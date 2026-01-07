ETV Bharat / bharat

देश का ऐसा गांव जहां बसता है सिर्फ एक परिवार, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई दूसरा इंसान

इस गांव में मोबाइल टावर, बिजली, नल की सुविधा है. ये गांव सड़क सुविधा से भी जुड़ा है.

देश का ऐसा गांव जहां सिर्फ रहता है एक ही परिवार
देश का ऐसा गांव जहां सिर्फ रहता है एक ही परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 12:33 PM IST

बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला यहां की काजा पंचायत के काकती गांव के चारों तारफ ऊंचे ऊंचे बंजर से पहाड़ नजर आते हैं. यहां हरियाली का निशान तक नहीं है. ये पहाड़ ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं. इन पहाड़ों की तलहटी के ठीक नीचे सब्जियों के लहलहाते खेत हैं. कुछ छोटे छोटे पेड़ दिखते हैं और हल्की फुल्की हरियाली नजर आती है. ऐसा लगता है कि सब्जियों के खेत के लिए पहाड़ बाड़े का काम कर रहे हों.

पहाड़ों की तलहटी में मिट्टी से बना 100 साल पुराना एक घर है. छोटे छोटे दरवाजे हैं. घर के लोग खेतीबाड़ी के साथ पशुओं की देखभाल करते हैं. चारों तरफ कोई आबादी नजर नहीं आती. आप सोच रहे होंगे क्या ये सच में 21वीं सदी का ही गांव है. कहीं आप पाषाण युग में तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि अब जहां देखो वहां काली सड़कें, शीशे से चमचमाती इमारतें नजर आती है, लेकिन काकती गांव में ऐसा कुछ नहीं है.

गांव में है 4 जी टावर
गांव में है 4 जी टावर (ETV Bharat)

गांव में सिर्फ एक ही घर

स्पीति घाटी का मुख्यालय काजा में स्थित है और काजा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर काकती गांव बसा हुआ है. काकती गांव कई सौ साल पुराना है, लेकिन इस गांव में एक ही घर है और यहां सिर्फ एक ही परिवार रहता है. आसा पास दूर दूर कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं रहती है, लेकिन ये परिवार पिछले कई सालों से अपने पुरखों की जमीन पर यहां ही रह रहा है. मिट्टी से बने इस घर में छह लोग रहते हैं.

छेरिंग और उनकी पत्नी रिंगजिन यूडन
छेरिंग और उनकी पत्नी रिंगजिन यूडन (ETV Bharat)

कौन कौन रहता है इस गांव में

काकती गांव में 100 साल पुराने घर में दो भाई और उनका परिवार रहता है. छोटा भाई कलजंग टाकपा लामा हैं और वर्तमान में वो काजा में स्थित बौद्ध गोंपा में अपनी सेवाएं दे रहा है. वो परिवार की परंपरा के अनुसार बौद्ध भिक्षु जिसे लामा कहते हैं (सन्यासी) बन चुके हैं, जबकि बड़े भाई छेरिंग नामगयल अपनी पत्नी रिंगजिन यूडन के साथ घर में रहते है. छेरिंग का बड़ा बेटा सोनम छोपेल भी लामा है, जो वर्तमान में जिला कांगड़ा और मंडी की सीमा पर स्थित चौंतड़ा बौद्ध मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है. दूसरा बच्चा नवांग ज्ञालसन विशेष बच्चा है और तीसरा बेटा नवांग कुंगा टैक्सी चलाने का कारोबार करता है. ये परिवार अपने वंश की पांचवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है. ये सभी लोग गांव में अपने मिट्टी के बने घर में रहते हैं और 15 बीघा भूमि पर कृषि कर अपने परिवार का भी गुजारा करते हैं.

