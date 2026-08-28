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दिल्ली-NCR को बड़ी राहत: 453 टन प्याज लेकर आजादपुर पहुंची 'कांदा एक्सप्रेस', अब 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज

दरअसल, दिल्ली में प्याज की कीमतों में तेजी आने के बाद केंद्र ने बफर स्टॉक को बाजार में उतारने का फैसला किया था. 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 43.53 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी, जो पिछले साल की समान अवधि के 27.37 रुपये प्रति किलो के मुकाबले करीब 59 प्रतिशत अधिक थी. दिल्ली-एनसीआर में भी प्याज की कीमत करीब 55 से 60 रुपये किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई थी.

पहली कांदा एक्सप्रेस में 453.65 टन प्याज 21 वैगन में दिल्ली पहुंचा है. यह प्याज नासिक में रखे गए केंद्र सरकार के बफर स्टॉक का हिस्सा है. सरकार ने बढ़ती कीमतों के बीच उत्पादक क्षेत्रों से प्याज को बड़े उपभोक्ता बाजारों तक तेजी से पहुंचाने के लिए रेल व सड़क दोनों माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया है.

विभाग के मुताबिक, दिल्ली के अलावा एनसीआर के प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं तक आसानी से प्याज पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन के जरिए खुदरा बिक्री की व्यवस्था की गई है. अब गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के लोग भी इन मोबाइल वैन से किफायती दामों पर प्याज खरीद सकेंगे. विभाग का मानना है कि इस कदम से बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कीमतों में तेजी से स्थिरता आएगी.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, इस प्याज को दिल्ली-एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि दिल्ली-एनसीआर में यह सस्ता प्याज NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के आउटलेट पर सीधे 35 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आसमान छूती प्याज की कीमतों से परेशान आम जनता के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासलगांव से चली पहली 'कांदा एक्सप्रेस' शुक्रवार तड़के दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन स्थित आजादपुर मंडी परिसर में पहुंची. ट्रेन के 21 वैगन में कुल 453.65 टन प्याज लाया गया.

सरकार की योजना के तहत कांदा एक्सप्रेस से पहुंची खेप समेत बफर स्टॉक के प्याज को NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से 35 रुपये किलो की दर पर बेचा जा रहा है. दिल्ली में बिक्री के लिए NCCF व NAFED के आउटलेट के साथ मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है. केंद्र सरकार के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में बिक्री का दायरा बढ़ाने के लिए अलग-अलग इलाकों में मोबाइल वैन भेजी जा रही हैं.

उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, NCCF के नौ आउटलेट और 40 मोबाइल वैन, NAFED के 13 आउटलेट व 50 मोबाइल वैन तथा करीब 100 केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से प्याज की खुदरा बिक्री की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही NCR के शहरों में मोबाइल बिक्री को बढ़ाया जा रहा है.

लोगों को कितनी राहत मिलेगी

सरकारी प्याज की कीमत व खुले बाजार की कीमत में अंतर होने के कारण इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकता है. यदि बाजार में प्याज करीब 55 रुपये किलो बिक रहा है और सरकारी केंद्रों पर 35 रुपये किलो में उपलब्ध है तो उपभोक्ता को करीब 20 रुपये प्रति किलो तक की बचत हो सकती है. हालांकि कांदा एक्सप्रेस की 453.65 टन खेप दिल्ली की कुल मांग की तुलना में सीमित है. इसलिए इससे पूरे बाजार में प्याज की कीमत तुरंत 35 रुपये किलो होने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

सरकार का असली उद्देश्य बफर स्टॉक को बाजार में उतारकर आपूर्ति बढ़ाना, जमाखोरी और कृत्रिम कमी की आशंका को रोकना तथा खुदरा कीमतों पर दबाव कम करना है. सरकार ने यह भी कहा है कि बाजार की स्थिति और कीमतों के आधार पर बफर प्याज की मात्रा व वितरण का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है.

NCR के तीन बड़े शहरों में मोबाइल वैन से बिक्री

दिल्ली तक प्याज पहुंचने के साथ ही सरकार ने इसे सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रखा है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में मोबाइल वैन के माध्यम से रियायती प्याज की खुदरा बिक्री की जा रही है. इससे उन इलाकों के उपभोक्ताओं को भी बाजार भाव की तुलना में कम कीमत पर प्याज मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली में इन केंद्रीय भंडार केंद्रों पर 35 रुपये किलो प्याज

राजधानी में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय भंडार के स्टोरों पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से एक्स पर जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इन केंद्रों पर 35 रुपये किलो प्याज मिल रहा है.

दिल्ली में इन केंद्रीय भंडार केंद्रों पर 35 रुपये किलो प्याज (ETV Bharat)

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