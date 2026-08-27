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नाबालिग बच्चों पर 3 साल में 96.8 हजार आपराधिक केस, 11.7% बढ़ा माइनर क्राइम; बिहार में सबसे ज्यादा 5,037 मामले

Crimes by Children: एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, नागालैंड में बच्चों के क्राइम का एक भी केस नहीं, मणिपुर में सिर्फ 3 मामले हुए.

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जानिए, नाबालिग पर 3 साल में कितने आपराधिक केस. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: Crimes Committed by Children in India: देश में बच्चों (नाबालिगों) की ओर से किए जाने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. पिछले 10 सालों में, देश में होने वाले कुल अपराधों में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों का प्रतिशत 1.0 से बढ़कर 1.2 हो गया है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिगों पर दर्ज आपराधिक केस में 2023 के मुकाबले 11.2% की बढ़ोतरी हुई है. 2023 में 31,365 केस थे, जो 2024 में बढ़कर 34,878 हो गए.

वहीं, 2022 के मुकाबले ये वृद्धि 11.7% है. आंकड़ों में एक खास बात ये है कि पकड़े गए 77% नाबालिग 16 से 18 साल के बीच के रहे. आईए, ETV Bharat की रिपोर्ट में जानते हैं कि देश में बच्चों की ओर से किए जा रहे अपराधों की वजह क्या है? अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है.

बाल अपराध पर जानिए क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े.
बाल अपराध पर जानिए क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े. (Photo Credit; Getty Images)

बिहार में सबसे ज्यादा अपराध: NCRB के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किशोर अपराध बढ़े हैं. 2022 में ये मामले 30,555 थे, जो 2023 में बढ़कर 31,365 और 2024 में 34,878 हो गए. यह 2022 की तुलना में लगभग 11.7% की बढ़ोतरी है. NCRB के आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली स्थिति बिहार की है. जहां 2024 में 5,037 मामले दर्ज हुए और 2023 के मुकाबले यानी एक साल में 177% का उछाल देखने को मिला.

दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 3,779 केस सामने आए. फिर मध्य प्रदेश में 3,474, तमिलनाडु में 2,946, राजस्थान में 2,827 और छत्तीसगढ़ में 2,180 केस हुए. देश में दर्ज कुल किशोर अपराध के मामलों में इन राज्यों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है.

नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम अपराध: दूसरी ओर, 2024 में सबसे कम मामले नागालैंड में दर्ज किए गए. यहां पर एक भी केस दर्ज नहीं किया गया. मणिपुर में 3 और अरुणाचल प्रदेश 6 मामले सामने आए. कम मामलों वाले अन्य राज्यों में गोवा (15), मेघालय (58), त्रिपुरा (36), मिजोरम (37) और झारखंड (122) शामिल हैं. वैसे, कुछ राज्यों में मामलों की कुल संख्या कम होने के बावजूद अपराध दर तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी. जैसे, छत्तीसगढ़ में राज्य की अपराध दर सबसे ज्यादा, प्रति लाख बाल आबादी पर 22.4 दर्ज की गई. इसके बाद हरियाणा में 17.0 और तमिलनाडु में 14.3 रिकॉर्ड की गई.

उत्तर प्रदेश में बाल अपराध दर सबसे ज्यादा: देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किशोर अपराधों की दर सबसे ज्यादा 11.27% है. इसकी वजह गरीबी और 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% की कम साक्षरता दर है. रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक दबाव के कारण किशोर अक्सर चोरी या हिंसा का रास्ता अपनाते हैं. यही कारण है कि लखनऊ जैसे शहरी इलाकों में युवाओं के बीच गैंग से जुड़ी गतिविधियां देखी जा रही हैं.

बिहार-राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल अपराध दर ज्यादा: वहीं, बिहार का 6.76% हिस्सा राज्य की 33.7% गरीबी दर और 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% साक्षरता दर से मेल खाता है. ग्रामीण बिहार में, सीमित मौकों के कारण किशोर अक्सर सेंधमारी जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं. राजस्थान का 6.20% हिस्सा बाल श्रम जैसी सामाजिक चुनौतियों को दिखाता है. जहां ग्रामीण किशोर आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं.

देश के किस राज्य में बाल अपराध ज्यादा.
देश के किस राज्य में बाल अपराध ज्यादा. (Photo Credit; Getty Images)

बेंगलुरु-गुरुग्राम में भी बाल अपराध दर ज्यादा: कर्नाटक का 5.07% हिस्सा मुख्य रूप से बेंगलुरु में केंद्रित है. जहां टेक इंडस्ट्री से पैदा हुई दौलत और झुग्गी-बस्तियों में पाई जाने वाली गरीबी के बीच जबरदस्त अंतर है. हरियाणा के मामले भी 5.07% हैं और ये गुरुग्राम जैसे औद्योगिक इलाकों में ज्यादा हैं. जहां दूसरे राज्यों से आए युवाओं को अक्सर शोषण का सामना करना पड़ता है.

गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में कम बाल अपराध: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 700 मामले और आंध्र प्रदेश व ओडिशा में 800 मामले सामने आए हैं, जो अपराध का कम स्तर दिखाते हैं. गुजरात में ये मामले अहमदाबाद जैसे शहरी इलाकों से जुड़े हैं, जहां सड़कों पर रहने वाले बच्चे छोटी-मोटी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं.

जहां साक्षरता कम, वहां अपराध ज्यादा: झारखंड के आदिवासी इलाकों और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी ही चुनौतियां हैं, जिनकी मुख्य वजह गरीबी और स्कूल छोड़ने की ज्यादा दर है. 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्रमशः 66.4% और 80.1% है. जिन राज्यों में मामलों की संख्या 100 से 500 के बीच है, जैसे असम (500 मामले) और केरल (150 मामले), वहां बेहतर सामाजिक व्यवस्थाओं का लाभ मिलता है.

केरल की 94% की शानदार साक्षरता दर और सामुदायिक पहल इसके उदाहरण हैं. लक्षद्वीप (0 मामले) और सिक्किम (5 मामले) जैसे छोटे राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में आबादी कम होने (2023 के अनुमान के अनुसार क्रमशः 70,000 और 6 लाख) और मजबूत सामुदायिक व्यवस्था के कारण बहुत कम मामले सामने आते हैं.

नाबालिग किस अपराध में ज्यादा लिप्त.
नाबालिग किस अपराध में ज्यादा लिप्त. (Photo Credit; Getty Images)

बच्चे अपराध की दुनिया में क्यों लेटे एंट्री?

  • महंगी चीजों का शौक या मौज-मस्ती: संपत्ति से जुड़े अपराधों में चोरी, सेंधमारी, तोड़-फोड़ और आगजनी शामिल हैं. ये अपराध अक्सर महंगी चीजों की चाहत या मजाक-मस्ती की गलत समझ के कारण होते हैं. युवा लोग दोस्तों के दबाव या गैर-कानूनी कामों से बच निकलने के रोमांच के कारण दुकानों से सामान चुराने या घरों में घुसने जैसे काम करते हैं. तोड़-फोड़, खास तौर पर उन किशोरों में आम है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या अधिकारियों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं.
  • आसपास का माहौल बनाता हिंसक: हिंसक अपराधों में मारपीट, लूटपाट और हत्या जैसे काम शामिल होते हैं, जिनमें बच्चों की एंट्री हो रही है. हालांकि ज्यादातर किशोर हिंसक व्यवहार में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं, वे अपने आस-पास हिंसा देखने के कारण ऐसा करते हैं. गैंग में शामिल होने से भी हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे अपनी वफादारी साबित करने या अपने इलाके की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं.
  • नशीले पदार्थों की आदत और तस्करी: नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में गैर-कानूनी चीजों को अपने पास रखना, बांटना या बनाना शामिल है. किशोर दोस्तों के असर या निजी समस्याओं से बचने की चाहत में ड्रग्स या शराब का इस्तेमाल करते हैं. कुछ मामलों में, बच्चे ड्रग्स की तस्करी में शामिल हो जाते हैं. या फिर इसे कमाई का जरिया बना लेते हैं.
  • साइबर क्राइम में बच्चे ज्यादा: टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ, किशोर और युवाओं में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं. इन अपराधों में हैकिंग, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), साइबर बुलिंग और गैर-कानूनी कंटेंट बांटना शामिल है.

