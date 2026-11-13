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दो छात्रों का एक जैसा आधार नंबर, राज्य अलग लेकिन परेशानी समान, अब दोनों ढूंढ रहे समाधान

खैरागढ़ : भारतीयों को यूनिक आइडेंटीटी देने वाला आधार अब सवालों के घेरे में है.यहां खैरागढ़ में एक छात्र का आधार हरियाणा में रहने वाले अन्य छात्र से मेल खाता है.एक जैसा नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर सेम होने के कारण दोनों ही छात्रों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है.

एक जैसा आधार होने का दर्द झेल रहे जतिन का परिवार इसमें सुधार करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है.लेकिन अभी तक इसमें जतिन को राहत नहीं मिली है. ये पूरा मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के टोलागांव का है. यहां रहने वाला जतिन साहू, पिता धनेश्वर साहू, कक्षा 11वीं का छात्र है.परिवार का दावा है कि जतिन के आधार कार्ड पर दर्ज नंबर हरियाणा के अंबाला निवासी दूसरे जतिन के आधार नंबर से भी मेल खाता है. यानी दो अलग-अलग राज्य, दो अलग-अलग परिवार और दो अलग-अलग पहचान, लेकिन आधार नंबर एक.

राज्य अलग लेकिन परेशानी समान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हरियाणा के जतिन नाम के युवक से साथ मेरा आधार मैच हो गया है.इस वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है.ना तो मुझे छात्रवृत्ति मिल पा रही है और ना ही राशन.यही नहीं बैंक में अंगूठा नहीं लगने के कारण केवाईसी भी नहीं हो सकता है.इसके लिए मैंने कई जगह पर शिकायत की.सीएससी से लेकर खैरागढ़ में जाकर आवेदन दिया है,लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है- जतिन साहू, छात्र

दोनों छात्रों को हो रही है परेशानी

इस कथित गड़बड़ी का खामियाजा दोनों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.टोलागांव निवासी जतिन का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण स्कूल की छात्रवृत्ति अटकी हुई है. जतिन के पिता धनेश्वर की माने तो परिवार को राशन मिलने में परेशानी हो रही है, वहीं सिम कार्ड लेने में भी दिक्कत आ रही है.इस बारे में मैंने कई बार शिकायत की और सुधरवाने का प्रयास किया. एक दो बार आधार कार्ड को अपडेट कराया भी था,लेकिन जब हरियाणा का लड़का आधार अपडेट कराता है तो पहले जैसा होता है.उस लड़के के साथ भी इसी तरह की समस्या आ रही है.मैंने उसके पिता से बात की है,तो उसके पिता का कहना है कि मैं इसको सुधरवाने की कोशिश करता हूं,तो मेरी मदद करना.मैं आधार सुधरवाने के लिए हर मदद करने को तैयार हूं.