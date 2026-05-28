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इंसाफ मिलने में लगा 16 साल, बेटे को खोने के बाद भी पिता ने नहीं मानी हार, मिला 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम

न्याय मिलने पर पिता बोले, ''न्याय मिला इस बात की खुशी है, लेकिन एक सच्चे इंसान को न्याय मिलने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए.''

Justice delivered after 16 years
1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 5:30 PM IST

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रायपुर: बेटे को खोने का दर्द किसी पिता के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है, लेकिन जब उस दर्द के साथ इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़े, तो संघर्ष और भी कठिन हो जाता है. रायपुर के एक परिवार ने ऐसा ही संघर्ष 16 साल तक किया. इंश्योरेंस कंपनी ने बेटे की मौत के बाद परिवार को क्लेम देने से इनकार कर दिया, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग से भी परिवार को हार मिली, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी. आखिरकार, दिल्ली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ से ज्यादा का भुगतान करने के आदेश दिए.

ईटीवी भारत से बातचीत में पीड़ित पिता ने भावकु होते हुए न्याय के लिए किए गए संघर्ष की कहानी सुनाई. पिता ने कहा कि उन्हे खुशी है कि आखिरकार उनको न्याय मिला, लेकिन इस न्याय को पाने में उनको 16 साल लग गए.

1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम (ETV Bharat)

16 साल बाद मिला इंसाफ

दरअसल, ये पूरी घटना रायपुर के सौरभ सेलारका से जुड़ी है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. सौरभ ने साल 2009 में बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ड्रीम प्लान पॉलिसी खरीदी थी, जिसकी बीमा राशि करीब 48 लाख 92 हजार थी. लेकिन पॉलिसी लेने के महज साढ़े आठ महीने बाद 2 दिसंबर 2009 को सौरभ की मौत हो गई. परिवार ने इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने मार्च 2010 में क्लेम खारिज कर दिया. कंपनी का आरोप था कि सौरभ ने पॉलिसी लेते समय अपनी बीमारी की जानकारी छिपाई थी और अपनी आय भी गलत बताई.



डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज हुआ था क्लेम

इंश्योरेंस कंपनी ने दावा किया कि सौरभ हाई ब्लड प्रेशर और वर्टिगो जैसी बीमारी से पीड़ित थे और इलाज करा रहे थे. इसके समर्थन में एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी पेश किया गया. इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2014 में परिवार की शिकायत खारिज कर दी. आयोग ने माना कि बीमा लेने से पहले पालिसी खरीदने वाले ने अपनी बीमारी छिपाई थी.



दिल्ली आयोग में खुला फर्जीवाड़े का सच

इसके बाद परिवार ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान डॉक्टर का बयान सामने आया, जिसने पूरे मामले को ही पलट दिया. डॉक्टर ने आयोग के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी सौरभ का इलाज नहीं किया. डॉक्टर ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के जांचकर्ता ने खुद को सौरभ बताकर उनसे सर्टिफिकेट हासिल किया था. डॉक्टर ने यह भी माना कि वह सर्टिफिकेट गलत था और उसका कोई कानूनी महत्व नहीं था.



आयोग की सख्त टिप्पणी

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम खारिज करने के लिए संदिग्ध और अविश्वसनीय तरीके से सबूत जुटाने की कोशिश की है. आयोग ने इसे अनैतिक करार देते हुए छत्तीसगढ़ आयोग के फैसले को गलत करार दिया. आयोग ने माना कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक को पहले से कोई गंभीर बीमारी थी. साथ ही यह भी कहा गया कि केवल बीमा राशि बढ़ने के आधार पर संदेह करना उचित नहीं था.



एक करोड़ से ज्यादा भुगतान का आदेश

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 11 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को पूरी बीमा राशि के साथ 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया. आयोग ने कहा कि 4 मार्च 2010 से भुगतान की तारीख तक ब्याज दिया जाए. फैसले के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 90 लाख से अधिक की राशि पीड़ित परिवार के खाते में जमा कर दी है. ब्याज और अन्य राशि मिलाकर कुल भुगतान एक करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है.



