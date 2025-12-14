ETV Bharat / bharat

'इस देश में कानून सभी के लिए समान नहीं', केरल कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की प्रतिक्रिया

तिरुवनंतपुरम: केरल की एक अदालत ने हाल ही में 2017 के एक्ट्रेस असॉल्ट केस में मुख्य आरोपी एनएस. सुनील (पल्सर सुनी) समेत छह दोषियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया था. अब पीड़िता ने एर्नाकुलम प्रधान सत्र अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भले ही इस फैसले से कई लोग निराश हुए हों, लेकिन वह इससे हैरान नहीं हैं, क्योंकि 2020 के आखिर में उन्हें कुछ गलत कदमों के बारे में पता चल गया था.

पीड़िता ने सोशल मीडिया पोस्ट में इमोशनल और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि इस फैसले से शायद बहुत से लोग निराश हुए होंगे, लेकिन मुझे इससे हैरानी नहीं हुई. मुझे 2020 के आखिर में कुछ गलत कामों के बारे में पता चल गया था. लगातार दर्द, आंसू और बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी के बाद, अब उन्हें एहसास हुआ है कि 'इस देश में सभी नागरिक कानून के सामने बराबर नहीं हैं.'

पीड़िता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें अब भी विश्वास है कि ऐसे जज होंगे जिनमें न्याय की भावना बहुत ज्यादा होगी.

पीड़िता ने लिखा, "आठ साल, नौ महीने, 23 दिन... इस सबसे दर्दनाक सफर के आखिर में, मुझे उम्मीद की एक हल्की किरण दिख रही है; छह आरोपियों को सजा मिल गई है. मैं यह फैसला उन लोगों को समर्पित करती हूं जिन्होंने मेरे दर्द का मजाक उड़ाया और इस मामले को एक मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया था. मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ी राहत महसूस हो रही होगी. साथ ही, जो लोग अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि पहला आरोपी मेरा निजी ड्राइवर था, वह सरासर झूठ है. वह न तो मेरा ड्राइवर था, न मेरा कर्मचारी, और न ही किसी भी तरह से मेरा कोई जान-पहचान वाला. 2016 में मैंने जिस फिल्म में काम किया था, उसकी प्रोडक्शन टीम ने उसे काम पर रखा था. अपराध होने से पहले मैंने उसे सिर्फ एक या दो बार देखा था. इसलिए, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कहानियां सुनाना बंद करें."