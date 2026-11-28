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कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के लिए 150 साल तक चले संघर्ष के बाद न्याय मिला: नैनार नागेंद्रन

नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के लिए 150 साल तक चले संघर्ष के बाद न्याय मिला ( ANI AND PTI )

मदुरै: तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने शनिवार को कहा कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर शिला स्तंभ के ऊपर कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के लिए 150 साल तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिला है. नागेंद्रन ने दीप जलाए जाने को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण बताया और इस पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उन्हें भावनात्मक संतुष्टि मिली है.

नागेंद्रन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह आयोजन 150 साल के संघर्ष के बाद संभव हुआ है. उन्होंने कहा, ''आखिरकार न्याय मिला है. यह अवसर हमारी परंपराओं और मंदिरों के संरक्षण का उत्सव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन्हें फिर से मजबूती मिली है.''

दशकों से दीप जलाने का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया गया. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कड़ी सुरक्षा के बीच तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम प्रज्वलित किया गया. पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन की मौजूदगी में शाम पांच बजे दीप प्रज्वलित किया गया. इसके साथ ही पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में दीपक जलाने का अधिकार हासिल करने के लिए दशकों तक संघर्ष करने वाले श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा. इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान मुरुगन के जयकारे लगाए. ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 और 1912 में किए गए प्रयासों सहित पहले की कई कोशिशें नाकाम रहने के बाद पहली बार इस स्थान पर दीपम प्रज्वलित गया. हालांकि, 19वीं सदी के मध्य से पहले पहाड़ी के ऊपरी हिस्सों में दीप जलाने के प्रयास किए गए थे या नहीं अथवा वहां दीप जलाया गया था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. दीपम शाम पांच बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति वी पार्थिबन - की मौजूदगी में जलाया गया. वैद्यनाथन ने पत्रकारों से कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा हो गया है. मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ और उन्होंने दीपक जलाने पर आपत्ति नहीं जताई.'' उन्होंने कहा कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर सद्भाव बना रहा. दोनों न्यायमूर्तियों ने दीपम जलाने के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे पर शिला स्तंभ के पास खड़े होकर दीप प्रज्वलित किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की. दीप जलाने के दृश्य को देखने के लिए आसपास हजारों लोगों की भीड़ जुटी. लोगों ने पास के फ्लाईओवर, मकानों की छतों और इमारतों की छतों से इस दृश्य को देखा. दीप जलाए जाने पर कुछ श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने फूल बरसाए, जबकि अन्य ने खुशी जाहिर करने के लिए अपने अंगवस्त्रम को हवा में लहराया. मिट्टी के एक पात्र में करीब 50 मीटर लंबी सूती बाती रखी गई थी. इसे 30 किलोग्राम घी और पांच किलोग्राम कपूर में भिगोया गया था, जिसके बाद इसे प्रज्वलित किया गया. यह उस पल का प्रतीक था जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे.