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जस्टिस लिसा गिल ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर ली शपथ

जस्टिस लिसा गिल को 31 मार्च, 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था.

Justice Lisa Gill Takes Oath As First Woman Chief Justice Of High Court of Andhra Pradesh
जस्टिस लिसा गिल (File/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 9:01 PM IST

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अमरावती: जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं. राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शनिवार शाम को यहां लोक भवन में हुए एक समारोह में जस्टिस गिल को शपथ दिलाई. जस्टिस गिल ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की जगह ली है, जो शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की एक पोस्ट में लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज (1) से मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस लिसा गिल को 25 अप्रैल 2026 से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है.

जस्टिस गिल बीते 13 मार्च को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज बनी थीं. जस्टिस गिल को कानूनी फील्ड में करीब 36 साल का अनुभव है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 11 साल से अधिक का अनुभव भी शामिल है. 17 नवंबर, 1966 को चंडीगढ़ में जन्मी जस्टिस गिल पूर्व जज जस्टिस हरपूल सिंह बराड़ की बेटी हैं.

पंजाब यूनिवर्सिटी से BA (LLB) और LLM पूरा करने के बाद उन्होंने 1990 में वकील के तौर पर पंजीकरण कराया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू की. 24 साल से ज्यादा समय तक, उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और रेवेन्यू केस संभाले. जस्टिस गिल ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सरकारी वकील के तौर पर भी काम किया और अलग-अलग सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया.

उन्हें 31 मार्च, 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 फरवरी को जस्टिस गिल, जो उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज थीं, को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी. चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 16 नवंबर, 2028 तक होगा.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जस्टिस गिल को बधाई दी
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति पर बधाई दी थी. मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक मील का पत्थर उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है.

यह भी पढ़ें- जस्टिस लिसा गिल होंगी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति मुर्मू ने नियुक्ति को मंजूरी दी

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