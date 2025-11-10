ETV Bharat / bharat

शशि थरूर ने की आडवाणी की तारीफ, कहा- नेहरू और इंदिरा की तरह उनके प्रति शिष्टाचार दिखाना चाहिए

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की नीतिगत विरासत का बचाव किया है. उन्होंने कहा है कि जिस तरह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को केवल 'चीन से मिली हार' या इंदिरा गांधी के करियर को केवल आपातकाल से नहीं आंका जा सकता, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्यों में से एक के प्रति भी यही शिष्टाचार होना चाहिए. थरूर ने एक्स पर लिखा, 'उनकी लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित कर देना, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अनुचित है. नेहरूजी के संपूर्ण करियर का आकलन चीन की विफलता से नहीं किया जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर का आकलन सिर्फ आपातकाल से किया जा सकता है. मेरा मानना ​​है कि हमें आडवाणीजी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए.' कांग्रेस सांसद का यह बयान पूर्व उप प्रधानमंत्री को 8 नवंबर को उनकी 98वीं जयंती पर बधाई देने के बाद आया है. इस मौके पर थरूर ने सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विनम्रता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी. थरूर ने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता, तथा आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है. एक सच्चे राजनेता, जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है.' हालाँकि, थरूर की इस इच्छा पर कुछ आपत्तियाँ भी आई, लोगों ने कहा कि कांग्रेस सांसद भाजपा नेता के असली इतिहास को छुपा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, संजय हेगड़े ने थरूर की आलोचना करते हुए कहा कि आडवाणी द्वारा 'नफरत के बीज बोना' 'जनसेवा' नहीं कहा जा सकता. उन्होंने 1990 में निकाली गई राम रथ यात्रा का हवाला दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'माफ कीजिए श्रीमान थरूर, इस देश में नफरत के बीज बोना' (कुशवंत सिंह के शब्दों में) जनसेवा नहीं है.'