काकती गांव
काकती गांव (ETV Bharat)

कभी पलायन के बारे में नहीं सोचा

बर्फबारी के दौरान लाहौल स्पीति दिसंबर में ही पूरे विश्व से कट जाता है. कई फीट बर्फ गिर जाती है और बर्फबारी के कारण दुश्वारियां बढ़ जाती हैं. इसके चलते अधिकांश लोग कुल्लू-मनाली, मंडी में यहां से पलायन कर जाते हैं, लेकिन छेरिंग का परिवार यहां से पलायन नहीं करता चाहे हालात कैसे भी हों. छेरिंग का कहना है कि 'हमें स्पीति घाटी बहुत अच्छी लगती है और कभी भी यहां से पलायन के बारे में नहीं सोचा है. क्योंकि ग्रामीण परिवेश पसंद है और शहरों की भीड़भाड़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. सर्दियों में कभी-कभी मंडी जिला रिवालसर या फिर उत्तराखंड के नैनीताल में भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस अपने गांव लौट आते हैं. हमारी कई पुश्तें यहां रहती आई हैं. किसी के बीमार हो जाने पर सरकार हेलिकॉप्टर या अन्य साधन से मदद कर देती है, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, जिससे किसी की जान पर बन आए, इसलिए यहां से जाने का सवाल पैदा नहीं होता है. अप्रैल माह में फिर से खेतों में खेती का सीजन शुरू हो जाएगा और अपने परिवार के साथ 15 बीघा भूमि पर फिर से खेती करेंगे. यहीं पर पैदा हुए हैं और यहां के हालातो से भी अच्छी तरह से परिचित हैं.'

परिवार के साथ काकती गांव में रहते हैं छेरिंग
परिवार के साथ काकती गांव में रहते हैं छेरिंग (ETV Bharat)

सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे

मिट्टी और पत्थरों से बना छेरिंग का ये पारंपरिक मड हाउस हिमालयी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है. गर्मियों में ये घर प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में भीतर की गर्मी को समेट कर रखता है. जब बाहर का तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तब भी यह घर परिवार को सुरक्षित और अपेक्षाकृत गर्म आश्रय प्रदान करता है. दिलचस्प बात ये है कि यह एक घर वाला गांव अब डिजिटल इंडिया से भी जुड़ चुका है. बीएसएनएल ने यहां 4जी टावर स्थापित किया है. छेरिंग ने बताया कि पहले खबरें हफ्तों बाद मिलती थीं, लेकिन अब मोबाइल के जरिए वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2011 में यहां बिजली भी पहुंच गई थी.

सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र

हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहां बर्फबारी अधिक होती है और सर्दियों में -20 से लेकर माइनस 40 डिग्री तक तापमान नीचे चला जाता है. यहां पेयजल स्रोत भी जम जाते हैं और कड़ाके की ठंड के बीच यहां लोग अपना जीवन यापन करते हैं. जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी मशहूर है और यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं. गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी सैलानी यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं. वर्तमान की अगर बात करें तो यहां सर्दियों में तापमान 20 डिग्री से भी नीचे जा रहा है. कड़ाके की ठंड के बीच भी ये परिवार अपने 100 साल पुराने मिट्टी के घर में रह रहा है और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहा है.

कांकती गांव में 2008 में पहुंची थी सड़क
कांकती गांव में 2008 में पहुंची थी सड़क (ETV Bharat)

2008 में पहुंची सड़क

2008 में काकती गांव सड़क सुविधा से जुड़ गया और साल 2011 में घर बिजली का कनेक्शन भी लग गया. साल 2025 के नवंबर माह में बीएसएनएल ने 4G मोबाइल नेटवर्क भी गांव में स्थापित किया. गांव में मोबाइल टावर लगने पर छेरिंग कहते हैं इससे हमें काफी सुविधा मिली है. मोबाइल के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क में रहते हैं.

काकती गांव में रहता है एक ही परिवार
काकती गांव में रहता है एक ही परिवार (ETV Bharat)

छेरिंग के बेटे नवांग का कहना है कि 'हमारे पूर्वज भी यही अकेले ही गांव में रहते थे और हम भी यहीं पर रह रहे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस दौरान पहाड़ी रास्तों से काजा के लिए रवाना होते थे और शाम के समय भी पहाड़ी रास्तों से पैदल अपने घर पहुंच जाते थे. अब हमारे घर तक सड़क की सुविधा हो गई है और गाड़ी के जरिए आसानी से काजा पहुंच जाते हैं. अब हालात भी काफी बदल गए हैं. किसी भी परेशानी के समय मोबाइल नेटवर्क होने के चलते तुरंत काजा में प्रशासन या फिर अन्य लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपात स्थिति में हमें मदद मिल सके. अभी तक हमें कोई ऐसी वैसी परेशानी नहीं हुई है. हमारा परिवार इस परिवेश में खुश है.'

