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कंधमाल भूस्खलन: तीन गांव तबाह, 17 लोग लापता, तूफान अर्नब के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कंधमाल भूस्खलन: तीन गांव तबाह, 17 लोग लापता, तूफान अर्नब के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat )

फूलबनी (ओडिशा): चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से हुए कंधमाल जिले के फूलबनी में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है. यहां पहाड़ियां ढह गई हैं, जिससे पूरे गांव दब गए हैं. कई इलाकों में कम्युनिकेशन लिंक अभी भी कटे हुए हैं. गदाबली गांव में, भूस्खलन ने वहां की जगह को पूरी तरह से बदल दिया है.

ग्रामीणों ने रविवार को बताया कि किलापंगा और क्रुबाड़ी गांवों में 17 लोग अभी भी लापता हैं. प्रशासन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रभावित लोगों को आश्रय स्थल में शिफ्ट करने में लगा हुआ है.

बीते 28 अक्टूबर को आए चक्रवाती तूफान अर्नब की वजह से हुई भारी बारिश के बाद, कंधमाल जिले में भयानक भूस्खलन हुआ. पहाड़ियों से बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर नीचे आ गए, जिससे कंधमाल और गंजम जिलों की सीमा पर बसे गिदाबली गांव को बहुत नुकसान हुआ है. भूस्खलन इतना भयानक था कि गांव की पूरी जगह बदल गई है. पहाड़ी के ढहने से गांव के बीच से करीब 2 किलोमीटर लंबा पानी का चैनल बन गया. इसी तरह, उदयगिरी प्रखंड के कटिंगिया पंचायत अंतर्गत किलापंगा गांव में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. खतरे को देखते हुए 53 लोगों को किलापंगा प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थल में पहुंचाया गया है. इसके अलावा बैबाला पंचायत के डिडिपाबाली गांव से भी 11 लोग इस आश्रय स्थल पर पहुंचे हैं. किलापंगा गांव में 12 लोग लापता

इस बीच, खबरों से पता चलता है कि किलापंगा गांव के 12 लोग अभी भी लापता हैं. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिनिमा मल्लिक ने बताया कि राइकिया प्रखंड के मणिकेश्वरी पंचायत स्थित क्रुबाड़ी गांव में भूस्खलन के बाद स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को कई निवासियों को बचा लिया गया था, लेकिन पांच लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों की खोज और बचाव को लेकर स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ रही है.