कंगना रनौत ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपने व्यक्तित्व से जुड़े अन्य पहलुओं के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Published : October 7, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगी.
कंगना ने याचिका में अपने व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में उनकी फोटो, आवाज और उनसे मिलते-जुलते कंटेट बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर अपलोड करने का आरोप लगाया है. इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है.
हाईकोर्ट ने पूर्व नौकरशाह एवं दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति, अभिनेत्री खुशी कपूर, जान्हवी कपूर, तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामला
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील वीके पाठक ने कोर्ट से पूरक चार्ज शीट दाखिल करने और जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस मामले के 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी से संबन्धित जांच अभी जारी है. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए.
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