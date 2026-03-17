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अब आपका जरूरी पार्सल सिर्फ 24 घंटे में आपके दरवाजे पर होगा! इंडिया पोस्ट की 3 नई प्रीमियम सेवाएं लॉन्च

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन सेवाओं की शुरुआत की. शुरू में ये सेवाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में संचालित होंगी.

India Post 24 Speed Post Service
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संचार राज्य मंत्री चंद्र एस. पेम्मासानी और अन्य मंगलवार, 17 मार्च को नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंगभवन ऑडिटोरियम में ‘24 स्पीड पोस्ट – गारंटीड नेक्स्ट-डे डिलीवरी’ के लॉन्च के दौरान. (IANS/X/@Officejmscindia)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 7:52 PM IST

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सुरभि गुप्ता

नई दिल्लीः भारत का पोस्टल नेटवर्क तेजी से बदलते लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में खुद को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. मंगलवार को, डाक विभाग ने तीन प्रीमियम डिलीवरी सेवाएं लॉन्च कीं. इनमें '24 स्पीड पोस्ट' (24 Speed Post), '24 स्पीड पोस्ट पार्सल' (24 Speed Post Parcel) और '48 स्पीड पोस्ट' (48 Speed Post) सेवाएं शामिल हैं. ये सेवाएं एक या दो दिनों के भीतर जरूरी सामानों की समयबद्ध डिलीवरी का वादा करती हैं.

इन सेवाओं की शुरुआत केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने की. शुरुआती चरण में ये सेवाएं छह प्रमुख शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में संचालित होंगी. इस पहल को पार्सल और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बाजार में इंडिया पोस्ट की उपस्थिति मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जहां निजी कूरियर कंपनियां स्पीड और तकनीक के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं.

डाक प्रणाली में व्यापक बदलाव

इन सेवाओं की घोषणा करते हुए, सिंधिया ने इस लॉन्च को देश की डाक प्रणाली के व्यापक बदलाव के एक हिस्से के रूप में वर्णित किया. उन्होंने देश को जोड़ने में विभाग की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आज इंडिया पोस्ट के लिए नवीनीकरण का क्षण है." मंत्री के अनुसार, डाक नेटवर्क पर जनता का अटूट भरोसा बना हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में.

उन्होंने कहा, "लगभग 6.5 लाख गांवों, हर तहसील और तालुका में, यदि परिवार के किसी सदस्य के अलावा भरोसे का कोई केंद्र है, तो वह ग्रामीण डाक सेवा है." इंडिया पोस्ट दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क का संचालन करता है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि यह इसे शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों, दोनों में सेवा देने के लिए एक स्वाभाविक बढ़त देता है. सिंधिया ने आगे कहा, "दुनिया में इंडिया पोस्ट जैसा विशाल और गहरा नेटवर्क कहीं और नहीं है."

नई सेवाएं कैसे काम करेंगी

इन नई सेवाओं के तहत, पार्सल और दस्तावेजों को विशेष लॉजिस्टिक्स चैनलों के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा और तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्राथमिकता वाले हवाई मार्गों से भेजा जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं में ग्राहकों के लिए विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं.

डिलीवरी OTP (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पार्सल सही व्यक्ति के हाथ में ही पहुंचे. ग्राहकों को शुरू से अंत तक की ट्रैकिंग अपडेट और रियल-टाइम SMS अलर्ट भी मिलेंगे.

व्यवसायों और थोक शिपर्स के लिए विभाग 'अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें', केंद्रीकृत बिलिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए API इंटीग्रेशन जैसी अतिरिक्त डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहा है. थोक शिपमेंट के लिए मुफ्त पिकअप की सुविधा भी मिलेगी, और विभाग ने डिलीवरी में देरी होने पर पैसे वापस देने का वादा किया है.

इन कदमों का उद्देश्य उन ई-कॉमर्स विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को आकर्षित करना है जिन्हें भरोसेमंद डिलीवरी की जरूरत है, लेकिन जिन्हें निजी कूरियर सेवाएं महंगी लगती हैं.

India Post 24 Speed Post Service
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संचार राज्य मंत्री चंद्र एस. पेम्मासानी मंगलवार, 17 मार्च को नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंगभवन ऑडिटोरियम में ‘24 स्पीड पोस्ट – गारंटीड नेक्स्ट-डे डिलीवरी’ के लॉन्च के दौरान. (IANS/X/@Officejmscindia)
ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग

इन सेवाओं की शुरुआत भारत के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में हो रहे तेजी से विस्तार के बीच हुई है. सिंधिया ने रेखांकित किया कि इंटरनेट की पहुंच और स्मार्टफोन अब देश के दूरदराज के हिस्सों तक पहुंच गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा, "स्मार्टफोन की पहुंच हमारे देश के अंतिम छोर तक हो चुकी है."

