रही हैं. उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
कंगना को माफ नहीं किया जाएगा
महिंदर कौर के पति लाभ सिंह केस की सुनवाई के दौरान फिर से कोर्ट में मौजूद रहे. महिंदर कौर के पति लाभ सिंह ने कहा कि 'कंगना को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने पंजाब की महिलाओं को 100-100 रुपये के लिए बदला लेने वाली कहा, उनके लिए हर सिख आतंकवादी है और जब भी उन्होंने पंजाब के लिए बोला है, बुरा बोला है. इसलिए हम बिना किसी के पीछे पड़े कोर्ट में लड़ेंगे और आखिर तक कंगना के खिलाफ डटे रहेंगे.
