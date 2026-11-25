समुद्र में मछली पकड़ने गए 7 मछुआरे 10 दिनों से लापता, सीएम नायडू ने सर्च ऑपरेशन तेज करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 7 लापता मछुआरों की तलाश तेज करने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 25, 2026 at 4:34 PM IST
काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): समुद्र में मछली पकड़ने गए सात मछुआरों का दस दिनों से कोई पता नहीं चल पाया है. इस वजह से काकीनाडा जिले के पीठापुरम निर्वाचन क्षेत्र के यू. कोठापल्ली मंडल के सुब्बामपेटा के गांव वाले डरे हुए हैं.
इस इलाके के गिरिकाना सिम्हाद्री, गमपाला प्रकाश, सुरदा चिन्ना, मेरुगु नारायण, थिरी नारायण, कंडाला रामबाबू और सुरदा कोंडाला राव इस महीने (नवंबर) की 10 तारीख को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. उन्होंने इस महीने की 14 तारीख को अपने परिवार वालों से फोन पर आखिरी बार बात की थी.
इस महीने की 15 तारीख से मछुआरों के फोन काम नहीं कर रहे थे. परिवार वालों को तब से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. नाव से ट्रांसपोंडर सिग्नल भी नहीं मिले, इसलिए मछुआरों के परिवार वालों ने 19 तारीख की रात कोस्ट गार्ड के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई.
हालांकि, अगले दिन से ही लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला. आखिर में दूसरी नाव में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने बताया कि उनकी नाव ओडिशा के पारादीप के पास मिली है. वे वहीं पर मछली पकड़ रहे हैं.
चार दिन से खोज कर रहे अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी है. मछुआरों के नाव के साथ गायब होने की बात मंगलवार को पता चली. उसके बाद अनाउंसमेंट जारी किए गए. वे सभी ओडिशा में शिकार करने गए थे क्योंकि चक्रवाती तूफान अकवान के उत्तरी आंध्र में तट पार करने की उम्मीद थी. साइक्लोन ने दिशा बदली और तट पार कर गया.
परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग चिंतित हैं कि वे उस समय खतरे में रहे होंगे. फिशरीज के डिप्टी डायरेक्टर कृष्ण राव ने कहा कि इस बारे में कोस्ट गार्ड, नेवी और बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है.
दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को समुद्र में लापता नाव को ढूंढने और मछुआरों को सुरक्षित लाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है. उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर मछुआरों से जुड़ी जानकारी परिवार वालों को देने और उनका हौसला बढ़ाने की सलाह दी. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कोस्ट गार्ड के जहाजों और हेलीकॉप्टरों से लापता मछुआरों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं. चंद्रबाबू नायडू ने आदेश दिया है कि सर्च ऑपरेशन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए.
वहीं उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने घटना पर चिंता जताई. उन्होंने काकीनाडा कलेक्टर से फोन पर बात की और मछुआरों का पता लगाने के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली. वह चाहते थे कि सर्च ऑपरेशन और तेज किया जाए. उन्होंने कलेक्टर को समय-समय पर जानकारी देने का निर्देश दिया. वहीं वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मछुआरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज करने का आग्रह किया है.
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