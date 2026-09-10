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'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' विवाद: सलमान खान की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर से 2 हफ्ते में जवाब मांगा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की अभिनेता सलमान खान की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माता अमित जानी को नोटिस जारी किया. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने मेकर्स अमित जानी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभी उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दी है और वह रिलीज होने की स्थिति में नहीं है. फिल्म निर्माता ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभी तो फिल्म का ट्रेलर तक लॉन्च नहीं किया गया है. नयी याचिका में सलमान खान ने अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, फिल्म के निदेशक भरत श्रीनेत और कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडेय को प्रतिवादी बनाया है.

याचिका में फिल्म की रिलीज, उसकी स्ट्रीमिंग और प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में फिल्म का टीजर हटाने की मांग करते हुए सभी पोस्टर और होर्डिंग्स नष्ट करने और सलमान खान से माफी मांगने को कहा गया है. सलमान खान ने अपनी छवि के कथित नुकसान की भरपाई के लिए फिल्म के निर्माताओं से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. इसके पहले 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने फिल्म के टीजर पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

याचिका में सलमान खान ने कहा था कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है, और इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन होगा. याचिका में कहा गया है कि फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का इस्तेमाल किया है और वह जैसा ब्रासलेट पहनते हैं वैसा ही ब्रासलेट पहने हुए दिखाया गया है.