कोर्ट में पेश नहीं हुई कंगना रनौत, 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

कंगना रनौत ( फाइल फोटो )

बठिंडा (पंजाब): हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत जो पंजाब की मोहिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि केस का सामना कर रही हैं. आज (24 नवंबर) बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. कंगना रनौत ने कोर्ट में फिजिकली पेशी से छूट के लिए अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई आज इंदरजीत सिंह की स्पेशल कोर्ट ने की. इस मौके पर कंगना रनौत की ओर से पेश वकील ने कोर्ट के सामने अपना बचाव करते हुए कहा कि सांसद कंगना रनौत को सुरक्षा के मद्देनजर फिजिकली पेशी से छूट दी जानी चाहिए, जिसका वादी के वकील राघववीर सिंह बैनीवाल ने विरोध किया. महिंदर कौर के वकील राघववीर सिंह बैनीवाल ने कहा कि कंगना रनौत के वकील ने आज एक अर्जी दी है कि कंगना को पंजाब में जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह पंजाब आकर कोर्ट में पेश नहीं हो सकतीं. 'ये सब न आने के बहाने हैं'

जिस पर हमने कोर्ट को बताया है कि सांसद की सुरक्षा के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में फोर्स दी गई है, कमांडो मौजूद हैं और सांसद को जहां भी जाना होता है, उस राज्य की सरकार पूरी सुरक्षा व्यवस्था करती है. इसलिए, ये सब न आने के बहाने हैं.