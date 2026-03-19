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चुनाव आयोग की आपत्तियों के बीच क्या कविता की नई पार्टी को मिलेगी मंजूरी?

के. कविता की नई पार्टी 'तेलंगाना प्रजा जागृति' के रजिस्ट्रेशन को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है.

K Kavitha New Party
के कविता. (फाइल) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 2:57 PM IST

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नई दिल्ली/हैदराबाद: एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कलवकुंतला कविता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी, 'तेलंगाना प्रजा जागृति' के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने 23 जनवरी को चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया था.

मामले के अनुसार, कविता ने कोर्ट से गुहार लगाई कि चुनाव आयोग उनके आवेदन की जल्द जांच करे और फैसला सुनाए. हालांकि, 27 फरवरी को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि वे 23 फरवरी को ही कविता को एक पत्र भेज चुके हैं, जिसमें उनके आवेदन में कुछ कमियां बताई गई हैं. इससे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में फिलहाल कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई हैं.

आयोग ने आगे बढ़ने से पहले इन गलतियों को सुधारने या स्पष्टीकरण देने को कहा है. आमतौर पर ऐसी कमियां दस्तावेजों या पार्टी के संविधान से जुड़ी होती हैं. 27 फरवरी की सुनवाई के दौरान, कविता के मुख्य वकील ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए मामले को टालने की अपील की, क्योंकि वे अस्पताल में भर्ती थे. कोर्ट ने इस विनती को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 मार्च गुरुवार के लिए तय कर दी थी.

अब इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है, जहां कोर्ट यह देखेगा कि चुनाव आयोग द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया गया है या नहीं. इस सुनवाई का नतीजा यह तय करेगा कि 'तेलंगाना प्रजा जागृति' पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब आगे कैसे बढ़ेगी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कविता का नई पार्टी बनाने का यह फैसला तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है. फिलहाल, उनका पूरा ध्यान चुनाव आयोग की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और मंजूरी पाने पर है.

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