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'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' विवाद: सलमान खान की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर से 2 हफ्ते में जवाब मांगा

काला हिरण की रिलीज पर सलमान खान की रोक की मांग पर फिल्म निर्माता को नोटिस जारी, मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट और सलमान खान
दिल्ली हाईकोर्ट और सलमान खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 7:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की अभिनेता सलमान खान की नई याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माता अमित जानी को नोटिस जारी किया. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने मेकर्स अमित जानी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभी उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दी है और वह रिलीज होने की स्थिति में नहीं है. फिल्म निर्माता ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभी तो फिल्म का ट्रेलर तक लॉन्च नहीं किया गया है. नयी याचिका में सलमान खान ने अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, फिल्म के निदेशक भरत श्रीनेत और कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडेय को प्रतिवादी बनाया है.

याचिका में फिल्म की रिलीज, उसकी स्ट्रीमिंग और प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में फिल्म का टीजर हटाने की मांग करते हुए सभी पोस्टर और होर्डिंग्स नष्ट करने और सलमान खान से माफी मांगने को कहा गया है. सलमान खान ने अपनी छवि के कथित नुकसान की भरपाई के लिए फिल्म के निर्माताओं से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. इसके पहले 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने फिल्म के टीजर पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

याचिका में सलमान खान ने कहा था कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है, और इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन होगा. याचिका में कहा गया है कि फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का इस्तेमाल किया है और वह जैसा ब्रासलेट पहनते हैं वैसा ही ब्रासलेट पहने हुए दिखाया गया है.

याचिका में कहा गया है कि फिल्म के निर्माता फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. याचिका में कहा गया था कि फिल्म के रिलीज के बाद काला हिरण के शिकार से जुड़े मामले पर भी असर पड़ सकता है और इससे उसकी छवि पर खराब असर पड़ सकता है.

बता दें कि फिल्म 'काला हिरण-द बैटल फॉर लेगेसी' में काला हिरण के शिकार से जुड़े मामले और उससे संबंधित कोर्ट की सुनवाई के दृश्यों को फिल्माया गया है. फिल्म में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की शत्रुता को भी दर्शाया गया है. विवादों से बचने के लिए फिल्म निर्माता ने फिल्म में सलमान से प्रेरित किरदार को अयान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित किरदार को लॉयन बिश्नोई नाम दिया. फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनेत ने किया और इसे प्रोड्यूस अमित जानी ने किया.

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