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न्याय सबके लिए बराबर है, अगर मेरी बेटी दोषी है, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए: सिया के माता-पिता

पुणे: केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोज नई-नई बातें सामने आ रही है. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इसी बीच मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने पहली बार मीडिया से बात की है.

अपनी बेटी पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. पुणे के एक जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे, सिर्फ बाईस साल के केतन अग्रवाल की शादी सिया गोयल से तय हुई थी.

हालांकि, आरोप है कि सिया का चेतन चौधरी नाम के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. जांच से पता चलता है कि इसी रिश्ते की वजह से 18 जून को हत्या हुई. आरोप है कि केतन को लोहागढ़ किले ले जाया गया और लगभग 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया. इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया और जांच एजेंसियां ​​अभी सबूत इकट्ठा कर रही है.

इस घटना के बाद सिया गोयल का परिवार भी गहरे सदमे में है. तबीयत बिगड़ने के बाद सिया के पिता प्रवीण गोयल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी उनका इलाज इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में चल रहा है. इस बीच सिया के माता-पिता ने मीडिया से बात करके अपनी भावनाएं जाहिर की.

सिया की माँ पूजा गोयल ने भावुक होकर कहा, 'इस मामले में जो भी दोषी हो, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो, कोई भी उसका पक्ष नहीं लेगा. अगर मेरी बेटी का दोष साबित हो जाता है, तो उसे भी ठीक उसी जगह से नीचे धकेल दिया जाना चाहिए जहाँ से केतन को घाटी में धकेला गया.' उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है. सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की.