ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के दो गांव अपने फैसले पर कायम, 3 ज्वेलरी से ज्यादा नहीं पहन रहीं महिलाएं

उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र के कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव में 3 से ज्यादा गहने पहनने पर प्रतिबंध,नियम का पालन करते हुए हो चुकी 2-3 शादियां

Kandar Indroli Village Jewelry Ban
3 आभूषण से ज्यादा नहीं पहन रही महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकम वर्मा:

विकासनगर: जौनसार बावर के कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव अपने निर्णय पर कायम है. दोनों ही गांव के ग्रामीणों ने बीते अक्टूबर महीने में सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि शादी समारोह हो या अन्य कार्यक्रम, महिलाएं सोने के सिर्फ तीन ही आभूषण पहन सकेंगी. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 50 हजार रुपए का दंड लगेगा. तब से लेकर अब तक यह नियम गांव में लागू है, जिसका बखूबी पालन भी हो रहा है.

कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव में 3 से ज्यादा सोने के आभूषण पहनने पर प्रतिबंध: देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति की देश दुनिया में अलग पहचान है. यहां की समृद्ध संस्कृति, खानपान, वेशभूषा और त्योहार इसे अलग बनाते हैं. यहां सामाजिक सुधार के लिए अलग-अलग गांव, खत, पट्टियां समय-समय पर सामाजिक निर्णय लेते रहते हैं. इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला इन दो गांवों ने भी लिया था.

ग्राम पंचायत कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव से खास रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

क्यों लिया गया यह फैसला? दरअसल, बीते साल यानी 30 अक्टूबर 2025 में ग्राम पंचायत कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव ने शादी समारोह में महिलाओं को मात्र तीन गहने पहनने पर निर्णय लिया था. जिसका मुख्य कारण गांव में कुछ परिवार गरीब होने और आसमान छूते सोने के दाम बताया गया. ताकि, सभी में समानता का माहौल बना रहे. कोई अमीरी और गरीबी का भेदभाव ना करे. क्योंकि, अमीर ज्यादा गहने पहनता था तो गरीब पहन नहीं पाता था.

Kandar Indroli Village Jewelry Ban
रीमा रावत, रीता रावत और झूलों देवी (फोटो सोर्स- Villagers)

फैसले का बखूबी हो रहा पालन: वहीं, इस फैसले का बखूबी पालन भी हो रहा है. इस फैसले के बाद कन्दाड़ और इन्द्रोली गांव में 2 से 3 शादियां हो चुकी हैं. इन शादी समारोह में सभी महिलाओं ने इस निर्णय का सम्मान जनक पालन किया है. सभी महिलाएं एक समान गले का मंगलसूत्र, कान के झूमके, नाक में फुली पहने नजर आए. इसके ज्यादा आभूषण किसी ने नहीं पहना.

KANDAR INDROLI VILLAGE JEWELRY BAN
संजय रावत और रेखा रावत की शादी (फोटो सोर्स- Villagers)

"ग्राम पंचायत कन्दाड़ में दो-तीन शादियां हो चुकी हैं. किसी परिवार में पहली शादी पर महिलाओं को विशेष भोज देने की पंरपरा है. जिसमें गांव की सभी महिलाएं तीन गहने ही पहनकर ही शादी समारोह मे शामिल हुईं. इस पहल की हिमाचल, गढ़वाल समेत जौनसार बावर के लोगों ने काफी सराहना की. जल्द ही नशे को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है."- अरविंद सिंह चौहान, ग्राम प्रधान, कन्दाड़ ग्राम पंचायत

कन्दाड़ गांव के तिलक सिंह रावत ने कहा कि 'कुछ दिन पहले हमारे गांव में दो बड़ी शादियां हुई. जिसमें उनके घर में पोते की शादी भी शामिल थी. शादी में सभी महिलाओं ने एक समान गहने पहने हुए थे. दोनों गांव के लोगों ने फैसले को माना है. अप्रैल महीने में गांव में एक शादी और है. उसके बाद अंग्रेजी शराब पर भी बैठक कर निर्णय लिया जा सकता है.'

