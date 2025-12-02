ETV Bharat / bharat

संचार साथी ऐप पर सिंधिया बोले- आपकी मर्जी, न तो इंस्टॉलेशन जरूरी और न ही एक्टिवेशन

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को संचार साथी ऐप को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मोबाइल हैंडसेट पर 'संचार साथी' ऐप को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है और यह पूरी तरह से कस्टमर्स पर निर्भर है कि वे इसे किसी दूसरे ऐप की तरह इस्तेमाल करें या डिलीट करें.

सिंधिया ने मंगलवार को साफ किया कि संचार साथी ऐप कस्टमर्स के लिए पूरी तरह से अपनी मर्जी से है. उन्होंने दोहराया कि न तो इंस्टॉलेशन और न ही एक्टिवेशन जरूरी है. पार्लियामेंट के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि यूजर्स को पूरी आजादी मिलेगी, जो लोग ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वे आजाद हैं, और वे इसे कभी भी डिलीट भी कर सकते हैं. संचार मंत्री ने आगे कहा कि अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो करें. अगर आप इसे एक्टिवेट नहीं करना चाहते, तो न करें. अगर आप चाहें तो इसे डिलीट कर दें. यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर है.

सिंधिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि गलत जानकारी की वजह से ऐप के कंज्यूमर-प्रोटेक्शन फायदों पर असर नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने 2024 में 22,800 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में मदद की है. सिंधिया ने कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा (मुद्दा) नहीं है, और वे एजेंडा खोजना चाहते हैं. हम विपक्ष की मदद नहीं कर सकते. विपक्ष की इस पहल की आलोचना गलत है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संचार साथी को एक पार्टिसिपेटरी, नागरिक-केंद्रित टूल के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे लोग अपनी मोबाइल पहचान सुरक्षित रख सकें. ऐप और उससे जुड़े ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, यूजर यह वेरिफाई कर सकते हैं कि डिवाइस का IMEI नंबर असली है या नहीं, टेलीकॉम सेवाओं के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट कर सकते हैं, और अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक्टिव मोबाइल कनेक्शन चेक कर सकते हैं.