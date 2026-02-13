ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के कामरान करेंगे सऊदी अरब पैदल यात्रा, ख्वाजा गरीब नवाज से की शुरूआत

ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हज के पैदल यात्री का स्वागत करते हुए ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: इस्लाम धर्म की पवित्र तीर्थयात्रा 'हज' के लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब तक पैदल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है. एक सप्ताह पहले अजमेर से साहिल खान पैदल हज के लिए रवाना हुए है, वहीं, शुक्रवार को महाराष्ट्र के मोहम्मद कामरानुद्दीन भी पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं. हज के सफर पर जाने से पहले कामरान महाराष्ट्र के उन्नाव से अजमेर आए और यहां ख्वाजा गरीब नवाज के दर्शन किए. कामरान का उन्नाव से अजमेर तक रास्ते में जबरदस्त स्वागत किया गया. कामरानुद्दीन खान ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के उन्नाव से अपने इस सफरे हज का आगाज किया और पहली हाजरी दर्शन अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दी है. कामरानुद्दीन खान अपना पैदल सफरे हज सन 2027 तक पूरा करेंगे और मक्का मदीना शरीफ में हाजरी देंगे. इस दौरान अजमेर से दिल्ली, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, बग़दाद, कर्बला, नजफ़ में धार्मिक स्थलों पर हाज़री देते हुए मक्का मदीना शरीफ पहुंचेंगे.