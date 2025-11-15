ETV Bharat / bharat

'उच्च न्यायालयों को अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं की तरह काम करना चाहिए': न्यायमूर्ति सूर्यकांत

भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद शनिवार, 15 नवंबर, 2025 को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के रजत जयंती समारोह के दौरान नए उच्च न्यायालय के लोगो का अनावरण करते हुए. ( IANS )

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "केवल ऐसी दूरदर्शिता से ही न्यायपालिका समय पर और प्रभावी समाधान प्रदान करती रहेगी, और हर चुनौती का उस गति और स्पष्टता के साथ सामना कर पाएगी जिसकी एक संवैधानिक लोकतंत्र को आवश्यकता है. ये केवल प्रशासनिक विचार नहीं हैं. ये न्याय तक पहुंच के विकास में अगला कदम हैं."

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि जिस प्रकार आपातकालीन वार्ड में देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हमारी अदालतों को भी तैयारी रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है तकनीकी क्षमता को मज़बूत करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, विशिष्ट विशेषज्ञता का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि न्यायिक प्रक्रियाएं उभरती परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल सकें.

झारखंड उच्च न्यायालय के रजत जयंती समारोह के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व अन्य. (IANS)

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे. उन्होंने कहा- "मेरा मानना ​​है कि उच्च न्यायालयों को अपने संस्थागत विकास की कल्पना उसी तरह करनी चाहिए जैसे एक आधुनिक अस्पताल अपनी आपातकालीन सेवाओं को डिज़ाइन करता है- ऐसी संरचनाओं के साथ जो संकट के समय तुरंत, निर्णायक और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों."

नई दिल्लीः भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्याय का अर्थ केवल विवादों का समाधान करना नहीं है, बल्कि निर्दोष लोगों को बचाना भी है. उन्होंने अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं से तुलना करते हुए कहा कि अदालतों को भी उसी स्तर की तैयारी रखनी चाहिए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे.

उन्होंने बेंच पर अपने शुरुआती दिनों का एक किस्सा सुनाया. बताया कि उनका पहला मामला दो नाबालिग बच्चों से जुड़े सीमा पार हिरासत विवाद में मुलाक़ात के अधिकार के लिए एक तत्काल याचिका थी. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता, जो राष्ट्रीय सीमाओं से अलग थे और वर्षों की मुकदमेबाजी से तनावग्रस्त थे, अदालत कक्ष में विपरीत पक्षों पर खड़े थे.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "कानून की महानता मुझे बेहद व्यक्तिगत लगी और मेरी ज़िम्मेदारी का महत्व मेरे मन में बैठा. तब मुझे एहसास हुआ कि न्याय का मतलब सिर्फ़ विवादों को सुलझाना नहीं है, बल्कि निर्दोष लोगों को परिस्थितियों के तूफ़ानों में खो जाने से बचाना भी है. उस पहले मामले ने न्यायपीठ के बारे में मेरी समझ को हमेशा के लिए आकार दिया. एक न्यायाधीश का काम सिर्फ़ कानून की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उसकी सुरक्षा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है."

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि "आज जब हम सब एकत्र हुए हैं, तो मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं कि झारखंड की अपनी यात्रा-एक राज्य के रूप में इसका जन्म और इसके उच्च न्यायालय का उदय- इसी विश्वास को प्रतिध्वनित करती है." उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय जमीनी स्तर पर लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करते हैं और सभी समुदायों में न्याय के प्रति विश्वास को बढ़ावा देते हैं.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका गहरा महत्व अनुच्छेद 226 में निहित है, जो उन्हें न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है - जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है - बल्कि हर तरह के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार देता है.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "यह व्यापक अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों को अन्याय के मामलों में शीघ्रता और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सुरक्षा और निवारण कभी दूर या विलंबित न हों. इसलिए, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय की उपस्थिति, चाहे वह पुराना हो या नया, यह सुनिश्चित करती है कि न्याय वास्तव में स्थानीय, तत्काल और पहुंच के भीतर हो."

