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जस्टिस यशवंत वर्मा के पास मिले कैश को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के दौरान कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि ये 'वाइल्ड विच हंट' है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपके पास करने के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका को दायर करने का आपके पास क्षेत्राधिकार कहां है? कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता के पास दूसरे कानूनी उपाय उपलब्ध हैं तो सीधे हाईकोर्ट आने का क्या मतलब है? याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की थी. इससे पहले 7 अगस्त, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. यह याचिका भी घनश्याम उपाध्याय ने ही दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि भले ही जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो लेकिन इससे उनके घर से मिले बेहिसाब पैसे के लिए उनकी आपराधिक जवाबदेही खत्म नहीं होती. याचिका में कहा गया था कि इससे पहले इसी तरह की एक याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिका दायर करने से पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. अब वह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.