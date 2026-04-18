ETV Bharat / bharat

गोल्डन गर्ल संजू देवी ने ईटीवी भारत को बताया अपना अगला टारगेट, कबड्डी वर्ल्डकप में देश का नाम किया ऊंचा

इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संजू देवी ने कबड्डी वर्ल्डकप में इंडिया को गोल्ड दिलवाया.उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि उनका आगे का सपना क्या है.

Kabaddi player Sanju Devi goal
इंडिया को कबड्डी वर्ल्डकप में गोल्ड दिलाने वाली संजू देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 6:20 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 7:20 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : कबड्डी विश्व कप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था. इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ की संजू देवी विश्व कप कबड्डी में मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर के तौर पर चुनी गई थी. भारत को कबड्डी वर्ल्डकप और एशियाई चैंपियनशिप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संजू देवी छत्तीसगढ़ की माटी से जन्मी हैं. देश के लिए इन्होंने जो खेल खेला उसके लिए उनको प्रेरणा कहां से मिली और जिस तरीके से उन्होंने खेल की शुरुआत की और आगे की जो चुनौतियां हैं, वह किस तरह की है इसे लेकर उन्होंने ईटीवी भारत से खास बात की.

संजू देवी ने ईटीवी भारत को बताया कि लगन और संयम से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है. वही संजू देवी के कोच और छत्तीसगढ़ बिलासपुर कबड्डी टीम के अध्यक्ष दिल सिंह राठौड़ ने कहा कि मेरा यह सपना था कि मेरे यहां से निकली बेटी पूरे देश में नाम रोशन करें.

ईटीवी भारत पर गोल्डन गर्ल संजू देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- अपने खेल की कहां से शुरुआत की और उसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली

जवाब- अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर संजू देवी ने कहा कि मैं अपने खेल की शुरुआत अपने गांव से की थी उसके बाद मैं एकेडमी ज्वाइन किया और वहां से मैं 3 साल से लगातार खेल रही हूं. लगातार प्रैक्टिस से जुड़ी हूं और वहीं से मैं उठकर इस मुकाम तक पहुंची।

सवाल-छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए आप एक मॉडल बन गई है क्या कहेंगी आप उन बेटियों को.

जवाब- संजू देवी ने कहा कि अपनी सोच को छोटा मत करिए. जिंदगी में मोटिवेशन बहुत मायने रखती है और मोटिवेट होकर कोई काम चालू कर देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी. उसमें भी आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब तक का उसे काम को रेगुलर बेसिस पर या रेगुलर तरीके से नहीं कर पाएंगी. जब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब तक आप मेहनत करते रहे तो आप कही भी पहुंच सकती है. वहीं डिसिप्लिन आपको यहां तक पहुंचाएगा आज जहां मैं पहुंची हूं. उसकी वजह डिसिप्लिन है.

Target to get Arjun Award
कबड्डी में गोल्ड दिलाने वाली संजू देवी का लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- संजू देवी आज के लिए मॉडल है और नई लड़कियों के लिए प्रेरणा है. संजू देवी को इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी.

जवाब- सबसे पहले मुझे प्रेरणा घर से ही मिली थी और मुझे मोटिवेट किया गया. आगे बढ़ाने के लिए मैंने आसपास के माहौल को देखा फिर उसके बारे में जाना .मोटिवेशन मैं नहीं कह सकती मुझे कहीं से मिला है. लेकिन मैं अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं मेरा सबसे में फोकस यही है कि डिसिप्लिन मेरा बना रहे .

सवाल-गोल्ड मेडल के लिए जिस खेल को अपने खेला था उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी.

