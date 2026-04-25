ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: KCR की बेटी कविता ने लॉन्च की नई पार्टी, नाम रखा तेलंगाना राष्ट्र सेना

दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता केसीआर ने पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति 'TRS' लॉन्च की थी, बाद में इसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया.

Kavitha launch new political party
तेलंगाना में केसीआर की बेटी कविता ने नई पार्टी लॉन्च की (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (BRS) की पूर्व नेता के. कविता ने शनिवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र सेना (TRS) लॉन्च की. बीआरएस से अलग होने के लगभग सात महीने बाद उन्होंने यह कदम उठाया.

हैदराबाद में एक लॉन्च इवेंट आयोजित करते हुए, के. कविता ने घोषणा की कि उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना (TRS) है. दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति - 'TRS' लॉन्च की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (BRS) कर दिया था.

आज इससे पहले कविता ने हैदराबाद के गन पार्क में स्थित अमरवीरुला स्तूपम पर, तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 1969 में हुए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की. शुक्रवार को कविता ने राज्य में एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति शुरू करने की योजना की घोषणा की. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह शक्ति राज्य की आकांक्षाओं और अधूरे एजेंडे पर केंद्रित होगी.

एएनआई से बात करते हुए कविता ने बताया कि उन्हें और उनके समर्थकों को बीआरएस से निकाल दिया गया था और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पार्टी नहीं छोड़ी थी. उन्होंने कहा,'बीआरएस पार्टी तेलंगाना की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम, काम और पार्टी की मूल आत्मा ही बदल दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के साथ उनका रिश्ता टूट गया. जब कोई पार्टी अपने मूल मुद्दों से भटक जाती है, तो वह टिक नहीं पाती. तेलंगाना के अधूरे एजेंडे और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें एक क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है, और वह पार्टी हमारी होगी.'

तेलंगाना जागृति की प्रमुख ने आगे कहा, 'बीआरएस पार्टी जिसके अध्यक्ष मेरे पिता हैं, ने हमें पार्टी से निकाल दिया है. हमने उन्हें नहीं छोड़ा है, परिवार को, न ही पार्टी को. हमें पार्टी से निकाला गया है. मैं इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती लेकिन मैं तेलंगाना की बेटी हूँ.

मेरी रगों में तेलंगाना का खून दौड़ता है, तेलंगाना का ही जज़्बा है. हम बहुत जिद्दी है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. हमने अपनी जिंदगी के 20 साल तेलंगाना आंदोलन में लगा दिए हैं. तेलंगाना का विकास करने के लिए, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चाहे हमारी पुरानी पार्टी हमारे साथ हो या न हो, चाहे हमारा परिवार हमारे साथ हो या न हो—मेरा मानना ​​है कि तेलंगाना की जनता ही मेरा परिवार है. तेलंगाना की मिट्टी की महक ही हमें आगे बढ़ाएगी.'

बीआरएस से कविता का जाना एक अप्रिय मोड़ बन गया, जब सितंबर 2025 में उन्हें कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया. बीआरएस नेताओं टी. हरीश राव और जे. संतोष राव के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के बाद उन्हें निलंबित किया गया था.

निलंबन के बाद उन्होंने हरीश राव और संतोष राव पर जमकर निशाना साधा और उन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर हमारे परिवार और पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया. पार्टी से निलंबित होने के बाद, कविता ने अपना एनजीओ 'तेलंगाना जागृति' बनाया.

ये भी पढ़ें- कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री KCR को राहत, हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई

TAGGED:

TELANGANA RASHTRA SENA
TELANGANA NEW POLITICAL PARTY
तेलंगाना टीआरएस पार्टी
तेलंगाना राष्ट्र सेना
KAVITHA LAUNCH NEW POLITICAL PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.