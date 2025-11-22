ETV Bharat / bharat

'मैं बहुत आशावादी हूं…' पेंडिंग केस पर बोले, मनोनीत CJI जस्टिस सूर्यकांत

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पेंडिंग केस कम देखना चाहते हैं.

Justice Surya Kant
जस्टिस सूर्यकांत. (File) (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 22, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः जस्टिस सूर्यकांत सोमवार 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे. इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और ब्राजील के चीफ जस्टिस और हायर ज्यूडिशियरी जज मौजूद रहेंगे. शपथ ग्रहण से पहले शनिवार को CJI-डेजिग्नेट, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंडिंग मामलों से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना उनकी प्रायोरिटी में होगा.

ETV भारत ने जस्टिस कांत से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं, और पुराने तरीकों से इन्हें सुलझाना मुश्किल होगा. जस्टिस ने जवाब दिया, 'मैं बहुत आशावादी हूं…' जस्टिस कांत ने अपने घर के ऑफिस में मीडिया से बातचीत में कहा कि वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में पेंडिंग केस को भी कम करना चाहते हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.

जस्टिस कांत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में उन पेंडिंग केस की पहचान करने पर फोकस करेंगे जिनकी वजह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि वह पेंडिंग पुराने केस की भी जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि केस करने वालों के लिए यह एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वे पहले हाई कोर्ट जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट. लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं.

जस्टिस कांत ने कहा, दूसरी बात, मेरी प्राथमिकता मीडिएशन पर ज़ोर देना भी होगी, और यह एक 'गेम चेंजर' हो सकता है. पेंडेंसी कम करने के तरीकों में से एक के तौर पर. उन्होंने कहा कि मीडिएशन, जिसने तेज़ी पकड़ ली है. बहुत पावरफ़ुल टूल है और पेंडिंग मामलों के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन में से एक है.

जस्टिस कांत ने कहा कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों और बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह अपने अधिकारियों को इन-हाउस मीडिएशन के लिए मीडिएशन ट्रेनिंग दे. जस्टिस कांत ने कहा कि सरकारी संस्थानों में भी मीडिएशन कल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

ज्यूडिशियल सिस्टम में AI के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने कहा कि AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ डर और आशंका है और यह भी कि इसे ज्यूडिशियल सिस्टम में किस हद तक लाया जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों की ट्रोलिंग पर, न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि वह इसे अनसोशल मीडिया मानते हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NEW CJI
CJI SWEARING IN CEREMONY
नये सीजेआई
सीजेआई का शपथग्रहण
JUSTICE SURYA KANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.