जवाब- सबसे पहले जब मैं वर्ल्ड कप मैच में थी तब मुझे सोल्डर में चोट लग गया था. मुझे उस समय लगा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. मैंने जो इतने दिनों तक मेहनत किया था उसके बाद मैं बहुत सोचा उसके बाद मैंने तय किया था अब नहीं कर पाऊंगी तो मेरे लिए यहां तक आने का कोई फायदा नहीं होगा. जब तक देश के लिए गोल्ड ना लाऊं तब तक इसका कोई मतलब नहीं है. पिछले दिनों मैंने जो सैक्रिफाइस किया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

वहीम संजू देवी के कोच दिल सिंह राठौड़ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मेरा यह सपना था कि मेरे द्वारा तैयार की गई खिलाड़ी विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें और अर्जुन अवार्डी बने.

Getting Arjun Award for Kabaddi is my dream.
कबड्डी के लिए मिले अर्जुन अवॉर्ड यही है सपना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- अगर किसी खिलाड़ी को तैयार किया जाए और इस स्तर तक मुकाम हासिल करें तो किसी कोच के लिए जो पिता के तौर पर होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है क्या कहेंगे आप.

जवाब- संजू देवी के कोच दिल सिंह राठौड़ ने कहा कि बहुत गर्व की बात है. जैसे ही मुझे पता हुआ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है मैं उस समय रायपुर रोड में ही था. माता काली जी के मंदिर में मैंने जाकर सिर झुकाया. माता बस मेरी बच्ची को जिताना. उस समय जो मिला उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ा पल मेरे लिए कुछ नहीं है. मैंने अपने आप से कसम खाया था कि जीवन में छत्तीसगढ़ में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाम तक पहुंचे तो मेरे अकादमी से. बस वह पूरा हुआ. इस बेटी ने मेरी सारी कामना को पूरा कर दिया एक पिता और बेटी का जो सपना होता है उसे मेरी बेटी ने पूरा कर दिया.

सवाल- आगे क्या योजना है.

जवाब - आगे की योजना में जिस हालत में हमारी बेटी थी सरकार ने बहुत मदद दिया और उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ में लाइनअप किया. वहां पर बेस्ट डॉक्टर को किया और हमने ऑपरेशन करवाया.जहां तक आने वाली प्रतियोगिता का सवाल है जो प्रतियोगिता होनी है एशियाड जो एशियन गेम्स होना है उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है, तैयारी चल रही है.

सवाल- छत्तीसगढ़ में खेल के लिए और क्या-क्या हो रहा है

जवाब- दिल सिंह राठौड़ ने कहा कि आगे की तैयारी शुरू हो गई है. एशियाड के साथ-साथ अगले वर्ष 2027 में साउथ एशियन चैंपियनशिप होना है पाकिस्तान में उसको भी खेलेंगे. उसके बाद एक बहुत बड़ा जो मेरा सपना है हालांकि अभी तक बेटी ने पूरा किया है, पूरा करते आ रही है और मुझे उम्मीद है पूरा करेगी अर्जुन अवार्ड कबड्डी में मिले हमारा लास्ट सपना है.

पाकिस्तान जीतने की एक चुनौती है गुरु जी ने आपको पाकिस्तान जीतने का एक चैलेंज दे दिया इसे लेकर संजू देवी ने कहा कि निश्चित तौर पर मैं मेहनत कर रही हूं और बहुत बेहतर करने की कोशिश भी करूंगी.

'बादाम खाकर तेज किजिए याददाश्त,ताकि मिले फाइल', हाउसिंग बोर्ड अफसर के खिलाफ युवक का अनोखा विरोध

जब डर पर भारी पड़ी हिम्मत: 14 साल बाद गांव लौटा DRG जवान, कभी नक्सलियों के डर से छोड़ दिया था गांव

बिल्हा थाना क्षेत्र में युवक का आत्मघाती कदम, अस्पताल में हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी

Last Updated : April 18, 2026 at 7:20 PM IST

TAGGED:

कबड्डी वर्ल्डकप
GOLD FOR INDIA IN WORLDCUP
TARGET TO GET ARJUN AWARD
संजू देवी
KABADDI PLAYER SANJU DEVI GOAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.