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बिहार में अयोध्या के बाद देश का दूसरा बड़ा दीपोत्सव, 11 लाख 11 हजार दीपों से जगमगाया मुंगेर, सीएम सम्राट ने किया शुभारंभ

मुंगेर में अयोध्या के बाद देश का दूसरा बड़ा दीपोत्सव मुंगेर ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार की धरती पर दीपावली का एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जिसने मुंगेर जिले के छोटे से गांव कल्याणपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया. जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा तट पर बसे कल्याणपुर गांव में छोटी दीपावली के अवसर पर 11 लाख 11 हजार 101 दीप प्रज्ज्वलित कर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहला दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया.

अयोध्या के बाद देश का दूसरा बड़ा दीपोत्सव