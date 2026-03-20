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1000 हिन्दू घरों के बीच वीरान थी मस्जिद, अब गैर मुस्लिमों के सहयोग से पांचों वक्त गूंजती है अजान

बिहार में एक ऐसा गांव है जहां मुस्लिम तो नहीं है लेकिन मस्जिद और वहां पांच वक्त की अजान होती है. क्यों खास है पढ़ें-

गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान
गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 2:03 PM IST

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नालंदा : दुनिया भर में ईद की रौनक है. बिहार का नालंदा सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब के लिए भी पहचाना जाता है. जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से महज 18 किलोमीटर दूर NH-33 पर बसा कैला गांव आज पूरे देश के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जो नफरत के दौर में सुकून का पैगाम दे रहा है.

गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान : कैला गांव में करीब एक हजार घर हैं, लेकिन इनमें एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है. इसके बावजूद, गांव के बीचों-बीच स्थित एक प्राचीन मस्जिद आज भी गैर-मुस्लिम समुदाय (हिंदुओं) के सहयोग से आबाद है. वहां पांचों वक्त की अजान गूंजती है.

हिन्दु-मुस्लिम एकता की मिसाल, गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान (ETV Bharat)

हिन्दुओं के गांव में मस्जिद का इतिहास : इस मस्जिद को आबाद करने का श्रेय शेखपुरा जिले (बरबीघा) के एक साधारण टायर पंक्चर मिस्त्री, मोहम्मद इस्माइल उर्फ छोटू को जाता है. ईटीवी भारत से बातचीत में मो. इस्माइल ने बताया कि वे गरीबी के कारण NH-33 के किनारे एक झोपड़ीनुमा दुकान में छोटी-बड़ी गाड़ियों के पंक्चर बनाने का काम करते थे. इस दौरान अक्सर उनकी जुमे की नमाज छूट जाती थी ओर दूसरे गांव जाना पड़ता था.

"मैं यहां 20 साल से मस्जिद की देखरेख कर रहा हूं. मैं पहले टायर मिस्त्री था, पंचर बनाता था. यह मस्जिद वीरान पड़ी थी. हिन्दुओं के गांव के बीच यह मस्जिद है. इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं हैं लेकिन वह लोग काफी सहयोग करते हैं. मस्जिद की साफ-सफाई के लिए गांव वाले ही चंदा इकट्ठा करके करवाते हैं." - मो. इस्माइल, मस्जिद की देखरेख करने वाले

भाईचारे का संदेश देती नालंदा के कैला गांव की मस्जिद
भाईचारे का संदेश देती नालंदा के कैला गांव की मस्जिद (ETV Bharat)

घर छोड़कर मस्जिद में रहते हैं मो इस्माइल : करीब 8 साल पहले, उनके दुकान पर आने वाले कैला गांव के ही एक हिंदू मित्र ने उन्हें बताया कि उनके गांव में एक पुरानी मस्जिद है, जो वीरान पड़ी है. मित्र के सहयोग से इस्माइल उस मस्जिद तक पहुंचे और तब से उन्होंने इसकी देखरेख का जिम्मा उठा लिया. आज इस्माइल पिछले 6 महीने से अपना घर छोड़कर इसी मस्जिद में रह रहे हैं और पांचों वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं.

कहां गए मुस्लिम परिवार? : देश की आजादी से पहले 1946-47 में हुए बंटवारे के दौरान दंगों के डर से कैला गांव के मुस्लिम परिवार बाग्लादेश पलायन कर गए. मस्जिद तब से वीरान हो गई. आसपास हिन्दुओं के घर थे तो धीरे-धीरे मस्जिद घरों के बीच वीरान हो गई.

गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान
ऐसी जगह मस्जिद जहां एक भी मुस्लिम नहीं (ETV Bharat)

"1947 के दंगों के डर से यहां के लोग बांग्लादेश चले गए. तब से यह मस्जिद वीरान पड़ी थी. बीच में एक दो लोग देखरेख के लिए आए. अब मैं कर रहा हूं. अब मस्जिद में रहता हूं और पांचों वक्त की नमाज अदा करता हूं." - मो. इस्माइल, मस्जिद की देखरेख करने वाले

चंदे से मस्जिद की साफ-सफाई : पलायन से पहले यहां बीवी सोगरा एस्टेट के जमींदार अब्दुल रहमान मियां रहते थे. इस गांव में उनकी करीब 80 बीघा जमीन थी, जिसमें आज भी ग्राम कचहरी और पक्का तालाब भी मौजूद है. जब मो. इस्माइल ने यहां आना शुरू किया, तो 'सोगरा वक्फ तंजीम' और गांव के हिंदू लोगों ने मिलकर मस्जिद की साफ-सफाई करवाई और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण चंदा इकट्ठा कर करवाया.

गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान
गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान (ETV Bharat)

20 साल पहले रहते थे सूफी संत : इस मस्जिद से ग्रामीणों की एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक आस्था भी जुड़ी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 20 साल पहले जब यह मस्जिद आबाद हुई थी, तब यहां बिहार शरीफ के एक बुजुर्ग सूफी संत रहा करते थे. वे सांप या बिच्छू के काटने पर ग्रामीणों का झाड़-फूंक से इलाज करते थे, जिससे कई लोगों की जान बची थी.

अदब से पेश आता है गांव : गांव वाले बुजुर्ग सूफी संत के निस्वार्थ सेवा भाव ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया था और गांव के लोग उन्हें आदर के साथ भोजन कराया करते थे. आज भी गांव के लोग मो. इस्माइल को उसी अदब और सम्मान के साथ बुलाते हैं और सम्मान देते हैं.

कैला गांव का साइन बोर्ड
नालंदा का कैला गांव (ETV Bharat)

"यहां पर एक भी घर मुस्लिम का नहीं है. हमारा गांव आजादी के वक्त से यादव बहुल गांव है. 1946-47 के दौरान यहां रहने वाले मुस्लिम गांव छोड़कर बंग्लादेश और बंगाल चले गए, फिर नहीं लैटे. तब से गांव के लोग मस्जिद की देखरेख साफ-सफाई करते आ रहे हैं. अभी जो देखरेख कर रहे हैं उनका सम्मान गांव वाले करते हैं. यहां उनको कोई दिक्कत नहीं आती."- श्याम नंदन यादव, बुजुर्ग किसान और शिक्षक

कौमी एकता से गर्व की अनुभूति : गांव के बुजुर्ग किसान और शिक्षक श्याम नंदन यादव तथा पूर्व उप-मुखिया पिंटू कुमार इस कौमी एकता पर गर्व महसूस करते हैं. उनका कहना है, "जिस तरह मंदिर में शंख बजना जरूरी और शुभ है, उसी तरह मस्जिद से अजान की आवाज आना भी गांव के लिए जरूरी है. अजान सुनकर हमें काफी खुशी और सुकून मिलता है."

Hindu Muslim brotherhood
गैर मुस्लिम गांव में गूंजती है अजान (ETV Bharat)

गांव वालों की अपील : ग्रामीणों की एक सुर में अपील है कि जिन मुस्लिम परिवारों की जमीनें आज भी कैला गांव में हैं, वे वापस लौट आएं और इस गांव के आपसी भाईचारे को फिर से पूरी तरह जिंदा करें. गौरतलब है कि मगध क्षेत्र के पटना, नवादा, नालंदा, गया, शेखपुरा और जहानाबाद जैसे जिलों में ऐसी कई मस्जिदें हैं, जहां से लोग अशिक्षा या दंगों के कारण पलायन कर गए थे.

धर्मनिरपेक्षता की मिसाल : बिहार शरीफ का कैला गांव, पटना का खरभैया हो या फिर नालंदा का माड़ी गांव... ये सभी जगहें आज भी यह साबित कर रही हैं कि भारत की आत्मा उसके धर्मनिरपेक्ष और मिल-जुलकर रहने वाले स्वभाव में ही बसती है. सैकड़ों हिन्दु घरों के बीच मस्जिद की खूबसूरती हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की चमक का प्रतीक है.

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