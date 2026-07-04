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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026, भोले के भक्तों को पहला दल पहुंचा उत्तराखंड

शनिवार शाम को टनकपुर आरटीसी में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के सभी भक्तों का कुमाऊंनी स्टाइड में स्वागत किया हैं.

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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला दल टनकपुर पहुंचा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 4, 2026 at 9:03 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
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खटीमा: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के भक्तों का पहला जत्था आज चार जुलाई को दिल्ली से चलकर उत्तराखंड पहुंचा. पहले जत्थे में 49 श्रद्धालु हैं. शनिवार शाम को टनकपुर आरटीसी (Tourist Rest House Camp) में बाबा भोले के भक्तों का भव्य स्वागत किया गया. आज सभी श्रद्धालु टनकपुर टूरिस्ट गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद कल पांच जुलाई सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी भक्तों से मुलाकात करेंगे और उनकी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर आगे की यात्रा पर रवाना करेंगे.

कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने यात्रियों की अगवानी कुमाऊं संस्कृति की पारंपरिक झोलिया नृत्य से की. वहीं, यात्रियों को वेलकम ड्रिंक के रूप में बुरांस व मौसमी का जूस सर्व किया गया. पहले दल में उत्तराखंड सहित कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलूर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना,उ त्तर प्रदेश सहित कुल 13 राज्यों से तीर्थ यात्री टनकपुर पहुंचे.

इस अवसर पर सभी तीर्थ यात्री उत्तराखंड सरकार व कुमाऊं मंडल विकास निगम की व्यवस्थाओं और स्वागत से अभिभूत नजर आए. इस दल में सबसे कम उम्र के रूप तीर्थ यात्री के रूप में हरि कृष्णा उम्र 21 वर्ष गुजरात पहुंचे. उन्होंने कहा कि वह सौभाग्य शाली है कि पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उन्हें मौका मिला है, वह ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें बार बार इस यात्रा में आने का अवसर मिले.

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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 रुट. (ETV Bharat)

वही सबसे अधिक उम्र के 68 वर्षीय राजस्थान निवासी तीर्थ यात्री भी इस दल में शामिल रहे. सभी तीर्थ यात्री बाबा की इस ऐतिहासिक यात्रा हेतु बेहद रोमांचित नजर आए. साथ ही उन्होंने भोले बाबा का आभार जताया. वही इस यात्रा के संयोजक व कुमाऊं मंडल विकास निगम के जीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले दल में कुल 49 तीर्थ यात्री टनकपुर पहुंचे है.

वही रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर उनको अगले पड़ाव हेतु हरी झंडी दिखाएंगे. कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों की यात्रा व्यवस्थाओं ट्रांसपोर्टेशन खान पान सहित सभी व्यवस्थाओं को कुमाऊं मंडल विकास निगम देख रहा है. यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है. सभी तीर्थ यात्र जीएमवीएन के ब्रांड एंबेसडर है. वह उस यात्रा उपरांत एक बेहतर अनुभव लेकर जायेगी.

कुल दस दल चंपावत से इस यात्रा को शुरू कर टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, गूंजी और लिपुलेख होते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे. सभी यात्रियों की यात्रा सुविधाओं बेहतरीन रूप से किया गया है.

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Last Updated : July 4, 2026 at 9:14 PM IST

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