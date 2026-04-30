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आगरा कोर्ट में नहीं पहुंचीं BJP MP कंगना रनौत, अधिवक्ता ने मांगी माफी; देशद्रोह मामले में अब 20 मई को होगी सुनवाई

आगरा कोर्ट में नहीं पहुंची BJP MP कंगना रनौत. ( ETV Bharat )

आगरा: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान और राजद्रोह मामले की गुरुवार को आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. कंगना की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने अदालत में हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगी. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मई दी है. जबकि, इस मामले में पहले ही कोर्ट ने कंगना की वकील के पिछली अनुपस्थिति रहने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया था. वादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में वाद दायर किया था. याचिका में आरोप था है कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में किसान आंदोलनकारियों को 'हत्यारा' कहा था. साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का उन पर आरोप है. कंगना ने देश की आजादी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोर्ट यह मान ले कि 1947 में मिली आजादी 'भीख' में मिली थी, तो वे अभी केस वापस ले लेंगे. वादी पक्ष ने दलील दी कि ऐसे बयान देश के शहीदों और लोकतंत्र का अपमान हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मई 2025 में वाद खारिज होने पर जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी. जिसके आधार पर ही अब इस मामले में सुनवाई चल रही है. कंगना की अधिवक्ता ने मांगी कोर्ट में माफी