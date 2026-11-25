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समुद्र में मछली पकड़ने गए 7 मछुआरे 10 दिनों से लापता, सीएम नायडू ने सर्च ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): समुद्र में मछली पकड़ने गए सात मछुआरों का दस दिनों से कोई पता नहीं चल पाया है. इस वजह से काकीनाडा जिले के पीठापुरम निर्वाचन क्षेत्र के यू. कोठापल्ली मंडल के सुब्बामपेटा के गांव वाले डरे हुए हैं.

इस इलाके के गिरिकाना सिम्हाद्री, गमपाला प्रकाश, सुरदा चिन्ना, मेरुगु नारायण, थिरी नारायण, कंडाला रामबाबू और सुरदा कोंडाला राव इस महीने (नवंबर) की 10 तारीख को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. उन्होंने इस महीने की 14 तारीख को अपने परिवार वालों से फोन पर आखिरी बार बात की थी.

इस महीने की 15 तारीख से मछुआरों के फोन काम नहीं कर रहे थे. परिवार वालों को तब से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. नाव से ट्रांसपोंडर सिग्नल भी नहीं मिले, इसलिए मछुआरों के परिवार वालों ने 19 तारीख की रात कोस्ट गार्ड के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, अगले दिन से ही लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला. आखिर में दूसरी नाव में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने बताया कि उनकी नाव ओडिशा के पारादीप के पास मिली है. वे वहीं पर मछली पकड़ रहे हैं. चार दिन से खोज कर रहे अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी है. मछुआरों के नाव के साथ गायब होने की बात मंगलवार को पता चली. उसके बाद अनाउंसमेंट जारी किए गए. वे सभी ओडिशा में शिकार करने गए थे क्योंकि चक्रवाती तूफान अकवान के उत्तरी आंध्र में तट पार करने की उम्मीद थी. साइक्लोन ने दिशा बदली और तट पार कर गया.