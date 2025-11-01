ETV Bharat / bharat

कैथल के युवक को बंधक बनाकर ग्वाटेमाला में मार डाला, डंकी रूट से जा रहा था अमेरिका

हरियाणा के कैथल के युवक की डंकी रूट से अमेरिका जाते वक्त ग्वाटेमाला में बंधक बनाकर हत्या कर दी गई है.

Kaithal youth held hostage and killed by human traffickers in Guatemala
कैथल के युवक को बंधक बनाकर ग्वाटेमाला में मार डाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 11:02 PM IST

कैथल : हरियाणा के कैथल के रहने वाले युवराज को डंकी रूट से अमेरिका जाना भारी पड़ गया और मध्य अमरीकी देश ग्वाटेमाला में उसको पहले बंधक बनाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई.

नौकरी की तलाश में गया था : कैथल के मोहना गांव के एक किसान का 18 वर्षीय बेटा युवराज पिछले अक्टूबर में नौकरी की तलाश में डंकी रास्ते से अमेरिका गया था. वहां ग्वाटेमाला में मानव तस्करों ने उसे कथित तौर पर बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी है. मृतक के परिवार के सदस्यों ने शनिवार को उसकी हत्या की जानकारी दी है.

कैथल के युवक की ग्वाटेमाला में हत्या : युवराज के मामा गुरपेज सिंह के मुताबिक " युवराज के परिवार को कुछ दिन पहले उसकी मौत के बारे में तब पता चला जब एक डोंकर ने उन्हें एक मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ युवराज और पंजाब के एक युवक की तस्वीर भेजीं जिसमें दावा किया गया था कि दोनों की हत्या कर दी गई है.

युवराज से संपर्क टूटा : गुरपेज ने बताया कि युवराज ने बारहवीं की परीक्षा पास कर ली थी, वो अमेरिका जाने को लेकर काफी उत्साहित था और उसे वहां एक अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद थी. हरियाणा के तीन ट्रैवल एजेंटों ने अपने नेटवर्क के बाकी कॉन्टैक्ट्स के जरिए सुरक्षित यात्रा का वादा करके परिवार से बड़ी रकम ऐंठ ली. पैसों के शुरुआती भुगतान के बाद परिवार का युवराज से संपर्क टूट गया. कुछ महीनों बाद उन्हें वीडियो मिले जिनमें युवराज और पंजाब के एक अन्य युवक को ग्वाटेमाला में बंधक बनाकर रखा गया था. इसके बाद डोन्कर्स ने परिवार से फिरौती की मांग की.

40 से 50 लाख रुपए दे डाले : गुरपेज के मुताबिक "युवराज के परिवार ने हरियाणा के एक एजेंट के जरिए डोंकर्स को पैसे भी भेजें लेकिन वे पैसे उन तक नहीं पहुंचे. इसके बाद एक डोंकर ने उनके परिवार से संपर्क किया और दावा किया कि युवराज की हत्या कर दी गई है. अपने दावे के सबूत के तौर पर 3 लाख रुपये की मांग की गई. पैसे भेजे जाने के बाद डोंकर ने उन्हें एक मृत्यु प्रमाण पत्र और तस्वीरें भेजीं हैं. कुल मिलाकर परिवार ने युवराज को अमेरिका भेजने के लिए अब तक ट्रैवल एजेंटों और डोन्कर्स को 40 से 50 लाख रुपये तक दे डाले हैं. उनके परिवार ने पुलिस से भी संपर्क किया जिसके बाद दो एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है.

करनाल के युवक भी तेहरान में बंधक : अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें करनाल के दो युवकों को ईरान के तेहरान में बंधक बना लिया गया है और उन्हें वहां टॉर्चर करने के वीडियो परिवार को भेजकर पैसों की डिमांड की गई है.

डोंकर्स को जानिए : आपको बता दें कि डोंकर शब्द उन मानव तस्करों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अवैध तौर पर लोगों को बिना किसी कागजात के एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं. ऐसा रास्ता ख़तरों से भरा होता है. युवकों को जंगल, कीचड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है. ऐसे अवैध रास्तों में अपने डेस्टिनेशन देश पहुंचने की कोई गारंटी भी नहीं होती है. फिर भी हरियाणा के कई युवक अच्छी जिंदगी के ख्वाब को पूरा करने के लिए इन रास्तों पर चल पड़ते हैं और लाखों रुपए खर्च कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा बैठते हैं.

अमेरिका कर रहा डिपोर्ट : हरियाणा के युवक अकसर गलत रास्तों से अमेरिका जाना चाहते हैं लेकिन अब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है जिसके बाद इन लोगों की पहचान कर धरपकड़ की जा रही है और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा है. ऐसे ही कुछ दिन पहले हरियाणा के 50 युवकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था.

