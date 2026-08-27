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नाबालिग बच्चों पर 3 साल में 96.8 हजार आपराधिक केस, 11.7% बढ़ा माइनर क्राइम; बिहार में सबसे ज्यादा 5,037 मामले

जानिए, नाबालिग पर 3 साल में कितने आपराधिक केस. ( Photo Credit; Getty Images )