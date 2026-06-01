JEE Advance 2026: कबीर छिल्लर बने में सेकंड टॉपर, बोले- रटने की आदत छोड़ें, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें
कबीर छिल्लर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपनी सफलता और पढ़ाई के अनोखे तरीके के बारे में बताया.
Published : June 1, 2026 at 4:17 PM IST
कोटा: कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों और मेहनत सही दिशा में की जाए, तो सफलता कदम चूमती है. इस बात को सच कर दिखाया है कोटा की निजी कोचिंग में पढ़ने वाले होनहार छात्र कबीर छिल्लर ने, जिन्होंने JEE Advanced 2026 की परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. ये मुकाम हासिल करने वाले कबीर ने सोशल मीडिया से दूरी और पढ़ाई के बेहतरीन मेनेजमेंट के दम पर इस मुश्किल से दिखने वाले लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया है.
कबीर की इस सफलता की खबर मिलते ही उनके परिवार में जश्न का माहौल है. कबीर के पिता मोहित छिल्लर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "एक पिता के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता जब उनका बेटा इस तरह की कामयाबी हासिल करे. उन्होंने बताया कि कबीर ने हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर गजब का अनुशासन दिखाया है. वहीं, उनकी मां प्रियंका छिल्लर, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षिका हैं, भावुक होते हुए बोलीं कि "कबीर की दो साल की तपस्या आज रंग लाई है. उसने कोटा में रहकर बिना विचलित हुए जो मेहनत की, यह उसी का प्रतिफल है. हमें अपने बेटे पर गर्व है."
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JEE Main में किया था टॉप: कबीर छिल्लर ने वर्ष 2026 में भारत की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया था. इसके साथ ही JEE Advanced 2026 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त की है. कबीर ने जेईई एडवांस्ड में 360 में से 329 अंक हासिल किए हैं, जो ऑल इंडिया टॉपर शुभम कुमार के 330 अंक से महज 1 नंबर कम हैं. शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहे कबीर ने अपनी सेल्फ-डिसिप्लिन, अनोखे अध्ययन तरीकों और सख्त टाइम मैनेजमेंट की बदौलत यह उपलब्धि हासिल की.
सुबह उठने के लिए ऐप-बेस्ड अलार्म: ईटीवी भारत से खास बातचीत में कबीर ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई व्यवस्था खुद डिजाइन की थी. सुबह जल्दी उठने के लिए उन्होंने एक खास ऐप-बेस्ड अलार्म सेट किया था. यह अलार्म तब तक नहीं बंद होता था जब तक वे कुछ कठिन गणित के प्रश्न हल नहीं कर लेते. नींद की हालत में ये प्रश्न हल करना लगभग असंभव होता था, इसलिए उन्हें उठना ही पड़ता था. उन्होंने बताया कि एक बार उठ जाने के बाद पढ़ाई का मूड बन जाता था.
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ध्यान केंद्रित करने के लिए अनोखा तरीका: उन्होंने बताया कि मोबाइल की लत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अलग-अलग ऐप्स पर सख्त टाइमर लगाए थे. कोई भी रील्स, शॉर्ट्स या वीडियो 2 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकता था. इससे ध्यान भटकते ही पढ़ाई पर वापस लौटना मजबूरी हो जाती थी. इन छोटी-छोटी लेकिन प्रभावी ट्रिक्स ने उनके टाइम मैनेजमेंट को बेहद मजबूत बनाया. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कबीर ने बताया, “मेरा पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है. मैं कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से क्लियर करने पर जोर देता हूं, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो सवाल अपने आप हल हो जाते हैं. रट्टा मारने की बजाय समझने पर फोकस करता हूं.”
टॉपर का टारगेट कभी सेट नहीं किया: कबीर का कहना है कि उन्होंने कभी जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड का कोई स्पष्ट टारगेट तय नहीं किया था. कक्षा 9वीं तक उन्हें जेईई परीक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी. स्कूल की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 9वीं कक्षा में कोचिंग जॉइन की. धीरे-धीरे उनका रुझान साइंस और गणित की ओर बढ़ा और बाद में जेईई की तैयारी शुरू हुई.
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2024 के टॉपर वेद लाहोटी से मिली प्रेरणा: कबीर ने बताया कि 2024 में वेद लाहोटी के शानदार रिजल्ट और ऑल टाइम हाई स्कोर को देखकर कबीर को कोटा आने की प्रेरणा मिली. उस समय वे गुड़गांव में परिवार के साथ रह रहे थे. उनके पिता मोहित छिल्लर आईआईटियन हैं, इसलिए घर पर अच्छा अकादमिक माहौल था. कबीर अपने बैच के ज्यादातर छात्रों की तुलना में कोटा सबसे देर से पहुंचे थे.
कोटा में अकेले रहकर की तैयारी: कबीर कोटा में अकेले रह रहे थे. उनके पिता गुड़गांव में नौकरी करते हैं और मां प्रियंका छिल्लर प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं. छोटा भाई चिराग स्कूल की पढ़ाई कर रहा है. परिवार समय-समय पर कोटा आकर उनसे मिलता और इमोशनल सपोर्ट देता रहता था. पिता मोहित छिल्लर ने बताया कि कबीर 11वीं के अंत में कोटा आया था. वह इतना मेच्योर हो चुका था कि अकेले आसानी से रह सकता था, फिर भी हम नियमित रूप से आते थे. कोटा का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है. यहां हर समस्या का तुरंत समाधान मिल जाता है.
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पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं: मोहित छिल्लर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी कबीर पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला. बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छा रहा है. हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि वह अपनी मर्जी से लगातार प्रगति करता रहे. हमारा कभी भी यह लक्ष्य नहीं रहा कि उसे जेईई क्रैक करना ही है. खास बातचीत में कबीर की मां प्रियंका छिल्लर ने कहा कि हम कभी कोई फैसला उसके ऊपर नहीं थोपते थे. हर मुद्दे पर हम लोग उसे अच्छा और बुरा दोनों पहलू बताते थे. उसके बाद फैसला वह खुद लेता था. इससे उसमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ी.
भविष्य की योजनाएं: यूएसए की कैंब्रिज स्थिति में वर्ल्ड की नंबर-1 मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में पढ़ाई के सवाल पर कबीर के पिता का कहना है कि वह भारत में पढ़ाई करे या विदेश जाकर पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. वह एमआईटी में भी पहुंच जाएगा, लेकिन वह उसकी डेस्टिनी वह खुद तय कर लेगा.
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