दो छात्रों का एक जैसा आधार नंबर, राज्य अलग लेकिन परेशानी समान, अब दोनों ढूंढ रहे समाधान
खैरागढ़ का एक छात्र अपने आधार नंबर को लेकर परेशान है,क्योंकि इसी नंबर का आधार हरियाणा के छात्र के पास भी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:47 PM IST
खैरागढ़ : भारतीयों को यूनिक आइडेंटीटी देने वाला आधार अब सवालों के घेरे में है.यहां खैरागढ़ में एक छात्र का आधार हरियाणा में रहने वाले अन्य छात्र से मेल खाता है.एक जैसा नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर सेम होने के कारण दोनों ही छात्रों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है.
चार साल से चक्कर काट रहा परिवार
एक जैसा आधार होने का दर्द झेल रहे जतिन का परिवार इसमें सुधार करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है.लेकिन अभी तक इसमें जतिन को राहत नहीं मिली है. ये पूरा मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के टोलागांव का है. यहां रहने वाला जतिन साहू, पिता धनेश्वर साहू, कक्षा 11वीं का छात्र है.परिवार का दावा है कि जतिन के आधार कार्ड पर दर्ज नंबर हरियाणा के अंबाला निवासी दूसरे जतिन के आधार नंबर से भी मेल खाता है. यानी दो अलग-अलग राज्य, दो अलग-अलग परिवार और दो अलग-अलग पहचान, लेकिन आधार नंबर एक.
हरियाणा के जतिन नाम के युवक से साथ मेरा आधार मैच हो गया है.इस वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है.ना तो मुझे छात्रवृत्ति मिल पा रही है और ना ही राशन.यही नहीं बैंक में अंगूठा नहीं लगने के कारण केवाईसी भी नहीं हो सकता है.इसके लिए मैंने कई जगह पर शिकायत की.सीएससी से लेकर खैरागढ़ में जाकर आवेदन दिया है,लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है- जतिन साहू, छात्र
दोनों छात्रों को हो रही है परेशानी
इस कथित गड़बड़ी का खामियाजा दोनों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.टोलागांव निवासी जतिन का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण स्कूल की छात्रवृत्ति अटकी हुई है. जतिन के पिता धनेश्वर की माने तो परिवार को राशन मिलने में परेशानी हो रही है, वहीं सिम कार्ड लेने में भी दिक्कत आ रही है.इस बारे में मैंने कई बार शिकायत की और सुधरवाने का प्रयास किया. एक दो बार आधार कार्ड को अपडेट कराया भी था,लेकिन जब हरियाणा का लड़का आधार अपडेट कराता है तो पहले जैसा होता है.उस लड़के के साथ भी इसी तरह की समस्या आ रही है.मैंने उसके पिता से बात की है,तो उसके पिता का कहना है कि मैं इसको सुधरवाने की कोशिश करता हूं,तो मेरी मदद करना.मैं आधार सुधरवाने के लिए हर मदद करने को तैयार हूं.
एक जैसा आधार होने के कारण हमें काफी परेशानी हो रही है.हम इसमें सुधार के लिए पिछले चार वर्षों से सीएससी सेंटर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है.मैंने एक बार रायपुर में आधार कार्ड सुधरवाया था,लेकिन इसके बाद हरियाणा के लड़के ने आधार अपडेट करा लिया.इससे फिर आधार में हरियाणा वाले लड़के का अंगूठा दिखने लगा.- धनेश्वर साहू, जतिन के पिता
हरियाणा का छात्र भी परेशान
दूसरी ओर हरियाणा के अंबाला निवासी छात्र भी इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है. मामला सामने आने के बाद अपर कलेक्टर सुरेन्द्र ठाकुर ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि संबंधित व्यक्ति से आवेदन मिलने पर हैदराबाद स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन भेजकर समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा.
आधार का जो काम होता वो CSC सेंटर से होता है.दोनों संबंधितों ने अपना आधार सीएससी के माध्यम से बनाया है.ऐसे में यदि आधार बनाने में यदि कोई तकनीकी त्रुटि हुई होगी,तो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं.ई डिस्ट्रिक मैनेजर ने बताया है कि आधार में जो त्रुटि हुई है,उसका समाधान हैदराबाद के UIDAI मुख्यालय से होता है- सुरेंद्र ठाकुर, अपर कलेक्टर
किसकी चूक से हुई गलती ?
फिलहाल दोनों छात्रों को अपनी पहचान से जुड़ी इस कथित गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन और UIDAI इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं और दोनों छात्रों को अलग-अलग आधार नंबर कब मिल पाते हैं. सवाल सिर्फ दो छात्रों की परेशानी का नहीं, बल्कि देश की पहचान व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है.अब सवाल यह है कि आखिर आधार बनाने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या दस्तावेजों के सत्यापन में लापरवाही हुई या तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी?
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