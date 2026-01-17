ETV Bharat / bharat

कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरिया हत्याकांड, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आरोपी करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर

चंडीगढ़: कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बालाचौरिया हत्याकांड का एक आरोपी मोहाली एनकाउंटर में मारा गया है. पंजाब पुलिस ने दावा किया कि, आरोपी कथित तौर पर अस्पताल ले जाते समय हिरासत से भाग गया था.

मोहाली के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि आरोपी करण पाठक उर्फ ​​करण डिफॉल्टर कल देर रात अस्पताल जाते समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि बालाचौरिया हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) के हवाले कर दिया गया है.

एसएसपी के मुताबिक, कल देर रात, पाठक ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे अस्पताल ले गई. रात करीब 11:30 बजे, घने कोहरे के कारण पुलिस की गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई. जब पुलिस ने जांच के लिए गाड़ी रोकी, तो आरोपी करण पाठक एक पुलिसकर्मी की हथकड़ी से छूटकर भाग गया.

उसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने पाठक को देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कथित तौर पर भागते हुए पुलिस पर गोली चलाई.एसएसपी ने आगे बताया कि, पुलिस ने आरोपी को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई की. पुलिस की पहली गोली आरोपी के पैर में लगी. घायल होने के बावजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध 8 से 9 गोलियां चलाईं. आरोपी को मोहाली के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया.

हंस ने बताया कि, डॉक्टरों ने करीब 20 मिनट तक उसका (करण पाठक) इलाज किया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.