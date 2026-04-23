जस्टिस लीसा गिल होंगी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति मुर्मू ने नियुक्ति को मंजूरी दी
जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी. राष्ट्रपति ने मंजूरी दी.
Published : April 23, 2026 at 4:31 PM IST
अमरावती: जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद हुई है.
बता दें कि, केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी.
अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस लिसा गिल इस महीने की 25 तारीख को आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार संभालेंगी. राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उसी दिन उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर जस्टिस लिसा गिल चीफ जस्टिस का पद संभालेंगी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगभग दो महीने पहले जस्टिस गिल के नाम की सिफारिश की थी, जिससे उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने और 13 मार्च को चार्ज संभालने से पहले, जस्टिस गिल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रही थीं. वह अभी कोर्ट में दूसरी सबसे सीनियर जज हैं. चंडीगढ़ की रहने वाली जस्टिस गिल ने कार्मेल कॉन्वेंट से अपनी पढ़ाई पूरी की और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से ह्यूमैनिटीज में स्नातक किया. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम की.
1990 में एक वकील के तौर पर एनरोल हुईं. उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और रेवेन्यू केस संभालते हुए एक मजबूत लीगल करियर बनाया. उन्होंने केंद्रशासित चंडीगढ़ और कई पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइजेशन का भी प्रतिनिधित्व किया. उन्हें 31 मार्च, 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया. उनकी नियुक्ति को उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के ज्यादा प्रतिनिधित्व की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
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