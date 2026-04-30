आगरा कोर्ट में नहीं पहुंचीं BJP MP कंगना रनौत, अधिवक्ता ने मांगी माफी; देशद्रोह मामले में अब 20 मई को होगी सुनवाई
कंगना की अधिवक्ता ने अदालत में कोर्ट से माफी मांगी. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मई दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 8:31 PM IST
आगरा: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान और राजद्रोह मामले की गुरुवार को आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी.
कंगना की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने अदालत में हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगी. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मई दी है. जबकि, इस मामले में पहले ही कोर्ट ने कंगना की वकील के पिछली अनुपस्थिति रहने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया था.
वादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में वाद दायर किया था. याचिका में आरोप था है कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में किसान आंदोलनकारियों को 'हत्यारा' कहा था.
साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का उन पर आरोप है.
कंगना ने देश की आजादी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोर्ट यह मान ले कि 1947 में मिली आजादी 'भीख' में मिली थी, तो वे अभी केस वापस ले लेंगे.
वादी पक्ष ने दलील दी कि ऐसे बयान देश के शहीदों और लोकतंत्र का अपमान हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
मई 2025 में वाद खारिज होने पर जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी. जिसके आधार पर ही अब इस मामले में सुनवाई चल रही है.
कंगना की अधिवक्ता ने मांगी कोर्ट में माफी
वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल को कंगना रनौत की अधिवक्ता सुधा प्रधान ने आगरा पहुंचकर कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. जिसमें कहा कि कोर्ट की ओर से वादी पक्ष को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर बहस करने और पत्रावली में दस्तावेज अंकित करने का अतिरिक्त अवसर दिया गया, जिससे वादी पक्ष को लाभ मिला है. जबकि रिवीजन कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया था कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रपत्रों के आधार पर सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाए.
प्रार्थना पत्र में यह भी कहा कि 30 अप्रैल 2026 को निर्णय पारित नहीं किया जाए तथा विपक्षीय को कुछ प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए.
इसके जवाब में वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने जवाब प्रस्तुत किया कि कंगना रनौत ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय प्रक्रिया पर झूठा एवं अनर्गल आरोप लगाया गया है.
जब कि 16 अप्रैल 2026 को ना तो इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर बहस हुई और ना ही मार्क किया गया था.
न्यायालय की अनुमति से पेशकार और विपक्ष की अधिवक्ता के साथ बैठकर कुछ प्रमुख प्रपत्रों पर फ्लैग लगाए गए थे. ताकि न्यायालय को पढ़ने में सुविधा हो सके.
वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी याचना की गई कि माननीय न्यायालय पर जो आरोप लगाए गए हैं तो न्यायालय को विपक्षीय के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए.
इसके साथ सबूत भी अदालत के सामने रखे. जिस पर कंगना रनौत की अधिवक्ता को कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी.
अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी. जिसमें कंगना की अधिवक्ता को अपने कुछ प्रपत्रों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया.