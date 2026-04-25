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जस्टिस लिसा गिल ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर ली शपथ

अमरावती: जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं. राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शनिवार शाम को यहां लोक भवन में हुए एक समारोह में जस्टिस गिल को शपथ दिलाई. जस्टिस गिल ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की जगह ली है, जो शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की एक पोस्ट में लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज (1) से मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस लिसा गिल को 25 अप्रैल 2026 से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है.

जस्टिस गिल बीते 13 मार्च को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज बनी थीं. जस्टिस गिल को कानूनी फील्ड में करीब 36 साल का अनुभव है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 11 साल से अधिक का अनुभव भी शामिल है. 17 नवंबर, 1966 को चंडीगढ़ में जन्मी जस्टिस गिल पूर्व जज जस्टिस हरपूल सिंह बराड़ की बेटी हैं.

पंजाब यूनिवर्सिटी से BA (LLB) और LLM पूरा करने के बाद उन्होंने 1990 में वकील के तौर पर पंजीकरण कराया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू की. 24 साल से ज्यादा समय तक, उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और रेवेन्यू केस संभाले. जस्टिस गिल ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सरकारी वकील के तौर पर भी काम किया और अलग-अलग सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया.