न्याय सबके लिए बराबर है, अगर मेरी बेटी दोषी है, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए: सिया के माता-पिता
परेंट्स ने कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे वहीं से नीचे गिराया जाना चाहिए जहां से केतन को गिराया गया.
Published : June 26, 2026 at 11:18 AM IST
पुणे: केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोज नई-नई बातें सामने आ रही है. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इसी बीच मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने पहली बार मीडिया से बात की है.
अपनी बेटी पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. पुणे के एक जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे, सिर्फ बाईस साल के केतन अग्रवाल की शादी सिया गोयल से तय हुई थी.
हालांकि, आरोप है कि सिया का चेतन चौधरी नाम के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. जांच से पता चलता है कि इसी रिश्ते की वजह से 18 जून को हत्या हुई. आरोप है कि केतन को लोहागढ़ किले ले जाया गया और लगभग 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया. इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया और जांच एजेंसियां अभी सबूत इकट्ठा कर रही है.
इस घटना के बाद सिया गोयल का परिवार भी गहरे सदमे में है. तबीयत बिगड़ने के बाद सिया के पिता प्रवीण गोयल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी उनका इलाज इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में चल रहा है. इस बीच सिया के माता-पिता ने मीडिया से बात करके अपनी भावनाएं जाहिर की.
सिया की माँ पूजा गोयल ने भावुक होकर कहा, 'इस मामले में जो भी दोषी हो, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो, कोई भी उसका पक्ष नहीं लेगा. अगर मेरी बेटी का दोष साबित हो जाता है, तो उसे भी ठीक उसी जगह से नीचे धकेल दिया जाना चाहिए जहाँ से केतन को घाटी में धकेला गया.' उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है. सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की.
उन्होंने बताया कि केतन के परिवार वाले अभी सिया के बारे में कई तरह की बातें कह रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अगर यह बात हमें पहले पता चल जाती, तो हम अपनी बेटी को समझाते, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाते या कोई सही फैसला लेते. हमें अफसोस है कि अगर हालात इतने गंभीर होने से पहले हमें बताया गया होता, तो शायद इसे रोका जा सकता था.'
प्रवीण गोयल ने चेतन चौधरी के बारे में भी अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'मैंने चेतन चौधरी का चेहरा तक नहीं देखा है. मैं न तो कभी उससे मिला और न ही कभी उससे बात की. वह कभी हमारे घर नहीं आया. इतना ही नहीं, हमने सिया के मुंह से उसका नाम तक नहीं सुना था.'
केतन अग्रवाल के परिवार के बारे में बात करते हुए प्रवीण गोयल भावुक हो गए. उन्होंने कहा, 'दोनों परिवारों के बीच कई सालों से करीबी रिश्ते थे. केतन के पिता, देवीचंद अग्रवाल, अक्सर उनकी ड्राई फ्रूट की दुकान पर आते थे. वे बहुत अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कार वाले इंसान हैं.
इस दुखद घटना की वजह से हमने न सिर्फ एक अच्छे परिवार से अपना रिश्ता खो दिया है, बल्कि एक अच्छे नौजवान को भी खो दिया है. मैं और कुछ कहने की हालत में नहीं हूं.' इस बीच, मर्डर केस की जांच चल रही है और जांच एजेंसियां आरोपी के खिलाफ तेजी से सबूत इकट्ठा कर रही है. जांच एजेंसी इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही है.