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JEE Main 2026 टॉपर कबीर छिल्लर की एक और सफलता, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारतीय टीम में शामिल

कोटा: हरियाणा के गुरुग्राम निवासी कबीर छिल्लर ने अपनी मेधा का लोहा मनवाते हुए न केवल JEE Main 2026 में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की, बल्कि अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तैयार हैं. ​बीती 20 अप्रैल को घोषित हुए JEE Main 2026 के परिणामों में कबीर ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. कबीर ने 300 में से 300 अंक प्राप्त कर 'परफेक्ट 100 परसेंटाइल' का स्कोर भी बनाया है. कबीर के नाम अब एक और उपलब्धि उनके नाम दर्ज हुई है. उन्हें इंटरनेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड 2026 (IChO 2026) की भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली 58वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO 2026) में जाने वाली चार सदस्य भारतीय टीम में कबीर छिल्लर हिस्सा बनेंगे. इसके लिए होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) में ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप चल रहा था, जिसमें HBCSE ने भारतीय टीम की घोषणा की है. इस टीम में कबीर के साथ भुवनेश्वर के देवदत्ता प्रियदर्शी, गोविंदगढ़ मंडी के हर्षित सिंगला और हैदराबाद के संदीप कूची भी शामिल हैं.