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ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने पुलिस गाड़ी में किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली

कलबुर्गी में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने पुलिस गाड़ी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Kalaburagi: Constable on duty commits suicide by shooting himself in police vehicle
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 4:47 PM IST

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कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी शहर के जगत सर्किल में ड्यूटी पर तैनात आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्स के एक कॉन्स्टेबल ने मंगलवार रात अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

मृत कॉन्स्टेबल की पहचान जेवरगी तालुक के मावनूर गांव के शिवकुमार नरिबोला (32) के रूप में हुई है. जगत सर्किल में ड्यूटी पर तैनात शिवकुमार ने मंगलवार रात करीब 9 बजे पुलिस गाड़ी में बैठकर सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.

सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एस डी डीसीपी शालू , प्रवीण नायक, एसीपी शरणबसप्पा सूबेदार समेत सीनियर अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और जांच की. फोरेंसिक और बैलिस्टिक टीमों ने मौके का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए.

शिवकुमार, जो 2016 में पुलिस विभाग में शामिल हुए थे, पहले बैंगलोर ग्रामिण जिले में काम कर चुके थे. बाद में उन्हें फरवरी 2026 में जिला ट्रांसफर के जरिए कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नरेट में ट्रांसफर कर दिया गया.

पुलिस कमिश्नर का बयान
इस पर जवाब देते हुए, सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एस.डी. ने कहा, "कांस्टेबल शिवकुमार की मौत अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने के बाद हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से निजी कारणों से मानसिक रूप से परेशान थे. परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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