मंत्री के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत के ई-कॉमर्स बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है. सिंधिया ने नोट किया, "ई-कॉमर्स बाजार वर्तमान 11 लाख करोड़ से बढ़कर 2030 तक 30 लाख करोड़ का हो जाएगा." ऑनलाइन शॉपिंग के विस्तार के साथ ही इंडिया पोस्ट के पार्सल की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है. उन्होंने बताया, "इस वित्त वर्ष के 11 महीनों में, इंडिया पोस्ट के पार्सल कारोबार में सालाना 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है."

विभाग की नई रणनीति पर जोर देते हुए सिंधिया ने कहा कि संगठन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना चाहता है. उन्होंने कहा, "हम 'भरोसे' को अपनी मुद्रा, 'रफ्तार' को बुनियादी ढांचे और इंडिया पोस्ट को एक 'बैंक' और 'सेतु' दोनों के रूप में देखते हैं."

निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियां तेज डिलीवरी पर दे रही हैं जोर

इंडिया पोस्ट का यह कदम ऐसे समय में आया है जब निजी कूरियर कंपनियां तेजी से और तकनीक-आधारित डिलीवरी मॉडल्स में भारी निवेश कर रही हैं. उदाहरण के लिए, लॉजिस्टिक्स कंपनी DTDC एक्सप्रेस ने हाल ही में 'रफ्तार' नाम से एक रैपिड कॉमर्स वर्टिकल लॉन्च किया है, जिसे हाइपरलोकल केंद्रों या 'डार्क स्टोर्स' के माध्यम से चार से छह घंटे के भीतर पैकेज डिलीवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

कंपनी ने रैपिड कॉमर्स को "अल्ट्रा-फास्ट क्विक कॉमर्स और पारंपरिक डिलीवरी के बीच का एक बेहतरीन तालमेल" बताया है, जो गति और विस्तार की क्षमता को जोड़ता है. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के साथ मिलकर तैयार की गई एक रिपोर्ट में, DTDC ने भविष्यवाणी की है कि भारत का रैपिड कॉमर्स क्षेत्र 2030 तक 20 अरब डॉलर का हो जाएगा.

इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि 60% से अधिक भारतीय उपभोक्ता अब उसी दिन डिलीवरी पाने के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, जो सेवा की गति को लेकर उपभोक्ताओं की उम्मीदों में आए बदलाव को दर्शाता है. साथ ही, रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि छोटे शहर इस उद्योग के विकास के मुख्य चालक बन रहे हैं. कुल ऑनलाइन रिटेल बिक्री का 40% से अधिक हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों से आता है, जहां छोटे बाजारों में रैपिड डिलीवरी सेवाओं को और भी तेजी से अपनाया जा रहा है.

लॉजिस्टिक्स के काम करने के तरीके बदल रहे

ब्लू डार्ट एक्सप्रेस भी अपनी रणनीति के तहत तकनीक और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है, ताकि अपनी डिलीवरी क्षमताओं को बढ़ाकर और तेज सेवा दी जा सके. कंपनी ने अपने विमानों के बेड़े का आकार बढ़ा दिया है. अपने छंटाई केंद्रों को ऑटोमैटिक बना दिया है और अपने गोदामों के भीतर रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है.

ऑटोमेशन के इसी ट्रेंड के तहत, ब्लू डार्ट ने चुनिंदा क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए ड्रोन का परीक्षण भी शुरू कर दिया है. ये सभी प्रगति निजी कंपनियों को मुख्य रूप से बड़े शहरी केंद्रों में बेहद तेज़ डिलीवरी विकल्प- कुछ मामलों में चंद घंटों के भीतर, देने में सक्षम बना रही हैं.

भारतीय डाक सेवा की ताकत

कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, इंडिया पोस्ट के पास निजी कूरियर कंपनियों की तुलना में एक बड़ा फायदा है. देश के कोने-कोने तक फैला इसका विशाल नेटवर्क. भारत की कई निजी कूरियर कंपनियां मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के मुनाफे वाले रास्तों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि इंडिया पोस्ट देश के सबसे दूरदराज के गांवों और छोटे कस्बों (जहाँ भारत की अधिकांश आबादी रहती है) तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है.

इसलिए, यह व्यापक पहुंच इंडिया पोस्ट को कम कीमत पर डिलीवरी सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है. यह उन छोटे व्यवसायों और आम लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो बहुत तेज़ डिलीवरी के बजाय कम खर्च को ज्यादा महत्व देते हैं.

हालांकि इंडिया पोस्ट ने हाल ही में 24-घंटे और 48-घंटे की डिलीवरी के विकल्प लॉन्च किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह नई सेवा इंडिया पोस्ट को 'साधारण डाक' और 'प्राइवेट कंपनियों की सुपर-फास्ट डिलीवरी' के बीच कहीं स्थापित करती है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई सेवाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंडिया पोस्ट विज्ञापित समय के भीतर ग्राहकों तक पार्सल पहुंचाने में कितनी निरंतरता और सटीकता बनाए रख पाता है.

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