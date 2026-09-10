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जस्टिस फॉर श्रुति, LNIP में छात्रा की मौत पर जेन-जी प्रोटेस्ट, गोवाहाटी से ग्वालियर तक प्रदर्शन

ग्वालियर : मध्य प्रदेश में एक बार फिर जेन जी प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है. देश के प्रख्यात ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपी) कैंपस के बाहर करीब 500-600 छात्र बुधवार शाम शांति पूर्ण प्रदर्शन में धरने पर बैठे रहे. उनका प्रदर्शन एलएनआईपी फिजिकल यूनिंवर्सिटी के गोवाहाटी कैंपस में हुई छात्रा की मौत के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मृत छात्रा परिजन को 50 लाख रु के मुआवजे की मांग को लेकर था. ये प्रदर्शन गोवाहाटी से लेकर ग्वालियर तक जारी है.

बीते दिनों एलएनआईपी के गोवाहाटी कैंपस में बीपीएड तृतीय वर्ष की छात्रा और टेनिस प्लेयर श्रुति की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी. इस घटना के लिए गोवाहाटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स और वार्डन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है. ग्वालियर कैम्पस के बाहर धरना दे रहे छात्रों का आरोप है कि, श्रुति पिछले एक हफ्ते से बीमार थी, उसके पेट में दर्द था, जिसके लिए उसने कैंपस के हेल्थ सेंटर में जाकर डॉक्टर को बताया भी था लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे महज पेनकिलर दे दी. आरोप है कि डॉक्टर श्रुति की समस्या को सामान्य पेट दर्द और गैस की समस्या बताते रहे लेकिन जब उसकी बीमारी ज्याजा बढ़ गई तो वह वार्डन के पास इलाज के लिए मेडिकल लीव मांगने भी गई लेकिन उसे लीव नहीं दी गई.

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी श्रुति की मौत (Etv Bharat)

श्रुति के परिवार को 50 लाख रु के मुआवजे की मांग

प्रोटेस्ट में शामिल एलएनआईपी के छात्र कृष ने कहा, '' श्रुति को इतनी पेनकिलर दी गई कि उसका अपेंडिक्स फट गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में फैल गया जिसकी वजह से अस्पताल पहुचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और उन माता पिता जिनकी बेटी इस तरह चली गई, उन्हें मुआवजा देने की बजाय यूनिवर्सिटी प्रबंधन कहता है कि, गोवाहाटी कैंपस में छात्रों और शिक्षकों ने एक लाख रु कलेक्ट कर श्रुति के परिवार को आर्थिक सहायता दी है. लेकिन क्या ये एक लाख रुपए मायने रखते हैं? पीड़ित पतिवार को कम से कम 50 लाख रु की आर्थिक सहायता दी जाने चाहिए. जब तक श्रुति को न्याय नहीं मिलता तब तक इसी तरह गोवाहाटी और ग्वालियर दोनों जगह प्रोटेस्ट जारी रहेगा.''

प्रदर्शन करने सड़कों पर बैठे छात्र (Etv Bharat)

गोवाहाटी पहुंचीं कुलपति, लापरवाही पर हटाए गए डॉक्टर

इस प्रदर्शन पर फिजिकल यूनिवर्सिटी एलएनआईपी के कुल सचिव प्रो. यतेंद्र तोमर ने कहा, '' छात्रों ने इस प्रोटेस्ट के पीछे की स्पष्ट वजह अब तक प्रबंधन को नहीं बताई है. लेकिन गोवाहाटी की घटना के बाद एलएनआईपी की कुलपति गोवाहाटी पहुंच गई हैं और छात्रों से बातचीत कर रही हैं. इस मामले की जांच भी कराई जा रही है और संबंधित डॉक्टर्स को भी तत्काल हटा दिया गया है. छात्रा की मौत दुखद है लेकिन जो मदद हो सकती है वह की जा रही है. उसके इलाज का पूरा खर्च भी संस्थान ने ही उठाया है. और छात्रों को भी समझाईश दी जा रही है.''

जस्टिस फॉर श्रुति के बैनर के साथ ग्वालियर में भी प्रदर्शन (Etv Bharat)

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ग्वालियर में पांच छात्रों की बनाई कमेटी

प्रबंधन की और से कुलसचिव का कहना है, '' ग्वालियर में ऐसे हालत ना बनें इसके लिए पांच छात्रों की एक समिति बनाई गई है, जो हर हफ्ते कैंपस में हेल्थ सेंटर से लेकर अन्य परिसरों में साफ़ सफाई और व्यवस्था को मॉनिटर करेंगे और उसके बाद इनके संबंध में प्रबंधन के साथ बैठक कर उनपर निर्णय लिए जाएंगे.''