दिसंबर 2009 में हुई थी सौरभ की मौत

मृतक सौरभ सेलारका के पिता अरविंद सेलारका ने बताया कि दिसंबर 2009 में उनके बेटे सौरभ सेलारका की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी. सौरभ ने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 48 लाख 92 हजार की ड्रीम प्लान पॉलिसी ली थी. पिता अरविंद सेलारका ने बताया कि बेटे की मौत की सूचना देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक इन्वेस्टिगेटर उनके घर भेजा, जो 2 दिनों तक उनके घर में ही रहा. इस बीच उसने परिवारवालों का भरोसा जीतने की कोशिश की. लेकिन बाद में पता चला कि इन्वेस्टिगेटर ने पंडरी स्थित एक डॉक्टर से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किया है. उस सर्टिफिकेट में दावा किया गया कि सौरभ पहले से बीमार थे और हाई ब्लड प्रेशर तथा वर्टिगो जैसी बीमारी का इलाज करा रहे थे. इसी आधार पर कंपनी ने पूरा क्लेम खारिज किया.


छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग में भी मिली हार

सौरभ के पिता अरविंद सेलारका ने बताया कि इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया. सुनवाई के दौरान संबंधित डॉक्टर को आयोग में बुलाया गया, जहां उन्होंने शपथपत्र देकर स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई थी और इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ने उनसे गलत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल किया था. इसके बावजूद वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने परिवार की शिकायत खारिज कर दी. करीब साढ़े तीन साल तक यह मामला राज्य आयोग में चलता रहा, लेकिन वहां परिवार को न्याय नहीं मिला.

दिल्ली आयोग में खुला फर्जीवाड़े का पूरा सच

इसके बाद परिवार ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील दायर की. यहां सुनवाई के दौरान डॉक्टर का विस्तृत बयान सामने आया. राष्ट्रीय आयोग ने अपने फैसले में माना कि इंश्योरेंस कंपनी ने संदिग्ध और अनैतिक तरीके से सबूत जुटाकर क्लेम खारिज करने की कोशिश की.



आयोग की सख्त टिप्पणी, कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल

राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी मृतक की किसी गंभीर बीमारी को साबित नहीं कर सकी. फैसले में आयोग ने साफ कहा कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अविश्वसनीय और फर्जी तरीके से जुटाए गए थे. आयोग ने छत्तीसगढ़ आयोग के पुराने फैसले को भी गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया.



आखिरकार मिला न्याय

अरविंद सेलारका ने बताया कि छत्तीसगढ़ से केस खारिज होने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपील की और वहां करीब 13 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी. जहां राष्ट्रीय आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और न्याय मिला. अरविंद सेलारका ने बताया कि 48 लाख 92 हजार के मूल क्लेम पर ब्याज जोड़कर अब उन्हें कुल 1 करोड़ 21 लाख 72 हजार मिलना है. इसमें से करीब 98 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान उन्हें मिल चुका है, जबकि बाकी राशि अभी मिलनी बाकी है. उन्होंने कहा कि इस इंसाफ के लिए उन्होंने 16 साल 3 महीने तक लड़ाई लड़ी.



''अंतिम दौर तक लड़िए लड़ाई, मत कीजिए समझौता''

अरविंद सेलारका ने लोगों से अपील कहते हुए कहा कि बड़ी कंपनियों के दबाव में आकर समझौता नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, अगर आप सही हैं तो अंतिम दौर तक लड़ाई लड़िए, ऐसी कंपनियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपना हक जरूर लेना चाहिए.

16 साल तक एक पिता बेटे को खोने का गम साथ लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा. इंसाफ मिलने में जरूर वक्त लगा, लेकिन परिवार आज इस बात से खुश है कि उनकी सच्चाई जीत के रूप में रंग लाई है. रायपुर के सेलारका परिवार की ये कहानी सिर्फ बीमा क्लेम की लड़ाई भर की कहानी नहीं है, बल्कि उस बात का प्रतीक है कि हिम्मत और भरोसे के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाए तो जीत सच्चाई के साथ खड़े इंसान की ही होती है.

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