किशोर अपराध के कारण

  • पारिवारिक माहौल: बच्चे के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है. परिवार में नजरअंदाज किया जाना, दुर्व्यवहार या देखरेख की कमी, आपराधिक व्यवहार की संभावना को बढ़ा देते हैं. जिन परिवारों में पहले से अपराध का इतिहास रहा है, वहां के बच्चे भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.
  • गलत संगत: साथियों के साथ रिश्ते बच्चे के व्यवहार पर काफी असर डालते हैं. किशोर अक्सर अपने साथियों से स्वीकार्यता चाहते हैं, जिससे वे जोखिम भरे कामों और अपराध में भी शामिल हो जाते हैं.
  • सामाजिक-आर्थिक कारण: आर्थिक तंगी किशोर अपराध का एक बड़ा कारण है. गरीब इलाकों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा और रोजगार के सीमित मौके मिलते हैं, जिससे उनमें निराशा की भावना आ जाती है. ऐसा माहौल जीवित रहने या भौतिक चीजें पाने के तरीके के तौर पर आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है.
  • गड़बड़ मानसिक स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी और कंडक्ट डिसऑर्डर, आपराधिक व्यवहार का कारण बनती हैं. जिन बच्चों की भावनात्मक समस्याएं सुलझी नहीं होतीं, उन्हें आवेग पर काबू पाने और फैसले लेने में मुश्किल हो सकती है, जिससे उनके अपराध के रास्ते पर चलने की संभावना बढ़ जाती है.
  • हिंसा का सामना: जो बच्चे हिंसा का सामना करते हैं, चाहे घर में हो या समाज में, उनके अपराध में शामिल होने का जोखिम ज्यादा होता है. हिंसा के संपर्क में रहने से आक्रामक व्यवहार सामान्य लग सकता है और बच्चे अपने कामों के नतीजों के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं.

समाज पर किशोर अपराध का असर: किशोर अपराध का समाज पर गहरा असर पड़ता है, जिससे पीड़ित, परिवार और समुदाय प्रभावित होते हैं. किशोर अपराध की ज्यादा दर समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है. निवासियों को असुरक्षित महसूस हो सकता है, जिससे पड़ोसियों के बीच आपसी मेलजोल और भरोसा कम हो जाता है. ऐसा माहौल अपराध के चक्र को बनाए रखता है, क्योंकि डर और अविश्वास समुदाय की भागीदारी और सहयोग में बाधा डालते हैं.

बच्चों को किस उम्र तक बाल अपराधी माना जाता: भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए गैर-कानूनी कृत्यों को बाल अपराध (Juvenile Delinquency) कहा जाता है. जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 में धारा 15 जुड़ने के बाद से अब JJB (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के लिए गंभीर अपराधों की शुरुआती जांच करना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है.

धारा 15 उन गंभीर अपराधों के ट्रायल के लिए एक अलग व्यवस्था लेकर आई, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें 16 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे ने किया है. शुरुआती जांच के तहत, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह तय करना होता है कि 16-18 साल की उम्र के ऐसे बच्चे का ट्रायल बोर्ड के सामने होना चाहिए या चिल्ड्रन्स कोर्ट (बच्चों की अदालत) में. यह शुरुआती जांच उस सजा को तय करती है जो तब दी जा सकती है जब नाबालिग को आखिरकार कानून का उल्लंघन करने वाला पाया जाए.

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