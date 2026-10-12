रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में कामारेड्डी के शेख सईद गंभीर रूप से घायल
सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में कामारेड्डी के रहने वाले शेख गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
Published : October 12, 2026 at 7:06 PM IST
कामारेड्डी (तेलंगाना) : सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूतियों के मिसाइल हमलों में घायल हुए लोगों में कामारेड्डी के 36 वर्षीय शेख सईद भी शामिल हैं. मिसाइल हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी हालत नाजुक है. सईद का इलाज रियाद के किंग फहद आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल में चल रहा है.
कामारेड्डी की सैनी बाबा कॉलोनी के शेख सईद लगभग 12 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं. वह पिछले कुछ सालों से रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टारबक्स में काम कर रहे हैं. हमले में 13 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए.
कामारेड्डी में शेख सईद के परिवार वाले और रिश्तेदार उनके घायल होने की खबर सुनकर परेशान हैं. उनकी सेहत के बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है.
वहीं सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में हैदराबाद के आईटी इंजीनियर यूसुफ अली की मौत हो गई और उनके परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए. यह परिवार हैदराबाद के मेहदीपटनम का रहने वाला है.
हमले में मोहम्मद यूसुफ अली की मौत हो गई जबकि उनके दो बेटे अस्पताल में भर्ती हैं. यूसुफ अली की बेटी और पत्नी सुरक्षित हैं. उनके परिवार की एक अन्य सदस्य भी इस हमले में घायल हुई है.
इस बारे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह रियाद में यूसुफ के रिश्तेदारों के संपर्क में हैं और रियाद में भारतीय दूतावास ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पीड़ितों का ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से परिवार को हरसंभव मदद देने का अनुरोध किया.
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