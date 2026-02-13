महाराष्ट्र के कामरान करेंगे सऊदी अरब पैदल यात्रा, ख्वाजा गरीब नवाज से की शुरूआत
महाराष्ट्र के उन्नाव से आए मोहम्मद कामरानुद्दीन खान मक्का की पैदल यात्रा करेंगे.
Published : February 13, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 6:26 PM IST
अजमेर: इस्लाम धर्म की पवित्र तीर्थयात्रा 'हज' के लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब तक पैदल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है. एक सप्ताह पहले अजमेर से साहिल खान पैदल हज के लिए रवाना हुए है, वहीं, शुक्रवार को महाराष्ट्र के मोहम्मद कामरानुद्दीन भी पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं.
हज के सफर पर जाने से पहले कामरान महाराष्ट्र के उन्नाव से अजमेर आए और यहां ख्वाजा गरीब नवाज के दर्शन किए. कामरान का उन्नाव से अजमेर तक रास्ते में जबरदस्त स्वागत किया गया. कामरानुद्दीन खान ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के उन्नाव से अपने इस सफरे हज का आगाज किया और पहली हाजरी दर्शन अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दी है. कामरानुद्दीन खान अपना पैदल सफरे हज सन 2027 तक पूरा करेंगे और मक्का मदीना शरीफ में हाजरी देंगे. इस दौरान अजमेर से दिल्ली, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, बग़दाद, कर्बला, नजफ़ में धार्मिक स्थलों पर हाज़री देते हुए मक्का मदीना शरीफ पहुंचेंगे.
कामरानुद्दीन का अजमेर पहुंचने पर दरगाह के ख़ादिम सैय्यद शानू मिया चिश्ती ने स्वागत किया और उनके परिवार को जियारत कराई. अजमेर से दिल्ली के लिए कामरानुदनुद्दीन खान ने ख्वाजा गरीब नवाज के निजाम गेट से दोबारा अपना सफर शुरू किया. उन्नाव से अजमेर के दरमियान उनका कई शहरों और गांवों में लोगों ने गुलपोशी से स्वागत किया. कामरानुद्दीन का पैदल सफरे हज का मक़सद अल्लाह की रजा और मुल्क हिंदुस्तान में अमन खुशहाली की दुआ है. यही वजह है कि इस यात्रा के दौरान तिरंगा टीशर्ट पहन कर 'इंडिया टू मक्का' का संदेश भी दे रहे हैं. इससे पहले भी वे उन्नाव से अजमेर का पैदल सफर कर चुके हैं, ऐसे में अब 2027 में मक्का मदीना पैदल पहुंच कर हज की धार्मिक रस्म अदा करेंगे. इससे पहले केरल के शिहाब चित्तूर, बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र से सना अंसारी भी पैदल हज की यात्रा कर चुके हैं.