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हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

ज्वालामुखी में गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ( ETV BHARAT )

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. यह हादसा देहरा-चिंतपूर्णी मार्ग पर शिव मंदिर के पास एक तीखे मोड़ पर हुआ. जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और करीब 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी. ज्वालामुखी में गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली (ETV BHARAT) हादसा इतना भयानक था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में सवार सभी लोग पंजाब के कपूरथला से माता चिंतपूर्णी के दर्शन कर ज्वालामुखी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. राहत और बचाव कार्य