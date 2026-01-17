कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरिया हत्याकांड, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आरोपी करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर
पंजाब पुलिस का दावा है कि, उसने मोहाली में हुई मुठभेड़ में राणा बालाचौरिया हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया है.
Published : January 17, 2026 at 4:53 PM IST
चंडीगढ़: कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बालाचौरिया हत्याकांड का एक आरोपी मोहाली एनकाउंटर में मारा गया है. पंजाब पुलिस ने दावा किया कि, आरोपी कथित तौर पर अस्पताल ले जाते समय हिरासत से भाग गया था.
मोहाली के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि आरोपी करण पाठक उर्फ करण डिफॉल्टर कल देर रात अस्पताल जाते समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि बालाचौरिया हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) के हवाले कर दिया गया है.
एसएसपी के मुताबिक, कल देर रात, पाठक ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे अस्पताल ले गई. रात करीब 11:30 बजे, घने कोहरे के कारण पुलिस की गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई. जब पुलिस ने जांच के लिए गाड़ी रोकी, तो आरोपी करण पाठक एक पुलिसकर्मी की हथकड़ी से छूटकर भाग गया.
उसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने पाठक को देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कथित तौर पर भागते हुए पुलिस पर गोली चलाई.एसएसपी ने आगे बताया कि, पुलिस ने आरोपी को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई की. पुलिस की पहली गोली आरोपी के पैर में लगी. घायल होने के बावजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध 8 से 9 गोलियां चलाईं. आरोपी को मोहाली के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया.
हंस ने बताया कि, डॉक्टरों ने करीब 20 मिनट तक उसका (करण पाठक) इलाज किया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
क्या है पूरा मामला
15 दिसंबर, 2025 को मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बालाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सेल्फी लेने के बहाने उनसे संपर्क किया और उन पर गोलियां चलाईं. इस घटना के बाद, पंजाब के एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान चलाया.
12 जनवरी को, सिक्किम पुलिस, मुंबई पुलिस, पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स, केंद्रीय एजेंसियों और हावड़ा की स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दो हमलावरों, करण और तरनदीप सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस ने विदेश में रहने वाले हैंडलर अमर खाबे राजपूत के करीबी रिश्तेदार आकाश को भी गिरफ्तार किया.
नवांशहर जिले के बलाचौरा कस्बे के निवासी बलाचौरिया का असली नाम कुंवर दिग्विजय सिंह था. उन्होंने हत्या से ठीक 11 दिन पहले, 4 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून की एक महिला से शादी की थी. शादी का रिसेप्शन 6 दिसंबर को हुआ था.
बलाचौरिया कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर थे और पहले कुश्ती में भी शामिल रहे थे. उन्होंने मॉडलिंग भी की थी और संगीत के क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रहे थे. उनके मित्र जगदीप सिंह ने बताया कि बलाचौरिया को महंगी कारों और हथियारों का शौक था.
