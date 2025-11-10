ETV Bharat / bharat

शशि थरूर ने की आडवाणी की तारीफ, कहा- नेहरू और इंदिरा की तरह उनके प्रति शिष्टाचार दिखाना चाहिए

थरूर ने कहा जैसे नेहरू को चीन की नाकामी, इंदिरा को आपातकाल से नहीं आंका जा सकता वैसे आडवाणी को सीमित नहीं किया जा सकता.

SHASHI THAROOR ADVANI CAREER
कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 11:17 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की नीतिगत विरासत का बचाव किया है. उन्होंने कहा है कि जिस तरह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को केवल 'चीन से मिली हार' या इंदिरा गांधी के करियर को केवल आपातकाल से नहीं आंका जा सकता, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्यों में से एक के प्रति भी यही शिष्टाचार होना चाहिए.

थरूर ने एक्स पर लिखा, 'उनकी लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित कर देना, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अनुचित है. नेहरूजी के संपूर्ण करियर का आकलन चीन की विफलता से नहीं किया जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर का आकलन सिर्फ आपातकाल से किया जा सकता है. मेरा मानना ​​है कि हमें आडवाणीजी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए.'

कांग्रेस सांसद का यह बयान पूर्व उप प्रधानमंत्री को 8 नवंबर को उनकी 98वीं जयंती पर बधाई देने के बाद आया है. इस मौके पर थरूर ने सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विनम्रता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी.

थरूर ने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता, तथा आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है. एक सच्चे राजनेता, जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है.'

हालाँकि, थरूर की इस इच्छा पर कुछ आपत्तियाँ भी आई, लोगों ने कहा कि कांग्रेस सांसद भाजपा नेता के असली इतिहास को छुपा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, संजय हेगड़े ने थरूर की आलोचना करते हुए कहा कि आडवाणी द्वारा 'नफरत के बीज बोना' 'जनसेवा' नहीं कहा जा सकता. उन्होंने 1990 में निकाली गई राम रथ यात्रा का हवाला दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'माफ कीजिए श्रीमान थरूर, इस देश में नफरत के बीज बोना' (कुशवंत सिंह के शब्दों में) जनसेवा नहीं है.'

इसके बाद कांग्रेस सांसद और वकील के बीच चर्चा हुई जिसमें थरूर ने भाजपा के संस्थापकों में से एक की विरासत का बचाव किया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासतों की तुलना की. सुप्रीम कोर्ट के वकील ने थरूर की पोस्ट के नीचे लिखा, 'रथ यात्रा कोई एक घटना नहीं थी.

यह भारतीय गणराज्य के मूलभूत सिद्धांतों को उलटने की एक लंबी यात्रा थी. इसने 2002, 2014 और उसके बाद के लिए मंच तैयार किया. जिस तरह द्रौपदी के अपमान ने महाभारत का मंच तैयार किया, उसी तरह रथ यात्रा और उसकी हिंसा की विरासत इस देश के भाग्य को लगातार प्रभावित कर रही है.'

इससे पहले 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न आडवाणी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएँ देने के लिए नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनसे मुलाकात की थी. प्रधानमंत्री ने आडवाणी को एक विशाल दृष्टि और बुद्धिमत्ता से संपन्न नेता बताया और कहा कि उनका जीवन भारत की प्रगति को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की और उनके निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों का उल्लेख किया. लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई. एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता, आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है.

यह ऑनलाइन चर्चा आडवाणी की राम रथ यात्रा के संदर्भ में थी जो 25 सितंबर, 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी और 30 अक्टूबर, 1990 को समाप्त हुई थी. यह यात्रा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आह्वान के लिए निकाली गई थी.

यह रथ यात्रा एक विवादास्पद कार्यक्रम था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे बिहार में रोक दिया था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

यात्रा के दो साल बाद, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। 22 जनवरी 2024 को, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया.

SHASHI THAROOR
NEHRU ADVANI
कांग्रेस सांसद शशि थरूर
शशि थरूर लाल कृष्ण आडवाणी
SHASHI THAROOR ADVANI CAREER