Kandar Indroli Village Jewelry Ban
कन्दाड़ गांव की महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

"यदि हमारे गांव से किसी लड़की की शादी दूसरे गांव में होती है तो उसके ससुराल वाले जो गहना देंगे, वो वहां पहन सकती है. शादी में दहेज के नाम पर मात्र पांच बर्तन और एक लकड़ी का बक्शा (संदूक), रजाई गद्दा ही लिया और दिया जाता है."- तिलक सिंह रावत, ग्रामीण, कन्दाड़ गांव

कन्दाड़ गांव के टीकम सिंह रावत ने बताया कि हमारे गांव में दो शादियां सपन्न हुई है. सभी ने निर्णय का पालन किया है. इस निर्णय से पूर्व भी समाज से जुडे़ अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जंगलों का कटान पर रोक, गांव में स्वच्छता, हर परिवार में शौचालय निर्माण, पशुपालन कम होने के कारण, शादियों में घी परोसने पर रोक जैसे निर्णय भी लिए हैं. जिसका पालन ग्रामीण कर रहे हैं.

KANDAR INDROLI VILLAGE JEWELRY BAN
टीकम सिंह रावत का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

अपनी ससुराल में ज्यादा गहना पहने तो कोई ऐतराज नहीं: वहीं, कन्दाड़ गांव के टीकम सिंह रावत का कहना है कि अगर उनके गांव से किसी लड़की की शादी दूसरे गांव में होती है तो उस लड़की के ससुराल वाले तीन आभूषणों को पहनाकर ही विदाई ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने घर पर चाहे तो लड़की के ससुराल वाले और गहना पहना दें, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है.

Kandar Indroli Village Jewelry Ban
तीन आभूषण के साथ महिला (फोटो- ETV Bharat)

"कुछ महीने पहले लिए गांव वालों के सामूहिक समाजिक निर्णय की हर तरफ तारीफ हो रही है. इस फैसले को देखकर काफी लोग जुडे़ हैं. हिमाचल और गढ़वाल से भी कुछ लोग यहां पर आए थे. उन्होंने ने भी इस फैसले को काफी सराहा है. उन्होंने कहा कि हम लोग भी ऐसे निर्णय पर मनन करेंगे."- अर्जुन सिंह, कन्दाड़ गांव

वहीं, इन्द्रोली गांव की ममता देवी का कहना था कि वो गरीब हैं, जब वो किसी शादी या अन्य समारोह में जाती थीं, तब वहां पर बाकी महिलाएं काफी गहने पहकर आती थीं. गरीब होने की वजह से वो सोने के गहने नहीं पहन सकती थीं. ऐसे में मजबूरन उन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी से काम चलाना पड़ता था, लेकिन इस निर्णय के बाद उन्हें चिंता नहीं होती है. सभी एक समान गहने पहनकर आती हैं.

KANDAR INDROLI VILLAGE JEWELRY BAN
ममता देवी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

"हमारे गांव में दो शादियां सपन्न हुई है. सभी महिलाएं एक समान गहने पहनी दिखीं. यह फैसला बहुत अच्छा है."- रक्षा देवी, कन्दाड़ गांव

वहीं, इन्द्रोली गांव के कुवंर सिंह देव माली ने बताया कि 'महंगाई के इस दौर में किसी के पास नाक, कान में सोने के आभूषणों को पहनने की क्षमता नहीं रही है. सोने के दाम आसमान छू रहे हैं. अमीर लोगों के पास पैसा है तो गहने पहनेगें. हम गांव के गरीब किसान हैं, गरीब लोग नहीं पहन पाएंगें. समाज एक जैसा होना चाहिए. हमारे दोनों गांव का फैसला बहुत अच्छा है.'

Kandar Indroli Village Jewelry Ban
ग्रामीणों की बैठक (फोटो- ETV Bharat)

"दोनों गांव का जो निर्णय था, वो बहुत ही सराहनीय है. गांव में शादी समारोह में सभी ने निर्णय का पालन किया. सभी के लिए बहुत अच्छा है. आगे नशे को लेकर भी समाज में जल्द निर्णय लिया जा सकता है."- अतर सिंह चौहान, इन्द्रोली

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

विकासनगर सोने के आभूषण पहनने पर बैन
कन्दाड़ इन्द्रोली गांव 3 ज्वेलरी
KANDAR VILLAGE THREE JEWELRY BAN
JAUNSAR WEDDING JEWELRY RULE
KANDAR INDROLI VILLAGE JEWELRY BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.