काजा में मिलती हैं बैंकिंग और अस्पताल सुविधाएं

लाहौल स्पीति के स्पीति खंड का मुख्यालय काजा में स्थित है. काजा से गांव की दूरी सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर है, जबकि पगडंडियों से उतरते हुए पहाड़ी ढलानों से उतरते हुए ये पांच किलोमीटर रह जाती है. काजा स्पीति का मुख्य बाजार है. यहां बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं हैं. छेरिंग कहते हैं कि सर्दियों में जब कोई बीमार हो जाए तो उस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल की सुविधा घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर काजा में ही मिलती है.

कई साल पुराना है मड हाउस

छेरिंग के पूर्वज यहां इस गांव में रहते आए हैं. मड हाउस उनके पूर्वजों ने ही बनाया है. अब छेरिंग और उसका परिवार यहां रहता है. सर्दियां अपने चरम पर हैं. छेरिंग के परिवार ने घर के अंदर दवाई, राशन और जरूरी सामान जमा कर रखा है, क्योंकि अगर बर्फबारी अधिक हुई तो उनका घर से बाहर भी निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है. लेकिन इस बार बर्फबारी बहुत कम हुई है आसापास बर्फ के कोई निशान नहीं है.

छेरिंग का मड हाउस
छेरिंग का मड हाउस (ETV Bharat)

सर्दियों के लिए करना पड़ता है खास इंतजाम

यहां सर्दियां बेरहम होती हैं. घर से बाहर निकलना मौत का दावत देने जैसा होता है. इंसान खड़े खड़े बर्फ में जम सकता है. आने जाने के लिए सभी रास्ते बंद होते हैं. गांव तो छोड़िए घर के दरवाजे के बाहर निकलना भी मुश्किल से हो पाता है. सर्दियों से कैसे निपटते हैं इसके बारे में छेरिंग कहते हैं कि 'सर्दियों के मौसम में 6 महीने के लिए राशन अपने घर में एकत्र कर लेते हैं. दवाई, लकड़ी और पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर लेते हैं.'

बदल रहा यहां का मौसम

छेरिंग नामगयल की पत्नी रिंगजिन यूडन ने बताया कि 'आज से करीब 20 साल पहले सर्दियों में पूरी घाटी बर्फ की जद में आ जाती थी और यहां का जनजीवन काफी प्रभावित होता था, लेकिन अब मौसम में आए बदलाव के चलते बर्फबारी कम हो रही है. इस बार भी बर्फबारी नाममात्र की हुई है. सर्दियों में अत्यधिक ठंड के चलते प्राकृतिक जल स्रोत जम जाते हैं, तो उस दौरान पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बर्फ को पिघलाकर पानी इस्तेमाल में लाते हैं. पति जल शक्ति विभाग में बेलदार के रूप में कार्य करते हैं और बाकी समय अपने परिवार के साथ मिलकर खेती-बाड़ी करते हैं.'

-20 डिग्री चला जाता है तापमान
-20 डिग्री चला जाता है तापमान (ETV Bharat)

आलू-मटर की होती है खेती

वर्तमान में अधिक ठंड होने के चलते खेत खाली पड़े हुए हैं और अप्रैल माह के बाद ही खेतों में जो मटर आलू की बिजाई शुरू हो जाएगी. लाहौल का आलू और मटर दिल्ली तक की सब्जी मंडियों में भेजा जाता है. यहां के आलू की तो पूरे विश्व में मांग रहती है. यहां के आलू की क्वालिटी लाजवाब होती है और यहां के किसान मुख्य तौर पर आलू ही उगाते हैं.

जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी का काकती गांव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गांव है. यह देश का पहला ऐसा गांव है, जहां केवल एक ही घर है. यहां पर प्रशासन ने परिवार को हर सुविधा उपलब्ध करवाई है:एडीसी काजा शिखा सिमटिया

