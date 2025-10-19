ETV Bharat / bharat

#JusticeForZubeenGarg बनी जन आवाज, सोशल मीडिया पर 20 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन

असम के लोग सिंगापुर में कलाकार की मृत्यु के बाद #JusticeForZubeenGarg के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं.

जुबीन गर्ग. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
October 19, 2025

गुवाहाटी: असम के दिलों की धड़कन, दिग्गज गायक ज़ुबीन गर्ग की आकस्मिक मृत्यु को एक महीना बीत चुका है. इस लोकप्रिय गायक के परिजन, रिश्तेदार और प्रशंसक उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ज़ुबीन के लिए न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस डिजिटल विरोध प्रदर्शन को ज़ुबीन के परिवार, सामाजिक-सांस्कृतिक हस्तियों, प्रशंसकों और आम जनता का भरपूर समर्थन मिला.

कलाकार के लिए न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब असम का पहला और अनोखा डिजिटल विरोध प्रदर्शन बन गया है. ज़ुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा यह विरोध प्रदर्शन 20 लाख लोगों तक पहुंच चुका है. 2 मिलियन असमियों ने सोशल मीडिया पर #JusticeForZubeenGarg का इस्तेमाल किया है.

यह डिजिटल विरोध प्रदर्शन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है. लगभग हर असमवासी ने अपने सोशल मीडिया पर #JusticeForZubeenGarg लिखकर ज़ुबीन गर्ग की अप्राकृतिक मौत के लिए न्याय की मांग करते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन जारी रखा है. अपने फेसबुक प्रोफाइल के अलावा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री सहित कई राजनीतिक नेताओं के उन पोस्ट पर भी टिप्पणी की है जिनमें ज़ुबीन के लिए न्याय की मांग की गई है.

असम के लोगों के साथ-साथ, ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, बहन पामी बारठाकुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन किया. जुबिन की पत्नी, गरिमा सैकिया गर्ग ने 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाई. उनके पोस्ट के बाद, इस डिजिटल आंदोलन ने तुरंत गति पकड़ ली.

कौन हैं जुबीन गर्गः

जुबीन गर्ग असम के गायक थे. अपने 52 साल के जीवनकाल में उन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 गाना गया. ज़ुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र नौका यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उनके निधन के बाद भी, राज्य भर के प्रशंसक न्याय और इस असाधारण प्रतिभा की मौत के असली कारण की मांग कर रहे हैं.

