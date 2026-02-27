ETV Bharat / bharat

दिल्ली शराब केस में बरी होने के बाद के. कविता ने कहा, 'मैंने जो कहा वो सच हुआ'

कविता के अलावा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में बरी कर दिया गया.

K Kavitha speaking to reporters in Hyderabad
के कविता हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और पूर्व सांसद के. कविता ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका में उनका भरोसा कायम रहा है. दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब केस को खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात की, जिसमें वह आरोपी थीं.

कविता के अलावा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज मामले में बरी कर दिया.

विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि साजिश में मुख्य भूमिका साबित नहीं हो सकी, और जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई काफी सबूत सामने नहीं आए. यह फैसला तब आया है जब कोर्ट ने 12 फरवरी को सीबीआई और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उन्होंने कहा, "मैं तेलंगाना के लोगों से शुरू से कह रही हूं कि मैं धुले हुए मोती की तरह निकलूंगी." तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने फैसला आने के कुछ देर बाद कहा, "और इसलिए मैं यहां आई."

"मैंने कई बार कहा है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक ग्रुप का किया हुआ केस है. यह सच है. इसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को कुछ महीनों तक बहुत परेशानी हुई है." कविता ने कहा, "वे विपक्ष को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ गलत बातें कही हैं. मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का शुक्रिया. मैं और जोश के साथ लोगों की सेवा करूंगी."

कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने 'एक्स' पर 'सत्यमेव जयते' लिखते हुए पोस्ट किया. वहीं केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आजाद भारत के इतिहास की "सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश" है, क्योंकि अदालत ने उन्हें राजनीतिक रूप से सनसनीखेज शराब नीति मामले में बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली शराबा घोटाला : आरोपियों के बरी होने पर किसने क्या कहा, एक नजर

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT
ARVIND KEJRIWAL
K KAVITHA
के कविता
DELHI LIQUOR POLICY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.