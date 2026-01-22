ETV Bharat / bharat

कल्याण-डोंबिवली, ठाणे और उल्हासनगर नगर निकायों में महायुति के मेयर होंगे: भाजपा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रवींद्र चव्हाण ने कहा है कि कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति का मेयर होगा. यह बात ऐसे समय में कही जा रही है जब एमएनएस के पांच पार्षदों ने सिविक बॉडी में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की है, जिससे राजनीतिक फेरबदल पर सस्पेंस बना हुआ है. चव्हाण ने बुधवार को यह भी कहा कि उल्हासनगर और ठाणे नगर निगमों में महायुति के मेयर होंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी -शिवसेना गठबंधन को तीनों नगर निगमों में साफ जनादेश मिला है, और उसी हिसाब से मेयर पद महायुति के उम्मीदवारों के पास होंगे. चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा, जब मुंबई में उनके और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक जॉइंट मीटिंग होगी. वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले हफ्ते उनके और शिवसेना नेता शिंदे के बीच तीनों नगर निगमों में मेयर पदों पर डिटेल में चर्चा हुई थी. चव्हाण के जारी एक बयान के मुताबिक, क्योंकि लोगों ने तीनों नगर निगमों में महायुति को जनादेश दिया है, इसलिए गठबंधन उसी हिसाब से नगर निगम प्रशासन बनाएगा.' सभी नगर निकायों में मेयर पद की दौड़ के बीच बुधवार को कल्याण-डोंबिवली में एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आया, जब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पांच पार्षदों ने शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है.