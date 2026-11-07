बिहार में अयोध्या के बाद देश का दूसरा बड़ा दीपोत्सव, 11 लाख 11 हजार दीपों से जगमगाया मुंगेर, सीएम सम्राट ने किया शुभारंभ
बिहार का सबसे बड़े दीपोत्सव का साक्षी मुंगेर बना, सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में गंगा महाआरती और अंतरराष्ट्रीय आतिशबाजी ने समां बांधा. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 7, 2026 at 7:41 PM IST
मुंगेर: बिहार की धरती पर दीपावली का एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जिसने मुंगेर जिले के छोटे से गांव कल्याणपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया. जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा तट पर बसे कल्याणपुर गांव में छोटी दीपावली के अवसर पर 11 लाख 11 हजार 101 दीप प्रज्ज्वलित कर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहला दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया.
अयोध्या के बाद देश का दूसरा बड़ा दीपोत्सव
मुख्यमंत्री सम्राट के हाथों पहला दीपक जलते ही पूरा कल्याणपुर लाखों ज्योतियों की रोशनी से जगमगा उठा. मां दुर्गा के जयकारों, शंखध्वनि, वैदिक मंत्रोच्चार और दीपों की जगमगाहट के बीच ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि गंगा का तट मानो रोशनी की नगरी में तब्दील हो गया. अयोध्या के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े दीपोत्सव के रूप में पहचान बनाने के लक्ष्य के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में आस्था और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला.
जगमगाए 11 लाख 11 हजार 101 दीप
एक तरफ बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर से लेकर गंगा तट और एनएच-80 तक लाखों दीपों की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ गंगा की लहरों के बीच भव्य महाआरती और आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाजी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर की आतिशबाजी के आकर्षण ने आयोजन की भव्यता में चार चांद लगा दिए. इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए केवल मुंगेर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और दर्शक कल्याणपुर पहुंचे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहला दीप जलाकर किया शुभारंभ
कल्याणपुर के इस भव्य दीपोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह रहा, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहला दीप प्रज्वलित कर आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री के हाथों पहला दीप जलते ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई और देखते ही देखते हजारों-लाखों दीपों की ज्योत से पूरा आयोजन स्थल रोशन हो उठा. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं.
https://t.co/84lYLSVrBZ— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 7, 2026
सम्राट चौधरी ने डॉ नीतीश चंद्र दुबे को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल्याणपुर में बिहार की सबसे बड़ी दीपावली के भव्य आयोजन के लिए डॉ. नीतीश चंद्र दुबे को विशेष रूप से धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर दीपोत्सव का आयोजन करना अपने आप में सराहनीय पहल है. कल्याणपुर की धरती पर 11 लाख 11 हजार 101 दीपों का प्रज्वलन बिहार की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है. उन्होंने इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों और ग्रामीणों को भी बधाई दी.
सीएम ने बिहार के विकास का बताया लक्ष्य
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं और रोजगार के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार के एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.
83 किमी मरीन ड्राइव का शुरू होगा काम
मुख्यमंत्री ने गंगा नदी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा में जमा गाद की सफाई कराई जाएगी, ताकि नदी की जलधारण क्षमता और प्रवाह को बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने मुंगेर और भागलपुर के बीच परिवहन एवं आधारभूत संरचना के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य अगले दो महीने में शुरू कराया जाएगा.
''मरीन ड्राइव के निर्माण कार्य की परियोजना के शुरू होने से मुंगेर और भागलपुर के बीच आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. मरीन ड्राइव बनने से स्थानीय लोगों को परिवहन सुविधा के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का भी अवसर मिलेगा.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
दीपों के लिए 50 हजार लीटर तिल तेल की व्यवस्था
आयोजन को भव्य बनाने के लिए लगभग 50 हजार लीटर तिल के तेल की व्यवस्था की गई थी. वहीं बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में मां के दरबार को 500 किलो शुद्ध घी के दीपों से सजाया गया. हजारों स्वयंसेवकों और ग्रामीणों की मेहनत से दीपों को निर्धारित स्थानों पर सजाया गया और उन्हें प्रज्वलित किया गया. दीपों की रोशनी जब गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित हुई तो उसका दृश्य बेहद आकर्षक और आध्यात्मिक नजर आया.
101 नावों के साथ भव्य गंगा महाआरती ने मोहा मन
दीपोत्सव का दूसरा बड़ा आकर्षण गंगा तट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती रही. 101 नावों के साथ आयोजित इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम ने कल्याणपुर के दीपोत्सव को एक अलग पहचान दी. गंगा की लहरों के बीच नावों की कतार, घाट पर प्रज्ज्वलित दीप और आरती के दौरान उठती लौ ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया. शंखध्वनि, घंटियों की आवाज और मां गंगा के जयकारों के बीच श्रद्धालु महाआरती के साक्षी बने.
रॉकेट से दिखाई दी मां दुर्गा की छवि
कल्याणपुर के दीपोत्सव में इस बार आतिशबाजी भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही. लाखों दीपों से जगमगाती धरती के ऊपर जब रंग-बिरंगी आतिशबाजी शुरू हुई तो पूरा आसमान रोशनी से भर उठा. आयोजन की खासियत सैकड़ों रॉकेट के माध्यम से आसमान में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का दृश्य प्रदर्शित करना रहा. आतिशबाजी के दौरान आसमान में उभरती मां दुर्गा की आकृति को देखकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आए. जमीन पर दीपों की रोशनी और आसमान में आतिशबाजी का अद्भुत संगम देखने के लिए लोग देर तक आयोजन स्थल पर मौजूद रहे.
''गंगा किनारे स्थित बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. इसी आस्था ने ग्रामीणों को एकजुट किया और एक छोटे से आयोजन को इतने विशाल स्वरूप तक पहुंचाया. 11 लाख 11 हजार 101 दीपों का प्रज्वलन पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है. ऐसे आयोजन से मुंगेर को धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है.''- डॉ. नीतीश चंद्र दुबे, आयोजक एवं प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक
अंतरराष्ट्रीय आतिशबाजी की विशेष प्रस्तुति ने इस दीपोत्सव को पारंपरिक धार्मिक आयोजन से आगे बढ़ाकर एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया. नौ साल पहले 51 हजार दीपों से शुरू हुई थी परंपरा, आज 11 लाख के पार पहुंच गया. कल्याणपुर का दीपोत्सव एक दिन में इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है. इसके पीछे ग्रामीणों, युवाओं और यूथ क्लब के सदस्यों की नौ वर्षों की मेहनत और सामूहिक प्रयास की कहानी है.
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