कंगना रनौत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बठिंडा कोर्ट में हुईं पेश, मानहानि मामले में गवाहों के बयान दर्ज
महिंदर कौर की ओर से 'क्रांतिकारी किसान यूनियन' के दो गवाहों, सुरजीत सिंह फूल और जसवीर सिंह बहादुरगढ़ जंडियां ने अपने बयान दर्ज करवाए.
Published : January 27, 2026 at 10:45 PM IST
बठिंडा (पंजाब): किसान आंदोलन के दौरान बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियां की महिंदर कौर की फोटो ट्वीट करने पर मानहानि के मामले का सामना कर रही अभिनेत्री कंगना रनौत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं. इस दौरान महिंदर कौर की ओर से 'क्रांतिकारी किसान यूनियन' के दो गवाहों, सुरजीत सिंह फूल और जसवीर सिंह बहादुरगढ़ जंडियां ने अपने बयान दर्ज करवाए. मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी.
कंगना रनौत के वकीलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि महिंदर कौर किसान आंदोलन में शामिल नहीं थीं. इसके जवाब में, किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने अदालत में अपनी गवाही दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि महिंदर कौर वास्तव में किसान आंदोलन का हिस्सा थीं और कंगना रनौत ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर एक झूठा ट्वीट किया था.
कंगना रनौत ने एक हलफनामा (affidavit) पेश कर कहा कि यदि अदालत को आवश्यकता होगी, तो वह व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तैयार हैं. महिंदर कौर के वकील रघबीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि उन्होंने कंगना को विदेश जाने से रोकने और उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने के लिए एक अर्जी दी थी. शिकायतकर्ता पक्ष इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा. कोर्ट ने मामले पर विचार करने के लिए समय दिया है और पासपोर्ट जमा करने के मुद्दे पर उनकी ओर से एक नई याचिका दायर की जाएगी.
रघबीर सिंह बहनीवाल ने गवाहों की गवाही के संबंध में बताया कि किसान नेता सुरजीत सिंह फूल और जसवीर सिंह बहादुरगढ़ जंडियां के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. कुछ जरूरी दस्तावेज भी कोर्ट को सौंपे गए हैं.
किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा, "कंगना रनौत ने माता महिंदर कौर से किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है. अपने अहंकार और घमंड की वजह से उन्हें आज बठिंडा कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है. यह लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी और मानहानि के इस केस में कंगना रनौत को इसके परिणाम भुगतने होंगे." उन्होंने आगे बताया, "जज ने हमसे पूछा कि क्या हमने वह ट्वीट पढ़ा था और क्या हमें अंग्रेजी आती है? हमने जज को बताया कि हमने ट्वीट की फोटो देखी थी और हमें अंग्रेजी भी आती है."
किसान नेता फूल ने भी कहा, "कंगना रनौत का ट्वीट पूरी तरह झूठा है क्योंकि उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसी को पैसे नहीं दिए गए थे. इसमें एक प्रतिशत भी सच्चाई नहीं है. लोग वहां दान देने गए थे और आंदोलन के दौरान लाखों लोगों ने मदद की. पंजाब से हर तरह की सहायता आई, इसलिए किसी को दिहाड़ी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उनके पास पैसा और प्रभाव है, इसीलिए वे इस केस को खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन यह वकीलों की मेहनत ही है कि यह मामला आज भी बठिंडा कोर्ट में चल रहा है. अगर वे आकर माफी मांग लेतीं, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती."
