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बिहार के सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर लुंगी-गंजी में कर रहे इलाज

दुर्घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे थे विधायक: अस्पताल में मौजूद मरीज के परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात 8 बजे, सड़क दुर्घटना चार लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रामगढ़ रेफरल अस्पताल लाया गया था. हादसे की सूचना पर विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव भी अस्पताल पहुंचे.

लुंगी-गंजी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर : मामला कैमूर जिले के रामगढ़ रेफरल अस्पताल का है. यहां डॉक्टर ऑन ड्यूटी मरीज का इलाज करते दिखे. मामला उस वक्त सामने आया जब रामगढ़ विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ने उन्हें ऑन ड्यूटी लुंगी गंजी में पकड़ा. मौके पर विधायक ने डॉक्टर को खूब फटकार लगाई, साथ ही जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को सूजना देकर कार्रवाई की मांग की.

पटना: बिहार के सरकारी अस्पतालों की बदहाली और लापरवाही की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं. कभी चूहे मरीज के हाथ-पैर कुतर देते है तो कभी अस्पताल में वार्ड के भीतर बेड पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आ जाते है. ऐसी ही एक अजब-गजब तस्वीर बिहार के कैमूर जिले से सामने आई है, जहां डॉक्टर लुंगी-गंजी में मरीज का इलाज करने अस्पताल पहुंच गए.

नर्स ही कर रही थी मरीजों का इलाज: उन्होंने देखा कि घायलों का इलाज नर्स कर रही है, वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है. विधायक ने पूछा कि ड्यूटी पर कौन डॉक्टर है, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, करीब 20 मिनट बाद एक डॉक्टर लुंगी गंजी में पहुंचे, जिसे देख विधायक भड़क गए.

रामगढ़ रेफरल अस्पताल (ETV Bharat)

डॉक्टर को लुंगी गंजी में देख भड़क गए विधायक: इसके बाद विधायक सतीश कुमार ने लुंगी गंजी वाले शख्स से पूछा कि आप डॉक्टर है, लुंगी और गंजी में मरीज का इलाज करते है, क्या आप इसी ड्रेस में अस्पताल में ड्यूटी करते है. सवालों की बौछार सुन थोड़ी देर के लिए डॉक्टर सकपका गए. इसी दौरान विधायक ने सिविल सर्जन को फोन घुमा दिया, और पूरी घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की.

क्या बोले कैमूर सिविल सर्जन?: वहीं इस घटना के संबंध में ईटीवी भारत संवाददाता ने जब कैमूर सिविल सर्जन डॉ चंदेश्वरी रजक से बात की तो उन्होंने बताया कि, रामगढ़ रेफरल अस्पताल में लुंगी और गंजी में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर का एक दिन का वेतन काटा गया है.

''डॉक्टर को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई है. अगर फिर से ऐसी कोई शिकायत आती है संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सभी डॉक्टरों को बिहार सरकार के प्रोटोकॉल के तहत काम करने का निर्देश दिया गया है.'' - डॉ चंदेश्वरी रजक, कैमूर सिविल सर्जन

सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर (ETV Bharat)

20 साल से एक ही अस्पताल में जमे हैं डॉक्टर : नाम न बताने की शर्त पर अस्पताल के एक कर्मी ने बताया कि अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, न डॉक्टर समय से आते है, न लोगों को इलाज मिलता है. रामगढ़ रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह 20 वर्षों से इसी अस्पताल में कार्यरत है.