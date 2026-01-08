उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, कल रिटायर होंगे जी नरेंद्र
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र 9 जनवरी को होंगे रिटायर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 8, 2026 at 9:32 PM IST
नैनीताल: न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं. न्यायमूर्ति गुप्ता इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदस्थ हैं. वहीं, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं.
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता: बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र 62 साल की आयु पूरी होने पर 9 जनवरी 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. अब न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी पदोन्नति की सिफारिश: उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले महीने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की पदोन्नति की सिफारिश की थी. उन्हें 12 अप्रैल 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 8 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
9 जनवरी को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र: गौर हो कि शुक्रवार यानी 9 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र (जी नरेंद्र) अपने पद से रिटायर हो रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने 26 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था. अपने कार्यकाल में उन्होंने एक अहम फैसले सुनाए. जिनकी मिसाल दी जाती है.
सिद्धार्थ साह बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश: वहीं, अधिवक्ता सिद्धार्थ साह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में गुरुवार यानी 8 जनवरी को शपथ ग्रहण की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके शपथ ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या 10 हो गई है. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एक दिन बाद यानी 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं.
