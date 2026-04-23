ETV Bharat / bharat

जस्टिस लीसा गिल होंगी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति मुर्मू ने नियुक्ति को मंजूरी दी

जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी ( ETV Bharat )

अमरावती: जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद हुई है. बता दें कि, केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस लिसा गिल इस महीने की 25 तारीख को आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार संभालेंगी. राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उसी दिन उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर जस्टिस लिसा गिल चीफ जस्टिस का पद संभालेंगी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगभग दो महीने पहले जस्टिस गिल के नाम की सिफारिश की थी, जिससे उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था.