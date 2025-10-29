लालटेन की रोशनी में पढ़ाई से CJI तक का सफ़र!, हिसार के जस्टिस सूर्यकांत के गांव में जश्न की तैयारी
हरियाणा के हिसार के पेटवाड़ गांव के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई बन सकते हैं जिसके बाद उनके परिजनों में खुशी का माहौल है.
हिसार : हरियाणा के हिसार के के पेटवाड़ गांव के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें CJI(चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) बन सकते हैं. 52वें सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है. जस्टिस सूर्यकांत अगर सीजेआई का पदभार संभालते हैं तो वे इस पद पर पहुंचने वाले हरियाणा के पहले शख्स होंगे. वे 24 नवंबर को CJI के रूप में शपथ ले सकते हैं. उनके सीजेआई बनने की ख़बर आने के साथ ही गांव और परिजनों में खुशी की लहर है.
पेटवाड़ गांव में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत : हरियाणा के गांव से निकलकर भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले जस्टिस सूर्यकांत का जीवन संघर्ष, समर्पण और न्याय के प्रति ईमानदारी की मिसाल है. 10 फरवरी 1962 को पेटवाड़ गांव में जन्मे सूर्यकांत का बचपन साधारण परिवार में बीता. उन्होने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से पूरी की और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार में साल 1981 में स्नातक की डिग्री हासिल की. इसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1984 में उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की. इसी दौरान उन्होंने हिसार में वकालत शुरु की और साल 1985 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरु की. जल्द ही उन्होंने सेवा और नागरिक मामलों में गहरी समझ और अपनी सशक्त दलीलों से पहचान बना डाली. जस्टिस सूर्य कांत इन सबके बावजूद अपनी जमीन से सदा जुड़े रहे. इसी के चलते वे हर साल अपने गांव आने नहीं भूलते. इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी जरूर गांव आते हैं.
सबसे युवा एडवोकेट जनरल : जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों ने सामाजिक न्याय, संवैधानिक मर्यादा और नागरिक अधिकारों को मजबूती दी. वे हरियाणा में सबसे युवा एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वे जज रह चुके हैं. हिमाचल प्रदेश में साल 2018 में वे चीफ जस्टिस रहे. 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने. 2024 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं. जस्टिस सूर्यकांत की रिटायरमेंट 9 फरवरी 2027 को होनी है.
सूर्यकांत का परिवार : सूर्यकांत अपने परिवार में सबसे छोटे हैं. वे परिवार से पहले लॉ ग्रेजुएट बने थे. पिता मदन गोपाल संस्कृत के अध्यापक थे. वे प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत अपने चार भाई और एक बहन में सबसे छोटे हैं. सबसे बड़े भाई ऋषिकांत सेवानिवृत टीचर है और पेटवाड़ गांव में रहते हैं. दूसरे निशिकांत जो पेशे से चिकित्सक हैं और भिवानी में अपना अस्पताल चलाते हैं. तीसरे नंबर पर देवकांत हैं जो कि आईटीआई से ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद से रिटायर हो चुके है और चौथे नंबर पर जस्टिस सूर्यकांत हैं. इन सबकी बड़ी बहन कमला देवी जींद में रहती है.
पिता साहित्यकार थे : जस्टिस सूर्यकांत के भाई देवकांत ने बताया कि "उनके पिता मदन गोपाल शास्त्री संस्कृत के अध्यापक और जाने माने साहित्यकार थे. साहित्य क्षेत्र में उन्होंने चौदह पुस्तकें लिखी थी. इनमें नगरी-नगरी द्वारे-दारे, कमल और कीचड़, माटी की महक, ये कैसा हिन्दुस्तान समेत बाकी किताबें शामिल हैं. मदन गोपाल शास्त्री को पंडित लखमी चंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. मदन गोपाल शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में रामायण भी लिखी थी."
लालटेन की रोशनी में कर चुके पढ़ाई : देवकांत ने बताया कि "जस्टिस सूर्यकांत के सीजेआई का पद संभालने को लेकर वे काफी उत्साहित हैं. गांव के लोग दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी रहे हैं. चौबीस नवंबर को गांव में उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है. सूर्यकांत दिवाली से एक दिन पहले भी गांव में आए थे और परिजनों के साथ गांव के लोगों से भी मिल कर गए थे. बचपन से ही उन्होंने अपने छोटे भाई सूर्यकांत के साथ पढ़ाई की है. गांव के स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ते थे और बिजली चले जाने पर लालटेन की रोशनी में बैठकर भी उन्होंने पढ़ाई की है. ग्रेजुएशन के दौरान सूर्यकांत ने "मेढ़ पर मिट्टी चढ़ा दो" नाम की कविता लिखी थी, जो काफी मशहूर हुई थी.
कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत : सूर्यकांत ताऊ के साथ खेतों में काम करने के लिए भी जाया करते थे. उन्होंने खुद की इच्छा से वकालत की लाइन चुनी थी. जस्टिस सूर्यकांत अनुच्छेद 370, सीएए और पेगासस समेत कई फैसलों का अहम हिस्सा रहे हैं. अपने एक फैसले में, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूकों का इस्तेमाल किसी जश्न की फायरिंग में नहीं होना चाहिए. कोरोना महामारी के दौरान जस्टिस सूर्यकांत जेल में बंद कैदियों के बचाव में आए थे और उनकी रिहाई का आदेश दिया था, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके."
पूरे गांव में जश्न मनाने की तैयारी : वहीं देवकांत की बेटी डॉक्टर निधि ने जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बताते हुए कहा कि "उनका बर्ताव काफी अच्छा है और पूरा परिवार मिलजुलकर रहता है. उन्हें काफी ज्यादा खुशी है कि जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले सीजेआई हो सकते हैं. पूरे गांव में इस मौके पर जश्न मनाने की तैयारी है."
