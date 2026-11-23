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कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ की संपत्ति का विवाद नहीं सुलझा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पंचाट का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: कल्याणी परिवार की 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को सुलझाने के लिए किए गए मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं. इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने दोनों पक्षों से सभी विवादों के निपटारे के लिए एक एकल आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की संभावना तलाशने को कहा.