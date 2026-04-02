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कैंची धाम में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, 25 हजार से अधिक भक्तों ने किये दर्शन

हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी की थी.

KAINCHI DHAM HANUMAN JAYANTI
कैंची धाम में हनुमान जन्मोत्सव की धूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 7:19 PM IST

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नैनीताल: हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा. हनुमान जयंती के मौके पर करीब 25 हजार से अधिक भक्त और बाबा के अनुयायी बाबा नीम करौली के दरबार पहुंचे. सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो देर शाम तक लगातार जारी रहीं.

देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों भक्तों ने इस विशेष अवसर पर बाबा नीम करौली महाराज और भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा, जहां श्रद्धालु भजन-कीर्तन में लीन नजर आए.

हनुमान जयंती के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा. जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. पूरे दिन कैंची धाम में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला. हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ के अंदेशे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रही थी. भक्तों को बारी-बारी से मंदिर के भीतर प्रवेश करवा कर बाबा के दर्शन करवाए गये.

कैंची धाम में हनुमान जन्मोत्सव की धूम (ETV Bharat)

हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला. मां नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ धाम सहित शहर के विभिन्न छोटे-बड़े मंदिरों में दिनभर धार्मिक अनुष्ठान और पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए. मां नैना देवी मंदिर में प्रातःकाल हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया. हनुमान भक्तों द्वारा मंदिर में 101 किलो लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया.

हनुमान भक्त संगठन की ओर से मां नैना देवी मंदिर के समीप चाट पार्क में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया. जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया. इसके अलावा कैपिटल सिनेमा के पास स्थित विशाल भगवा ध्वज को विधिवत बदला गया. श्रद्धालुओं के बीच खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया.

मसूरी में भी हनुमान जयंती की धूम: मसूरी में भी आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. बजरंग दल ने इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली. जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए. पूरा शहर “जय श्रीराम” और “जय बजरंगबली” के जयकारों से गूंज उठा. सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान हनुमान की विशेष पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो गया था. श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर और हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी आस्था प्रकट की. इसके बाद निकली शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, भजन-कीर्तन और डीजे की धुनों पर झूमते श्रद्धालुओं ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया.

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Last Updated : April 2, 2026 at 7:19 PM IST

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