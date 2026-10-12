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रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में कामारेड्डी के शेख सईद गंभीर रूप से घायल

रियाद एयरपोर्ट पर हमले में शेख सईद (इनसेट में) गंभीर रूप से घायल हो गए. ( ETV Bharat )

कामारेड्डी (तेलंगाना) : सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूतियों के मिसाइल हमलों में घायल हुए लोगों में कामारेड्डी के 36 वर्षीय शेख सईद भी शामिल हैं. मिसाइल हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी हालत नाजुक है. सईद का इलाज रियाद के किंग फहद आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल में चल रहा है.

कामारेड्डी की सैनी बाबा कॉलोनी के शेख सईद लगभग 12 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं. वह पिछले कुछ सालों से रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टारबक्स में काम कर रहे हैं. हमले में 13 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए.