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कैलाश मानसरोवर यात्रा: राजस्थान के यात्री की हार्ट अटैक से मौत, पिथौरागढ़ लौटा था दूसरा दल

कैलाश मानसरोवर यात्रा कर अभी तक 2 दल चीन से वापस भारत लौट चुके हैं. इस यात्रा में दो लोगों की मौत हुई है.

KAILASH MANSAROVAR YATRA
कैलाश मानसरोवर यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 6:19 PM IST

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पिथौरागढ़: विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे दूसरे दल के एक श्रद्धालु की पिथौरागढ़ के नाभीढांग में हार्ट अटैक से मौत हो गई. यात्री को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई. उन्हें तुरंत सेना के मेडिकल सेंटर ले जाया गया. दूसरे दल में दो दिन के अंदर यह दूसरी मौत है. इससे पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम के कुक की भी चीन में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. दोनों मामलों में वजह दिल का दौरा बताई जा रही है.

कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर अभी तक 2 दल चीन से वापस भारत लौट चुके हैं. तीसरा दल अभी चीन में है. चौथा दल तिब्बत के लिए रवाना हो चुका है. पांचवें दल को रास्ते में बोल्डर गिरने के कारण तवाघाट में रोकना पड़ा है. सड़क ठीक होने के बाद ही दल को आगे भेजा जाएगा. धारचूला एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल ने मंगलवार सुबह 08:45 बजे लिपुलेख से भारत में प्रवेश किया. इसी दौरान दल में शामिल यात्री गौरी शंकर खंडेलवाल (63) निवासी 403 गोल्डन टाइम सेंटर, स्पाइन, विद्याधरनगर, जयपुर, राजस्थान को सांस लेने में परेशानी हुई.

इसके बाद उन्हें तुरंत सेना के एमआई रूम नाभीढांग ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को गुंजी से हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ लाया गया है.

इससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल में शामिल कुमाऊं मंडल विकास निगम के कुक जीवन राम की चीन के गुंफू में सोमवार रात मौत हो गई थी. अल्मोड़ा के छाना खोरकोटा निवासी कुक की मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया है. सूचना मिलने पर मृतक के परिजन धारचूला पहुंचे थे. पोस्टमॉर्टम के बाद कुक जीवन राम का शव परिजन मंगलवार रात को ही धारचूला से अल्मोड़ा ले गए. चीन प्रशासन के मुताबिक, ऑक्सीजन लेवल कम होने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा. जिससे उनकी मौत हो गई.

कैलाश मानसरोवर यात्रा समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होती है. मानसरोवर झील की ऊंचाई 15 हजार फीट से अधिक है. अधिक ऊंचाई के कारण वहां पर ऑक्सीजन का स्तर कम रहता है. ऐसे में यात्रियों और स्टाफ को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण कई बार यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है.

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