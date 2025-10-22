ETV Bharat / bharat

'भारत के विकास का इंजन बन गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र', सिंधिया ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का इंजन बन गया है. क्षेत्र के विकास बड़ी पहल की गई हैं.

Jyotiraditya Scindia interview on Northeast region development Ashtalakshmi Darshan Program
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 6:38 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम (पूर्वोत्तर के आठ राज्यों का दौरा) शुरू किया है, जिसके तहत देश भर से लगभग 3200 छात्र अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र का दौरा करेंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर से लोगों को अवगत कराना है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग पूर्वोत्तर के बारे में नहीं जानते हैं.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईटीवी भारत को दिए विशेष इंटरव्यू में कहा, "अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम के तहत, देश के विभिन्न राज्यों के छात्र दो सप्ताह की अवधि के लिए पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे. इन दो हफ्तों के दौरान, छात्र सप्ताह में पांच दिन क्षेत्र के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कक्षाओं में भाग लेंगे और सप्ताहांत पास के किसी गांव में बिताएंगे."

दो सप्ताह के कार्यक्रम में, छात्र विश्वविद्यालयों और संस्थानों का दौरा करेंगे और सांस्कृतिक संपर्क एवं एकीकरण को बढ़ावा देंगे. छात्र अदला-बदली कार्यक्रम नवंबर या दिसंबर में शुरू किया जाएगा और प्रत्येक बैच में 100 छात्रों को इस क्षेत्र में भेजा जाएगा. सिंधिया ने कहा, "इस कार्यक्रम के लिए सरकार आधारभूत कार्य कर रही है ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच गठजोड़ पूरा हो सके."

इसी प्रकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र से 100 छात्रों के एक बैच को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भेजा गया ताकि वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जान सकें. सिंधिया ने कहा, "आने वाले दिनों में इसरो को ऐसे और भी बैच भेजे जाएंगे."

पढ़िए ज्योतिरादित्य सिंधिया से साक्षात्कार के कुछ अंश:

सवाल: क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में कोई बड़ा बदलाव आया है?

जवाब: पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का इंजन बन गया है. पूर्वोत्तर आज नए भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करता है- सशक्त, जुड़ा हुआ और भविष्य के लिए तैयार. केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए "सर्व-सरकारी दृष्टिकोण" अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 70 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुल यात्रा से अधिक है, जबकि एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है.

सवाल: क्षेत्र के विकास के लिए आपने जो टास्क फोर्स बनाया है, उसके बारे में बताइए?

जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया है और इसीलिए पूर्वोत्तर अब पूर्व और दक्षिण-पूर्व के बीच सेतु बन गया है. क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए आठ उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है. प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख एक मुख्यमंत्री होता है और क्षेत्र के अन्य मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं. यह टास्क फोर्स कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प, पर्यटन, निवेश, खेल, उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा, प्रोटीन आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगा. इन प्रमुख क्षेत्रों का विकास क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

सवाल: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट आवंटन पर आपकी क्या राय है?

जवाब: एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट के आवंटन में पांच गुना वृद्धि हुई है. पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में 3,447.71 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक व्यय हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 74.4 प्रतिशत और तीन वर्षों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. यह प्रदर्शन केंद्र द्वारा राजकोषीय अनुशासन, डिजिटल निगरानी और समय पर वितरण पर दिए जा रहे जोर को दर्शाता है. साप्ताहिक समीक्षा तंत्र, चार किस्तों में धनराशि जारी करना और पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल के जरिये डिजिटल ट्रैकिंग ने पारदर्शिता और दक्षता लाई है, जिसके कारण 97 प्रतिशत परियोजना निरीक्षण कवरेज और 91 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं का संचालन हुआ है. केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया था.

सवाल: पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में बताइए?

जवाब: इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कई गुना बढ़ गई है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या नौ से बढ़कर 17 हो गई है. पांच राज्यों की राजधानियां रेलवे से जुड़ी हैं तथा दो और जल्द ही जुड़ जाएंगी. इस क्षेत्र में रेलवे के विकास पर 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. सेला सुरंग और डॉ. भूपेन हजारिका सेतु इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जबकि एक एम्स पहले ही काम करना शुरू कर चुका है और एक आईआईएम बनने वाला है.

सवाल: हाल ही में आपके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में 8 यूएसपी और 8 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की पहचान की है. हमें इसके बारे में बताएं.

जवाब: सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मदद से, हमने उनके राज्यों की यूएसपी की पहचान की है, जिनका दुनिया भर में विपणन किया जा सकता है. इसी तरह, हमने इस क्षेत्र में आठ पर्यटन स्थलों की भी पहचान की है. पूर्वोत्तर के आठ यूएसपी हैं: असम का मुगा सिल्क, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी, मणिपुर का पोलो, सिक्किम की जैविक खेती और त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल - ताकि इसकी पहचान को बढ़ावा दिया जा सके. इसी तरह, इस क्षेत्र के आठ प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में शामिल हैं: काजीरंगा (असम), जीरो (अरुणाचल प्रदेश), सोहरा (मेघालय), थेनजोल (मिजोरम), माताबारी (त्रिपुरा), किसामा (नगालैंड), नामची (सिक्किम) और मोइरंग (मणिपुर).

हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता का भी उपयोग करेंगे, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से पर्यटकों के लिए होटल, यात्रा, टूर गाइड आदि सहित सभी प्रकार के समाधान उपलब्ध हो सकें.

सवाल: आप इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान कैसे करते हैं?

जवाब: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच एकल-खिड़की सुविधा प्रदाता के रूप में बदल दिया गया है. नियामक बाधाओं का सामना कर रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अंतर-मंत्रालयी सुविधा तंत्र बनाया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मेघालय सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भूमि अधिग्रहण और डिजाइन अनुमोदन में समन्वय किया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी में तेजी लाई, और हवाई अड्डे की कार्य योजना के लिए अग्रिम कार्य अनुमति के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी हासिल की.

