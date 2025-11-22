ETV Bharat / bharat

'मैं बहुत आशावादी हूं…' पेंडिंग केस पर बोले, मनोनीत CJI जस्टिस सूर्यकांत

नई दिल्लीः जस्टिस सूर्यकांत सोमवार 24 नवंबर को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे. इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और ब्राजील के चीफ जस्टिस और हायर ज्यूडिशियरी जज मौजूद रहेंगे. शपथ ग्रहण से पहले शनिवार को CJI-डेजिग्नेट, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंडिंग मामलों से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना उनकी प्रायोरिटी में होगा.

ETV भारत ने जस्टिस कांत से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज़्यादा पेंडिंग केस हैं, और पुराने तरीकों से इन्हें सुलझाना मुश्किल होगा. जस्टिस ने जवाब दिया, 'मैं बहुत आशावादी हूं…' जस्टिस कांत ने अपने घर के ऑफिस में मीडिया से बातचीत में कहा कि वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में पेंडिंग केस को भी कम करना चाहते हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.

जस्टिस कांत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में उन पेंडिंग केस की पहचान करने पर फोकस करेंगे जिनकी वजह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि वह पेंडिंग पुराने केस की भी जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि केस करने वालों के लिए यह एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वे पहले हाई कोर्ट जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट. लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं.

जस्टिस कांत ने कहा, दूसरी बात, मेरी प्राथमिकता मीडिएशन पर ज़ोर देना भी होगी, और यह एक 'गेम चेंजर' हो सकता है. पेंडेंसी कम करने के तरीकों में से एक के तौर पर. उन्होंने कहा कि मीडिएशन, जिसने तेज़ी पकड़ ली है. बहुत पावरफ़ुल टूल है और पेंडिंग मामलों के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन में से एक है.