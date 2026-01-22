ETV Bharat / bharat

कल्याण-डोंबिवली, ठाणे और उल्हासनगर नगर निकायों में महायुति के मेयर होंगे: भाजपा

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पांच पार्षदों ने शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है.

MH CIVIC POLLS MAYORS BJP
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रवींद्र चव्हाण ने कहा है कि कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति का मेयर होगा. यह बात ऐसे समय में कही जा रही है जब एमएनएस के पांच पार्षदों ने सिविक बॉडी में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की है, जिससे राजनीतिक फेरबदल पर सस्पेंस बना हुआ है.

चव्हाण ने बुधवार को यह भी कहा कि उल्हासनगर और ठाणे नगर निगमों में महायुति के मेयर होंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी -शिवसेना गठबंधन को तीनों नगर निगमों में साफ जनादेश मिला है, और उसी हिसाब से मेयर पद महायुति के उम्मीदवारों के पास होंगे. चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा, जब मुंबई में उनके और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक जॉइंट मीटिंग होगी.

वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले हफ्ते उनके और शिवसेना नेता शिंदे के बीच तीनों नगर निगमों में मेयर पदों पर डिटेल में चर्चा हुई थी. चव्हाण के जारी एक बयान के मुताबिक, क्योंकि लोगों ने तीनों नगर निगमों में महायुति को जनादेश दिया है, इसलिए गठबंधन उसी हिसाब से नगर निगम प्रशासन बनाएगा.'

सभी नगर निकायों में मेयर पद की दौड़ के बीच बुधवार को कल्याण-डोंबिवली में एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आया, जब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पांच पार्षदों ने शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्षदों के इस फैसले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के लिए एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 15 जनवरी को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, जिस पर सबकी नजर थी. 122 सदस्यों वाली कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना 53 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि सहयोगी BJP 50 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है. एमएनएस के पांच पार्षदों के समर्थन से अब गठबंधन में 108 सदस्य हैं.

शिवसेना (UBT), कांग्रेस और एनसीपी (SP) ने एक के बाद एक 11, 2 और 1 सीट जीती हैं. 131 सदस्यों वाली ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना ने 75 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें हासिल की, जिससे वह सिविक बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी 66 के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गई.

78 सदस्यों वाली उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी और शिवसेना – दोनों सत्ताधारी महायुति गठबंधन के घटक – ने अलग-अलग चुनाव लड़ा और एक के बाद एक 37 और 36 सीटें जीती. शिवसेना ने बाद में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के दो नए चुने गए कॉर्पोरेटर का सपोर्ट हासिल करके अपनी बढ़त को और मजबूत किया.

ये भी पढ़ें- बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: सभी सीटों के रिजल्ट घोषित, महायुति को बहुमत, पहली बार मुंबई में बनेगा BJP का मेयर

TAGGED:

MAHAYUTI MAYORS BJP
CIVIC BODIES MAYORS
कल्याण डोंबिवली ठाणे नगर निकायों
महायुति मेयर
MH CIVIC POLLS MAYORS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.