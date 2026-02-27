ETV Bharat / bharat

दिल्ली शराब केस में बरी होने के बाद के. कविता ने कहा, 'मैंने जो कहा वो सच हुआ'

के कविता हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और पूर्व सांसद के. कविता ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका में उनका भरोसा कायम रहा है. दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब केस को खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात की, जिसमें वह आरोपी थीं. कविता के अलावा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज मामले में बरी कर दिया. विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि साजिश में मुख्य भूमिका साबित नहीं हो सकी, और जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई काफी सबूत सामने नहीं आए. यह फैसला तब आया है जब कोर्ट ने 12 फरवरी को सीबीआई और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.