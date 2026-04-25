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JEE Main 2026 टॉपर कबीर छिल्लर की एक और सफलता, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारतीय टीम में शामिल

​गुरुग्राम के कबीर छिल्लर ने JEE Main 2026 में AIR-1 हासिल करने के बाद अब इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की भारतीय टीम में जगह बनाई है.

जेईई मेन 2026 टॉपर कबीर छिल्लर
जेईई मेन 2026 टॉपर कबीर छिल्लर (photo credit-एलन कोचिंग संस्थान)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 10:09 AM IST

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कोटा: हरियाणा के गुरुग्राम निवासी कबीर छिल्लर ने अपनी मेधा का लोहा मनवाते हुए न केवल JEE Main 2026 में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की, बल्कि अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तैयार हैं. ​बीती 20 अप्रैल को घोषित हुए JEE Main 2026 के परिणामों में कबीर ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. कबीर ने 300 में से 300 अंक प्राप्त कर 'परफेक्ट 100 परसेंटाइल' का स्कोर भी बनाया है. कबीर के नाम अब एक और उपलब्धि उनके नाम दर्ज हुई है. उन्हें इंटरनेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड 2026 (IChO 2026) की भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली 58वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO 2026) में जाने वाली चार सदस्य भारतीय टीम में कबीर छिल्लर हिस्सा बनेंगे. इसके लिए होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) में ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप चल रहा था, जिसमें HBCSE ने भारतीय टीम की घोषणा की है. इस टीम में कबीर के साथ भुवनेश्वर के देवदत्ता प्रियदर्शी, गोविंदगढ़ मंडी के हर्षित सिंगला और हैदराबाद के संदीप कूची भी शामिल हैं.

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ये चारों जुलाई के महीने में 10 से 19 तारीख के बीच ताशकंद आईसीएचओ 2026 में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर भाग लेंगे. इंटरनेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम का चुनाव कई फेज में होता है. सबसे पहले नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन कैमेस्ट्री (एनएसईसी) होता है. इसमें से चयनित स्टूडेंट इंडियन नेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड (आईएनसीएचओ) में भाग लेते हैं, जिसके बाद ओरियंटेशन कम सलेक्शन कैम्प (ओसीएससी) होता है. इसमें आईसीएचओ की टीम घोषित होती है. यह टीम इंटरनेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड (आईसीएचओ) में भारत का प्रतिनिधित्व करती है. जेईई मेन के परिणाम के समय वे ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में थे. कबीर फिलहाल 17 मई को होने वाली JEE Advanced की तैयारी में जुटे हैं, ताकि वे देश के शीर्ष IIT संस्थान में अपनी जगह पक्की कर सकें.

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Last Updated : April 25, 2026 at 10:09 AM IST

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