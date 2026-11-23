कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ की संपत्ति का विवाद नहीं सुलझा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पंचाट का सुझाव
कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पैतृक संपत्ति विवाद में मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को सुलझाने के लिए किए गए मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं. इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी.
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने दोनों पक्षों से सभी विवादों के निपटारे के लिए एक एकल आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की संभावना तलाशने को कहा.
पीठ ने कहा, "भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थता विफल रही है. हम पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे एक एकल आर्बिट्रेटर के माध्यम से पंचाट का विकल्प तलाशें. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के वकीलों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है. डॉ. अभिषेक सिंघवी (अन्य प्रतिवादियों की ओर से) इस बात पर निर्देश लें कि क्या सभी विवादों को एक एकल मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है." सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.
जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणी परिवार की पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए जस्टिस राव को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था. कल्याणी परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल और अर्यमा सुंदरम पेश हुए, जबकि सुगंधा हीरेमठ का पक्ष वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा हीरेमठ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकीलों की टीम से कहा था कि वे अपने उत्तराधिकार विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं.
इस पूरे विवाद की मुख्य वजह कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बताई जा रही पैतृक संपत्ति पर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं, जिसे लेकर कई अलग-अलग अदालतों और न्यायिक मंचों में मुकदमे चल रहे हैं.
मध्यस्थ और आर्बिट्रेटर में क्या अंतर है?
मध्यस्थ (Mediator) केवल एक सुलहकर्ता की तरह काम करता है. दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से समझौता करने के लिए राजी करता है. आर्बिट्रेटर (Arbitrator) अदालत से बाहर एक 'प्राइवेट जज' की तरह होता है, जो दोनों पक्षों के सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाता है. अदालत के आदेश की तरह ही आर्बिट्रेटर का फैसला भी दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है.
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